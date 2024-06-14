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В Киеве проходит пикет против проведения гей-парада

В Киеве проходит пикет против проведения гей-парада - 14.06.2024 Украина.ру

В Киеве проходит пикет против проведения гей-парада

У здания городской администрации в Киеве проходит пикет против гей-парада, который хотят провести в украинской столице. Видео 14 июня публикуют украинские телеграм-каналы

2024-06-14T12:50

2024-06-14T12:50

2024-06-14T12:50

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Участники протестной акции вышли на улицу с плакатами "Дети имеют право на папу и маму" и "Закон для всех один – Украина для семьи". Десятки людей с транспарантами выстроились перед выходом в городскую администрацию под звуки народной думы (произведение украинского музыкального фольклора).На видео, опубликованном в телеграм-канале заметно, что среди протестующих много молодежи.Первый с 2021 года "Марш равенства" с участием около 500 представителей ЛГБТ*-сообщества планировалось провести 16 июня. Акция должна была пройти в метро. Однако в мэрии позднее заявили, что не согласовали проведение ЛГБТ-шествия у метро, так как это объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города.Организаторов акции попросили выбрать другое место для проведения своего мероприятия.*движение признано экстремистским и террористическим и запрещено на территории РФО намерении парламента Грузии принять закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" читайте в материале "Транссексуалы Кавказа под запретом: мощный удар Грузии"

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, пикет, лгбт