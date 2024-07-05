Первый за два года визит западного политика в Россию. Орбан приехал к Путину втайне от ЕС и взбесил Киев
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
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Последние сутки в Европе гадали, полетит ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Москву. Руководство ЕС пыталось оказывать на него давление, но своего не добилось − не уведомив Брюссель, политик прибыл на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным с мирными инициативами по Украине.
Через два дня после визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев несколько западных СМИ сообщили, что 5 июля он вместе с главой МИД Петером Сийярто прилетит в Москву.
Первым об этом рассказал со ссылкой на официальных лиц из стран Западной, Центральной и Восточной Европы венгерский журналист из европейского независимого издания VSquare Сабольч Паньи, который считается довольно информированным и обладающим неплохими связями. А газете Financial Times венгерский и двое европейских чиновников рассказали о намерении Орбана встретиться 5 июля с Владимиром Путиным.
Выглядело это не иначе как попытка посредничества между двумя конфликтующими сторонами. Если для поездки в Россию у Орбана найдётся множество причин, то на Украине до 2 июля он не был 12 лет.
Ни пресс-служба венгерского политика, ни посольство РФ в Будапеште, ни Кремль эту информацию ни подтверждали, ни опровергали. 5-6 июля Орбан примет участие в саммите Организации тюркских государств (где Венгрия имеет статус наблюдателя) в Баку и вполне закономерно по пути в Азербайджан он мог бы остановиться в Москве.
Даже премьер-министр Польши Дональд Туск в своём аккаунте Х поинтересовался у коллеги: "Слухи о Вашем визите в Москву не могут быть правдой, Виктор Орбан, или могут?"
Утром 5 июля глава венгерского правительства прокомментировал ситуацию в эфире утренней программы радиостанции Kossuth. На вопрос о дальнейших действиях после визита в Киев он ответил: "Следующий шаг - это следующий шаг. О каждом шаге я могу сообщить только после того, как он произойдёт, потому что это деликатное и чувствительное дело".
Он пояснил, что целью его поездки на Украину и переговоров с Зеленским было желание побудить конфликтующие стороны к началу переговоров. И при этом добавил: "Венгрия сознаёт своё место и свой вес. Большими переговорами будут заниматься большие страны".
Давно известно, что Киев совершенно не договороспособен. Решение о срыве переговорного процесса весной 2022 года принималось в Великобритании, а где британцы, там и американцы. Хотя тот проект мирного соглашения полностью устраивал украинскую сторону, раз глава киевской делегации Давид Арахамия парафировал его.
А сейчас, по мере продолжения конфликта, сокращения вооружений и ослабления национальной экономики, Украина всё сильнее и сильнее впадает в зависимость от своих спонсоров – кто платит, тот и музыку заказывает. Поэтому Банковая будет делать так, как ей скажут те самые большие страны. К тому же, от их позиции зависит личная безопасность Зеленского, больше месяца назад утратившего легитимность.
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При оценке вероятности запуска переговорного процесса главное, о чём стоит помнить, - будучи ещё законным президентом Украины, Зеленский установил запрет на диалог с Москвой. Напрямую с российским лидером разговаривать он и не собирается, а вот через посредников – возможно. Более того, накануне в интервью агентству Bloomberg, опубликованном на следующий день после визита Орбана в Киев, Зеленский даже назвал страны, которые могли бы выступить в этой роли: США и Китай.
По этому поводу 4 июля на саммите ШОС в Астане высказался президент России:
"Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделён полномочиями подписывать окончательные документы. И более того, даже не то, чтобы подписывать окончательные документы, а привести к подписанию даже окончательного документа. Здесь принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий. Кто может дать полномочия посредникам такие, которые бы могли поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию?"
