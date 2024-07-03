Нечего натовской сволочи кружить у наших границ: Миронов о решениях в пользу безопасности Крыма - 03.07.2024 Украина.ру
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Нечего натовской сволочи кружить у наших границ: Миронов о решениях в пользу безопасности Крыма
Нечего натовской сволочи кружить у наших границ: Миронов о решениях в пользу безопасности Крыма - 03.07.2024 Украина.ру
Нечего натовской сволочи кружить у наших границ: Миронов о решениях в пользу безопасности Крыма
Поручение министра обороны Андрея Белоусова Генеральному штабу ВС РФ о принятии мер оперативного реагирования на провокации США над Черным морем было давно ожидаемым, и нужно делать все возможное для безопасности мирного населения
2024-07-03T05:50
2024-07-03T05:50
новости
сергей миронов
украина.ру
россия
минобороны
севастополь
крым
нато
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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.Он отметил, что начиная с 2022 года призывал сбивать беспилотники, которые участвуют в сборе развединформации и помогают киевскому режиму наносить удары по России.По мнению Миронова, один из вариантов решения этой задачи - установление над Черным морем бесполетной зоны для чужих военных самолетов и БПЛА.Мнение Сергея Миронова по другим темам в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.Чуть больше недели назад, 23 июня, ВСУ атаковали Севастополь, выпустив по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате четыре человека, в том числе двое детей погибли, еще 153 мирных жителя получили ранения.Посол США в РФ Линн Трейси заявила, что Вашингтон отрицает свою причастность к удару ВСУ по пляжу в Севастополе. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ответил, что МИД России предоставил американскому дипломату информацию и факты, свидетельствующие о прямой вовлеченности США в подготовку и проведение этого террористического акта по мирным гражданам Российской Федерации.
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новости, сергей миронов, украина.ру, россия, минобороны, севастополь, крым, нато
Новости, Сергей Миронов, Украина.ру, Россия, Минобороны, Севастополь, Крым, НАТО

Нечего натовской сволочи кружить у наших границ: Миронов о решениях в пользу безопасности Крыма

05:50 03.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Поручение министра обороны Андрея Белоусова Генеральному штабу ВС РФ о принятии мер оперативного реагирования на провокации США над Черным морем было давно ожидаемым, и нужно делать все возможное для безопасности мирного населения
Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал депутат Государственной думы, руководитель фракции "Справедливая Россия-за правду" Сергей Миронов.
Он отметил, что начиная с 2022 года призывал сбивать беспилотники, которые участвуют в сборе развединформации и помогают киевскому режиму наносить удары по России.
По мнению Миронова, один из вариантов решения этой задачи - установление над Черным морем бесполетной зоны для чужих военных самолетов и БПЛА.
"Чем можно отвечать на агрессию? Только силой! Поэтому после решения главы Минобороны могу сказать только одно: наконец-то! Нечего американцам, прочей натовской сволочи и их технике кружить у наших границ, выискивая новые жертвы!" - сказал Миронов.
Мнение Сергея Миронова по другим темам в эксклюзивном материале издания Украина.ру О снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев.
Чуть больше недели назад, 23 июня, ВСУ атаковали Севастополь, выпустив по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В результате четыре человека, в том числе двое детей погибли, еще 153 мирных жителя получили ранения.
Посол США в РФ Линн Трейси заявила, что Вашингтон отрицает свою причастность к удару ВСУ по пляжу в Севастополе. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ответил, что МИД России предоставил американскому дипломату информацию и факты, свидетельствующие о прямой вовлеченности США в подготовку и проведение этого террористического акта по мирным гражданам Российской Федерации.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
27 июня, 13:39
"Заезженные, избитые аргументы": США отрицают причастность к удару по СевастополюПосол США в РФ Линн Трейси отрицает причастность США к удару ВСУ по пляжу в Севастополе. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на канале "Россия 1" в программе "60 минут"
 
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