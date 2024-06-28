РФ будет наращивать военные усилия из-за отказа Киева по мирному соглашению - Живов - 28.06.2024 Украина.ру
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РФ будет наращивать военные усилия из-за отказа Киева по мирному соглашению - Живов
РФ будет наращивать военные усилия из-за отказа Киева по мирному соглашению - Живов - 28.06.2024 Украина.ру
РФ будет наращивать военные усилия из-за отказа Киева по мирному соглашению - Живов
Российский лидер Владимир Путин предложил Украине и Западу заключить конкретное мирное соглашение. Это означает, что мы готовы закончить войну, но на своих условиях, пояснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-06-28T03:23
2024-06-28T03:23
новости
россия
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киев
владимир путин
алексей живов
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"Нам нужно, чтобы вражеские войска ушли из приобретенных регионов. Нам нужно, чтобы Украина перестала быть агрессивным и военизированным государственным образованием. Нам нужно долгосрочное примирение. Противник на это не согласен. Его задача заключается в том, чтобы нанести нашей армии и государственной системе такой урон, чтобы мы пошли на их условия", - сказал Живов.Он указал, что в связи с этим России придется наращивать военные усилия (увеличивать мощь группировок и ускорять работу ОПК), "чтобы выталкивать украинские войска вглубь территорий так называемой Украины".Подробнее про обстановку на фронте — в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, киев, владимир путин, алексей живов
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Алексей Живов

РФ будет наращивать военные усилия из-за отказа Киева по мирному соглашению - Живов

03:23 28.06.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российский лидер Владимир Путин предложил Украине и Западу заключить конкретное мирное соглашение. Это означает, что мы готовы закончить войну, но на своих условиях, пояснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
"Нам нужно, чтобы вражеские войска ушли из приобретенных регионов. Нам нужно, чтобы Украина перестала быть агрессивным и военизированным государственным образованием. Нам нужно долгосрочное примирение. Противник на это не согласен. Его задача заключается в том, чтобы нанести нашей армии и государственной системе такой урон, чтобы мы пошли на их условия", - сказал Живов.
Он указал, что в связи с этим России придется наращивать военные усилия (увеличивать мощь группировок и ускорять работу ОПК), "чтобы выталкивать украинские войска вглубь территорий так называемой Украины".
Подробнее про обстановку на фронте — в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинАлексей Живов
 
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