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Фронт может рухнуть в любой момент: Ищенко объяснил, почему сейчас не нужно объявлять мобилизацию
Фронт может рухнуть в любой момент: Ищенко объяснил, почему сейчас не нужно объявлять мобилизацию - 13.06.2024 Украина.ру
Фронт может рухнуть в любой момент: Ищенко объяснил, почему сейчас не нужно объявлять мобилизацию
Если теоретически Украина нанесет массовый удар по российским тылам в июле, то Россия объявит массовую мобилизацию и к августу ее проведет. Эти люди закончат обучение только к марту. Но дело в том, что фронт на Украине может рухнуть в любой момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-13T05:00
2024-06-13T05:00
2024-06-13T05:00
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Если российская армия успешно воюет на фронте, наступает, не жалуется на нехватку пополнений, в отличие от армии ВСУ, то проводить мобилизацию в условиях нынешней экономики — это "смерти подобно", рассказал эксперт.Допустим, если теоретически Украина нанесет массовый удар по российским тылам в июле. Россия объявит массовую мобилизацию и к августу ее закончит. И будет обучать этих людей до марту следующего года, уточнил он.Украинский фронт может обрушиться прямо сейчас. А может рухнуть через один, два или через три месяца, отметил он.То есть объявили мобилизацию и оторвали людей от дела. Триста, четыреста, пятьсот тысяч, сколько призвали. На полгода отравили их в военные лагеря потренироваться с оружием. А к этому времени Украину уже победили, отметил обозреватель. Но если допустим, фронт расширился, начались боевые действия с Польшей или Прибалтикой, ещё кто-то вступил в поддержку Украине, то тогда России надо понаблюдать, как дальше будут развиваться события, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если ВСУ поднимут лапки и Польша вступит в войну, Россия перераспределит силы читайте на сайте Украина.руОб ситуации на отдельных направлениях СВО на Украине можно прочитать в интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах
https://ukraina.ru/20240611/1055607167.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, польша, ростислав ищенко, всу, мобилизация, вс рф, фронт, наступление, прибалтика, сво
Новости, Украина, Россия, Польша, Ростислав Ищенко, ВСУ, мобилизация, ВС РФ, фронт, наступление, Прибалтика, СВО
Фронт может рухнуть в любой момент: Ищенко объяснил, почему сейчас не нужно объявлять мобилизацию
Если теоретически Украина нанесет массовый удар по российским тылам в июле, то Россия объявит массовую мобилизацию и к августу ее проведет. Эти люди закончат обучение только к марту. Но дело в том, что фронт на Украине может рухнуть в любой момент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Если российская армия успешно воюет на фронте, наступает, не жалуется на нехватку пополнений, в отличие от армии ВСУ, то проводить мобилизацию в условиях нынешней экономики — это "смерти подобно", рассказал эксперт.
Допустим, если теоретически Украина нанесет массовый удар по российским тылам в июле. Россия объявит массовую мобилизацию и к августу ее закончит. И будет обучать этих людей до марту следующего года, уточнил он.
"Все это время Украина точно так же будет бить по российским тылам. А российская армия все это время будет наступать. И так речь идёт о том, что фронт на Украине может рухнуть в любой момент. Если в конце прошлого года об этом говорил только я, то сейчас об этом говорят западные эксперты, которые симпатизируют Украине", - подчеркнул Ищенко.
Украинский фронт может обрушиться прямо сейчас. А может рухнуть через один, два или через три месяца, отметил он.
То есть объявили мобилизацию и оторвали людей от дела. Триста, четыреста, пятьсот тысяч, сколько призвали. На полгода отравили их в военные лагеря потренироваться с оружием. А к этому времени Украину уже победили, отметил обозреватель.
Но если допустим, фронт расширился, начались боевые действия с Польшей или Прибалтикой, ещё кто-то вступил в поддержку Украине, то тогда России надо понаблюдать, как дальше будут развиваться события, заключил собеседник издания.
Об ситуации на отдельных направлениях СВО на Украине можно прочитать в интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах