https://ukraina.ru/20240628/1055882119.html

РФ будет наращивать военные усилия из-за отказа Киева по мирному соглашению - Живов

РФ будет наращивать военные усилия из-за отказа Киева по мирному соглашению - Живов - 28.06.2024 Украина.ру

РФ будет наращивать военные усилия из-за отказа Киева по мирному соглашению - Живов

Российский лидер Владимир Путин предложил Украине и Западу заключить конкретное мирное соглашение. Это означает, что мы готовы закончить войну, но на своих условиях, пояснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-06-28T03:23

2024-06-28T03:23

2024-06-28T03:23

новости

россия

украина

киев

владимир путин

алексей живов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg

"Нам нужно, чтобы вражеские войска ушли из приобретенных регионов. Нам нужно, чтобы Украина перестала быть агрессивным и военизированным государственным образованием. Нам нужно долгосрочное примирение. Противник на это не согласен. Его задача заключается в том, чтобы нанести нашей армии и государственной системе такой урон, чтобы мы пошли на их условия", - сказал Живов.Он указал, что в связи с этим России придется наращивать военные усилия (увеличивать мощь группировок и ускорять работу ОПК), "чтобы выталкивать украинские войска вглубь территорий так называемой Украины".Подробнее про обстановку на фронте — в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, киев, владимир путин, алексей живов