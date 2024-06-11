https://ukraina.ru/20240611/1055596199.html

Транссексуалы Кавказа под запретом: мощный удар Грузии

Транссексуалы Кавказа под запретом: мощный удар Грузии - 11.06.2024 Украина.ру

Транссексуалы Кавказа под запретом: мощный удар Грузии

Грузия в самое ближайшее время собирается нанести новый удар по неолиберальным ценностям.

2024-06-11T06:52

2024-06-11T06:52

2024-06-11T07:07

грузия

венгрия

латвия

виктор орбан

джордж сорос

михаил хазин

ес

удар

лгбт

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055597021_0:37:656:406_1920x0_80_0_0_736712db34337e76752585eee2967b6b.jpg

Можно сказать прямо: состоится ещё одно покушение на основы демократической цивилизации.Парламент страны готовится принять закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних."Запрет трансгендеров и инцестаБудет запрещено усыновлять детей трансгендерам, лесбиянкам и геям.Будут запрещены операции по смене пола. Запрещено писать в документах не тот пол, который получает каждый человек при рождении.Однополые семьи в Грузии запретили создавать еще в 2017 году.Впрочем, поскольку на Западе уже множество полов, запрет должен звучать по другому. Многополые семьи?В Грузии решили, что пойдут путем традиционным и консервативным.Семья - это союз мужчины и женщины, такой был принят закон.По новому же закону будет запрещена пропаганда ЛГБТ* среди несовершеннолетних.Пропаганда инцеста будет запрещена в Грузии!Один только вопрос: а она была разрешена?Это просто ужас какой-то, на каком краю стояла Грузия, великая православная страна.Иноагенты и ЛГБТ*Можно только представить, какие начнутся демонстрации, как начнут завывать грузинские иноагенты по поводу новых законов.Только закончился скандал по поводу принятия закона об иноагентах, который в Грузии называют законом "о прозрачности". И вот, пожалуйста, попирают права геев и лесбиянок.Вообще иноагенты часто либо сами принадлежат к сообществам "геев, лесбиянок и трансгендеров". Либо пропагандируют союзы однополых.Так что переход грузинского правительства от законов о прозрачности иноагентов к законам "против ЛГБТ"* - вполне понятная и даже естественная вещь.Иноагент и ЛГБТ* - это часто одни и те же люди.Среди наших "релокантов" тоже немало ЛГБТ*.Что же им всем теперь делать? Неужели назад, в Россию, через Верхний Ларс?Грузии уже пригрозили и в США, и в Евросоюзе множеством санкций за закон "о прозрачности", по которому иноагенты должны регистрироваться в специальном реестре и публично показывать свои доходы и расходы.Наверняка законы об ограничении прав ЛГБТ* тоже вызовут взрыв санкционных угроз со стороны глобалистов.Но как известно, парламент Грузии уже ответил: "Мы за визы не продаёмся".Тогда членам парламента угрожали, что они и члены их семей лишатся "виз в Европу и США", а премьеру Георгию Кобахидзе угрожали покушением на жизнь ("посмотри, что случилось с Робертом Фицо в Словакии").Что же будет за "отмену ЛГБТ*"?Что бы ни было, парламент и правительство, судя по всему, готовы к схватке. Отступить для них сейчас будет означать потерю репутации.А то, что практически весь народ Грузии против этого самого ЛГБТ*, сомнений нет.Запреты в миреВ мире, кстати, довольно много стран, где гомосексуализм является преступлением, и геи попадают в тюрьму на длительный срок. Очень "недемократично".Интересно, что отношение к лесбиянкам в этих странах зачастую гораздо терпимее.Например, в Туркменистане лояльное отношение к женщинам - лесбиянкам. Для них нет наказания. Мужчины же геи попадают в тюрьму на два года.Таковы же и законы Туниса. К женщинам отношение терпимое. Для мужчин гомосексуалистов наказание - три года тюрьмы. В 2013 году лидер оппозиции Туниса был обвинен в подобном преступлении.Гомосексуализм считается преступлением против природы во многих странах Африки, и наказания самые суровые - тюремное заключение на 14, на 20 лет. В Уганде, Кении, в Судане.В Нигерии для женщин лесбиянок предусмотрена прилюдная порка. Для мужчин геев - тюрьма.В ОАЭ, в Иране, в Саудовской Аравии законы против мужеложства крайне суровые, смертная казнь.Есть, конечно, страны с гораздо более лояльными законами, но браки ЛГБТ* там запрещены.ЕвропаТакие страны есть даже в ЕС, их довольно много. Это Венгрия, где в Конституцию внесли соответствующие изменения. Однополые браки и усыновление детей однополыми парами в стране запрещены.Интересная формулировка в решении парламента Венгрии: "Венгрия защищает права детей на самоопределение в соответствии с полом, в котором они родились".Запрещена и смена пола. В Венгрии не делают операций для трансгендеров.Конституционные запреты на однополые браки существуют в таких странах Евросоюза: Литва, Латвия, Болгария, Польша, Словакия и Хорватия.Так что если президент Латвии, открытый гей Ринкявичус, захочет выйти замуж, официально это сделать он в Латвии не сможет.Запрещены, но не конституционно, а обычными законами, такие браки в Чехии, Румынии, Греции, в Эстонии и Словении.К сожалению, в Сербии, где народ в большинстве против ЛГБТ и проводятся огромные марши сторонников традиционных христианских ценностей, таких законов нет. И там даже премьер- министром до недавнего времени была открытая лесбиянка Ана Брнабич.