Услышав о готовящемся визите Орбана в Москву, председатель Евросовета Шарль Мишель, как рассказал источник Bloomberg, попытался оперативно связаться с венгерским руководством. Не сумев этого сделать, Мишель опубликовал пост в соцсети X, в котором говорится: "У председательствующей в ЕС страны нет полномочий взаимодействовать с Россией от имени Евросоюза. Европейский Совет чётко заявляет: Россия − агрессор, Украина − жертва. Никакие дискуссии об Украине не могут вестись без участия Украины".
1 июля Венгрия на полгода стала председателем Европейского союза, и именно в этом статусе Орбан отправился в Киев.
Если бы спрашивали мнение Мишеля, то он бы посоветовал Орбану не посещать Москву, сказал другой источник агентства.
Тут же подключился верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, заявив, что Венгрия хоть и занимает до 31 декабря пост председателя ЕС, но это не даёт ей полномочий представлять Евросоюз за рубежом, так как это исключительно их с Мишелем привилегия.
"Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией. Он не получал от Совета ЕС никакого мандата на посещение Москвы. Позиция ЕС в отношении агрессивной войны России против Украины отражена во многих заключениях Европейского Совета, и она исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Венгрии никоим образом не представляет ЕС", - подчеркнул чиновник.
Заявления Мишеля и Борреля выглядят не только как предупреждение Орбану, но и как сигнал Путину в ответ на его замечание о полномочиях посредников – никаких полномочий в этом вопросе у главы венгерского правительства нет.
Сам Орбан в эфире радиостанции Kossuth повторил этот тезис – председательство в ЕС не даёт Венгрии мандата на переговоры от имени Евросоюза, "но мы можем выяснить, какая сторона до куда готова пойти и после того, как выясним, лидеры ЕС уже вместе могут принимать решения, а после решений уже можно будет вести переговоры, от этого мы, к сожалению, пока далеко", добавил он.
И вот в полдень 5 июля стало известно, что правительственный борт из Венгрии приземлился в аэропорту Внуково. Вскоре Орбан опубликовал в соцсетях фотографию из российской столицы с подписью "Мирная миссия продолжается. Следующая остановка - Москва".
И прямиком из аэропорта поехал на чёрном автомобиле Aurus, уже хорошо известном мировой общественности, в Кремль на переговоры с Путиным, его помощниками Владимиром Мединским и Юрием Ушаковым, а также с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Речь в том числе будет идти об Украине, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что делает Виктор Орбан - это миссия мира. Прекращение огня возможно. Это вопрос воли. Об этом надо говорить и для этого надо действовать. [Тот, кто говорит, что] прекращение огня и мирные переговоры невозможны, не могут начаться, просто лжёт, потому что "прекращение огня – это не что иное, как вопрос политического решения, решения, которое должны принять политики, а они могут решить, в каком направлении двигаться", - заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес − Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер, комментируя визит премьер-министра в Москву.
А тем временем еврочиновники в Брюсселе впали в гнев и панику. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне визита Орбана призвала ЕС к единству, поскольку, по её мнению, "только единство и решимость позволят проложить путь" к миру на Украине. Критически высказался и канцлер ФРГ Олаф Шольц, подчеркнув, что Орбан отправился к Путину в качестве премьер-министра Венгрии, а Евросовет по вопросам внешней политики будет представлять Шарль Мишель. Шольц в очередной раз не забыл напомнить об осуждении СВО Европейским союзом и выразить поддержку Украине.
Поспешил откреститься от излишне миролюбивого политика и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что Орбан в Москве представляет не Североатлантический альянс, а только свою страну, и напомнил премьер-министру, что "территориальная целостность Украины должна соблюдаться". Столтенберг также изъявил желание обсудить эту поездку во время саммита НАТО, который пройдёт в Вашингтоне 9-11 июля. Он, напомним, считает, что Украине надо предоставить больше оружия, и условия мира должна определять она.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в свою очередь отметил, что визит Орбана в Россию не соответствует стратегии ЕС, предусматривающей помощь Киеву и невозможность обсуждений урегулирования конфликта без него, а также призыв к выводу российских войск с Украины.
