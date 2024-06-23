https://ukraina.ru/20240623/1055735460.html

"Украина достраивает свою оборону": Алехин назвал два направления

"Украина достраивает свою оборону": Алехин назвал два направления - 23.06.2024 Украина.ру

"Украина достраивает свою оборону": Алехин назвал два направления

Украина достраивает свою оборону. Первая линия у нее – Липцы-Волчанск, а вторая – по Харьковской окружной трассе. Это значит, что все резервы, которые случаются в вооруженных силах страны, в настоящее время делятся между Волчанском и Липцами

2024-06-23T06:45

2024-06-23T06:45

2024-06-23T06:45

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин."Ситуация сложная и напряженная. Я позавчера видел, как десять наших самолетов одновременно шли на боевую работу. Обычно они летают парами, а тут сразу десять. Вы представляете, какая там наша огневая активность. Она идет каждый день. Повторюсь, в Волчанске идет крутая мясорубка. Нам тяжело. Мы бьемся за каждый дом. Но никакого окружения наших ребят на агрегатном заводе нет. Все это – ложь и провокация", - сказал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240619/1055734631.html

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