Конечно, назначение открытой лесбиянки на один из главных государственных постов в православной стране - это принципиальное решение, принятое глобальной элитой.КолонизацияОтказ от "трансгендерной модели" - это важнейший этап борьбы против глобализации.Глобализация подразумевает, что важнейшие решения для жизни граждан принимает не национальное правительство, а глобальная мировая элита.То есть по сути это не глобализация, а колонизация.Не успеешь оглянуться, а все решения уже - в интересах глобальных корпораций.В своё время Виктор Орбан опубликовал статью "Европа не должна уступать сети Сороса", где как раз и писал, что цель Сороса и его организаций - "демонтировать процесс принятия решений на национальном уровне."Кстати, Сорос (Дьёрдь Шорош) родом из Венгрии. Но именно в этой стране запрещен Центральноевропейский университет Сороса и его же фонд "Открытое общество", им пришлось перебазироваться в Берлин.Сорос, его фонд и его университет - теперь нежелательные лица и организации в Венгрии."Есть два варианта будущего, - говорил Орбан на митингах. - Одно из них - это Сорос, другое - Орбан и "Фидес" (партия Виктора Орбана)"Орбан тогда не только победил на выборах, но и изгнал Университет Сороса. А это вообще считали невероятным событием.Потом были последовательно запрещены однополые браки, усыновление детей членами "ЛГБТ*", пропаганда гомосексуализма, смена пола.Точно тем же путем идет Грузия. Вначале сделали прозрачной деятельность иноагентов. Теперь взялись за гендерную повестку, перестанут забрасывать в мозги молодёжи мысли о "привлекательности" трансгендеризма.Духовная власть Грузии полностью на стороне парламента.Священники становились живой цепью на пути маршей ЛГБТ* в Тбилиси. Ни один из них не смог пройти нормально. Западные СМИ использовали формулировки: "тбилисское побоище" при описании встречи прайдов в Грузии с обычным населением.То есть непонятливые грузины радужными флажками не размахивали, приветствуя лесбиянок с геями, а наоборот, брали при встрече с ними в руки камни и палки.Кстати, "прайды гордости" теперь тоже будут запрещены.Киев, Каха и ВладимирА что же Киев? Украина даже сейчас, во время военных действий, в отсутствии света, готовится к "прайду гордости".Запланирован на 16 июня.В этом году он должен был пройти в метро, но власти разрешения пока не дали.Геи, лесбиянки, трансгендеры и те, кто их поддерживает, боятся в этом году идти по улицам Киева из-за возможных ракетных ударов.Хочется сказать: да кому вы нужны, еще ракеты на вас тратить.Но геи убеждены: они настолько опасны для России, настолько несут "мантру свободы", что являются самой важной целью. Наравне с предприятиями по выпуску дронов и электростанциями.Метрополитен выпустил специальный проездной, на котором изображены целующиеся мужики.Лучше бы мэр Киева, бывший боксёр Владимир Кличко взял пример с мэра Тбилиси Кахи Каладзе, бывшего футболиста киевского "Динамо".Тот прямо заявил: трансгендеры и иноагенты не пройдут. Ни маршей у них не будет "гордости" в Тбилиси, ни спокойного сытного существования за зарубежные гранты.Грузия - не колонияОтказ от ЛГБТ* - это начало реального освобождения, деколонизация страны.Так как ЛГБТ* в любой стране - это и есть "пятая колонна", это те люди, которые считают в первую очередь США, а не свою страну, защитником их интересов.Именно их, хорошо управляемых геев, ставят глобалисты во главе правительств разных стран.Как так получилось, что премьер Франции и глава МИД Франции оба - открытые геи?И премьер маленькой Андорры - тоже?И президент Латвии - открытый гомосексуалист?Премьеры Сербии и Исландии - лесбиянки?И там же множество других европейских управленцев.Бельгия, Люксембург, Ирландия еще недавно имели премьеров геев.Мэры Берлина и Гамбурга - геи. Президенты провинций Апулия и Сицилия в Италии - геи.Неужели их так много в среде управленцев?Пропаганда в кино идет невообразимыми темпами. Киностудия "Марвел", например, имеет 25 супергероев ЛГБТ*. Есть и гей - Супермен, и другие.Даже не будем вспоминать про братьев Вачовски, которых мы все так любили за потрясающую "Матрицу". Братья Вачовски, как известно, стали сёстрами Вачовски, сменили пол.А папа Ким Кардашьян, который стал мамой?Такое впечатление, что в мире происходит вакханалия смены пола и ЛГБТ*.Зачем же это делается?Михаил Хазин, наш известный экономист, объясняет всё очень просто: либеральному глобальному управлению нужно разрушение семьи и консервативного общества. Во-первых, чтобы легче было управлять. А во-вторых:"Экономика одиночек и меньшинств намного выгоднее. Человек-одиночка меньше живёт и тратит больше денег на своё обеспечение", - говорит Михаил Хазин.Вот такое простое и ясное объяснение "борьбы за права ЛГБТ*".Грузии же пожелаем успеха и довести до конца дело очищения страны.Подробнее о ситуации в Грузии в интервью Чтобы не стать Украиной. Игорь Гвритишвили о законе об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии в издании Украина.ру.*Организация, признанная в РФ экстремистской

грузия

венгрия

латвия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

грузия, венгрия, латвия, виктор орбан, джордж сорос, михаил хазин, ес, удар, лгбт, эксклюзив