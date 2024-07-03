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Нечего натовской сволочи кружить у наших границ: Миронов о решениях в пользу безопасности Крыма
Нечего натовской сволочи кружить у наших границ: Миронов о решениях в пользу безопасности Крыма - 03.07.2024 Украина.ру
Нечего натовской сволочи кружить у наших границ: Миронов о решениях в пользу безопасности Крыма
Поручение министра обороны Андрея Белоусова Генеральному штабу ВС РФ о принятии мер оперативного реагирования на провокации США над Черным морем было давно ожидаемым, и нужно делать все возможное для безопасности мирного населения
2024-07-03T05:50
2024-07-03T05:50
2024-07-03T05:50
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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.Он отметил, что начиная с 2022 года призывал сбивать беспилотники, которые участвуют в сборе развединформации и помогают киевскому режиму наносить удары по России.По мнению Миронова, один из вариантов решения этой задачи - установление над Черным морем бесполетной зоны для чужих военных самолетов и БПЛА.Мнение Сергея Миронова по другим темам в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.Чуть больше недели назад, 23 июня, ВСУ атаковали Севастополь, выпустив по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате четыре человека, в том числе двое детей погибли, еще 153 мирных жителя получили ранения.Посол США в РФ Линн Трейси заявила, что Вашингтон отрицает свою причастность к удару ВСУ по пляжу в Севастополе. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ответил, что МИД России предоставил американскому дипломату информацию и факты, свидетельствующие о прямой вовлеченности США в подготовку и проведение этого террористического акта по мирным гражданам Российской Федерации.
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новости, сергей миронов, украина.ру, россия, минобороны, севастополь, крым, нато
Новости, Сергей Миронов, Украина.ру, Россия, Минобороны, Севастополь, Крым, НАТО
Нечего натовской сволочи кружить у наших границ: Миронов о решениях в пользу безопасности Крыма
Поручение министра обороны Андрея Белоусова Генеральному штабу ВС РФ о принятии мер оперативного реагирования на провокации США над Черным морем было давно ожидаемым, и нужно делать все возможное для безопасности мирного населения
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов
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Он отметил, что начиная с 2022 года призывал сбивать беспилотники, которые участвуют в сборе развединформации и помогают киевскому режиму наносить удары по России.
По мнению Миронова, один из вариантов решения этой задачи - установление над Черным морем бесполетной зоны для чужих военных самолетов и БПЛА.
"Чем можно отвечать на агрессию? Только силой! Поэтому после решения главы Минобороны могу сказать только одно: наконец-то! Нечего американцам, прочей натовской сволочи и их технике кружить у наших границ, выискивая новые жертвы!" - сказал Миронов.
Чуть больше недели назад, 23 июня, ВСУ атаковали Севастополь, выпустив по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате четыре человека, в том числе двое детей погибли, еще 153 мирных жителя получили ранения.
Посол США в РФ Линн Трейси заявила, что Вашингтон отрицает свою причастность к удару ВСУ по пляжу в Севастополе. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ответил, что МИД России предоставил американскому дипломату информацию и факты, свидетельствующие о прямой вовлеченности США в подготовку и проведение этого террористического акта по мирным гражданам Российской Федерации.