В Киеве проходит пикет против проведения гей-парада
© CC0, Pixabayфлаг ЛГБТ
© CC0, Pixabay
У здания городской администрации в Киеве проходит пикет против гей-парада, который хотят провести в украинской столице. Видео 14 июня публикуют украинские телеграм-каналы
Участники протестной акции вышли на улицу с плакатами "Дети имеют право на папу и маму" и "Закон для всех один – Украина для семьи". Десятки людей с транспарантами выстроились перед выходом в городскую администрацию под звуки народной думы (произведение украинского музыкального фольклора).
На видео, опубликованном в телеграм-канале заметно, что среди протестующих много молодежи.
Первый с 2021 года "Марш равенства" с участием около 500 представителей ЛГБТ*-сообщества планировалось провести 16 июня. Акция должна была пройти в метро. Однако в мэрии позднее заявили, что не согласовали проведение ЛГБТ-шествия у метро, так как это объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города.
Организаторов акции попросили выбрать другое место для проведения своего мероприятия.
*движение признано экстремистским и террористическим и запрещено на территории РФ
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