Мало того, что премьер-министр Венгрии вопреки общей позиции ЕС всё же поехал в Россию, так ещё и, как сообщили источники бельгийского издания La Libre, "не потрудился проинформировать другие государства-члены о своих планах". В отличие от НАТО, которое уведомил заранее.
"Дипломаты ЕС обеспокоены тем, что Орбан, который уже встречался с президентом России Владимиром Путиным после его вторжения на Украину, воспользуется председательством своей страны в ЕС, чтобы подорвать усилия блока по наказанию и изоляции Москвы", - пишет Bloomberg.
Венгрия хоть и присоединяется к антироссийским санкциям, которые вводит ЕС, но регулярно блокирует самые жёсткие планы по новым ограничительным мерам. К тому же, она самой первой согласилась на условия Газпрома об оплате поставляемого газа в рублях.
Путин тепло встретил Орбана в Кремле. В начале переговоров премьер-министр Венгрии отметил, что эта встреча более особенная, чем предыдущая, состоявшаяся 1 февраля 2022 года, ещё до начала спецоперации на Украине (позже они виделись в Пекине на форуме "Один пояс - один путь" в октябре 2023-го).
Он стал первым западным политиком с апреля 2022 года, посетившим Россию, последним это делал канцлер Австрии Карл Нехаммер. Инициатива по поводу визита в Москву исходила от Орбана, уточнил Песков, всё было согласовано буквально позавчера.
Поясняя, в каком же всё-таки статусе Орбан находится в Москве, Путин отметил, что он прибыл в том числе как председатель Евросоюза. И как бы ни отрицали этот факт сами европейские чиновники, Мамер признал, что "всем очевиден контекст, когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС".
В ходе переговоров лидеры обсудят двусторонние отношения, а также детально представят друг другу свои инициативы по урегулированию украинского конфликта. К тому же венгерский политик, пользуясь открывшейся возможностью, хотел бы узнать мнение российского президента по ряду важных для Европы вопросов.
"Стремительно уменьшается количество стран, которые могут поговорить и с одной, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми", - предположил Орбан.
Насчёт диалога Будапешта с Киевом стоит быть посдержаннее – Зеленский сразу же отверг предложение Орбана, озвученное им в Киеве, о временном прекращении огня для подготовки мирных переговоров с Россией.
3 июля, 12:29В Офисе Зеленского назвали "примитивнейшим" предложение Орбана по прекращению огня Венгерский премьер Виктор Орбан – "странный посредник", выпрашивающий для России принятия решения о прекращении огня на Украине. Такой путь является примитивным и простым, заявил Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
И действительно, очень может быть, что скоро Орбан станет единственным западным лидером, желающим установить мир на Украине. Политик не боится открыто озвучивать свою позицию, несмотря на то, что она идёт вразрез с позицией Евросоюза и западного сообщества в целом. Он не боится делать шаги для воплощения в жизнь своих инициатив, ведь, как Орбан подчеркнул после открытой части переговоров в Кремле, ради мира надо действовать.
Только на пути этих миротворческих действий стоят система и желание остальных коллег поживиться на украинском кризисе: США и европейские страны получают выгоду от гарантированных заказов на производство оружия для Киева и прикрывать этот денежный поток не хотят.
В ходе визита Орбан призвал конфликтующие стороны к миру, а по завершении открытой части встречи премьер-министр опубликовал фотографию рукопожатия с Путиным, написав: "Мир должен быть заключён".
Украина возмущена. Решение о визите в Москву было принято венгерской стороной без согласования с Киевом, недоумевает МИД. Можно подумать, если бы Украина сказала "нет", Орбан никуда бы не полетел. На его позицию даже руководство ЕС повлиять не смогло, куда уж Киеву.
О мирных инициативах Орбана читайте в материале Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины