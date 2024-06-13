Фронт может рухнуть в любой момент: Ищенко объяснил, почему сейчас не нужно объявлять мобилизацию - 13.06.2024 Украина.ру
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Фронт может рухнуть в любой момент: Ищенко объяснил, почему сейчас не нужно объявлять мобилизацию
Фронт может рухнуть в любой момент: Ищенко объяснил, почему сейчас не нужно объявлять мобилизацию - 13.06.2024 Украина.ру
Фронт может рухнуть в любой момент: Ищенко объяснил, почему сейчас не нужно объявлять мобилизацию
Если теоретически Украина нанесет массовый удар по российским тылам в июле, то Россия объявит массовую мобилизацию и к августу ее проведет. Эти люди закончат обучение только к марту. Но дело в том, что фронт на Украине может рухнуть в любой момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-13T05:00
2024-06-13T05:00
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украина
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польша
ростислав ищенко
всу
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вс рф
фронт
наступление
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Если российская армия успешно воюет на фронте, наступает, не жалуется на нехватку пополнений, в отличие от армии ВСУ, то проводить мобилизацию в условиях нынешней экономики — это "смерти подобно", рассказал эксперт.Допустим, если теоретически Украина нанесет массовый удар по российским тылам в июле. Россия объявит массовую мобилизацию и к августу ее закончит. И будет обучать этих людей до марту следующего года, уточнил он.Украинский фронт может обрушиться прямо сейчас. А может рухнуть через один, два или через три месяца, отметил он.То есть объявили мобилизацию и оторвали людей от дела. Триста, четыреста, пятьсот тысяч, сколько призвали. На полгода отравили их в военные лагеря потренироваться с оружием. А к этому времени Украину уже победили, отметил обозреватель. Но если допустим, фронт расширился, начались боевые действия с Польшей или Прибалтикой, ещё кто-то вступил в поддержку Украине, то тогда России надо понаблюдать, как дальше будут развиваться события, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руОб ситуации на отдельных направлениях СВО на Украине можно прочитать в интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах
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новости, украина, россия, польша, ростислав ищенко, всу, мобилизация, вс рф, фронт, наступление, прибалтика, сво
Новости, Украина, Россия, Польша, Ростислав Ищенко, ВСУ, мобилизация, ВС РФ, фронт, наступление, Прибалтика, СВО

Фронт может рухнуть в любой момент: Ищенко объяснил, почему сейчас не нужно объявлять мобилизацию

05:00 13.06.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Если теоретически Украина нанесет массовый удар по российским тылам в июле, то Россия объявит массовую мобилизацию и к августу ее проведет. Эти люди закончат обучение только к марту. Но дело в том, что фронт на Украине может рухнуть в любой момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если российская армия успешно воюет на фронте, наступает, не жалуется на нехватку пополнений, в отличие от армии ВСУ, то проводить мобилизацию в условиях нынешней экономики — это "смерти подобно", рассказал эксперт.
Допустим, если теоретически Украина нанесет массовый удар по российским тылам в июле. Россия объявит массовую мобилизацию и к августу ее закончит. И будет обучать этих людей до марту следующего года, уточнил он.
"Все это время Украина точно так же будет бить по российским тылам. А российская армия все это время будет наступать. И так речь идёт о том, что фронт на Украине может рухнуть в любой момент. Если в конце прошлого года об этом говорил только я, то сейчас об этом говорят западные эксперты, которые симпатизируют Украине", - подчеркнул Ищенко.
Украинский фронт может обрушиться прямо сейчас. А может рухнуть через один, два или через три месяца, отметил он.
То есть объявили мобилизацию и оторвали людей от дела. Триста, четыреста, пятьсот тысяч, сколько призвали. На полгода отравили их в военные лагеря потренироваться с оружием. А к этому времени Украину уже победили, отметил обозреватель.
Но если допустим, фронт расширился, начались боевые действия с Польшей или Прибалтикой, ещё кто-то вступил в поддержку Украине, то тогда России надо понаблюдать, как дальше будут развиваться события, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.ру
Об ситуации на отдельных направлениях СВО на Украине можно прочитать в интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах
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