https://ukraina.ru/20240611/1055576246.html

Военный эксперт: со времен СССР на складах хранятся несколько тысяч законсервированных танков

Военный эксперт: со времен СССР на складах хранятся несколько тысяч законсервированных танков - 11.06.2024 Украина.ру

Военный эксперт: со времен СССР на складах хранятся несколько тысяч законсервированных танков

России необходимо восстанавливать производство на предприятиях, которые делали танки. Со времен времен СССР на складах хранятся несколько тысяч законсервированных Т-80. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-06-11T04:20

2024-06-11T04:20

2024-06-11T04:20

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россия

т-90м "прорыв"

олег измайлов

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вов

производство

военная техника

вооружения

бронетехника

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России необходимо развивать собственное оборонное производство. Нужно не закупать дроны за границей, а строить заводы, которые выпускали бы их на территории РФ, рассказал эксперт.Также необходимо восстанавливать производство на предприятиях, которые делали танки. К счастью, со времен времен СССР на складах хранится несколько тысяч законсервированных танков. В частности, танка Т-80, добавил он.Сейчас наращивается производство на "Уралвагонзаводе", где выпускают модели танка Т-90М "Прорыв". Там круглосуточно трудятся рабочие и инженеры, сразу эту работу не видно. Хотя так было даже во время Великой Отечественной войны, отметил журналист.В то время самолет Ил-2 внес очень большой вклад в победу на земле. Но в 1941 году его производство было не на высоком уровне. Да и сами машины были менее технологичными. Но уже с 1943 года он стал кошмаром и ужасом для немецкой армии, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.руО том, как на фронтах спецоперации воюют бывшие заключенные можно прочитать Александра Чаленко Зэки в СВО: стойкие бойцы, своих не бросают, но взрывные и охочие до выпивки

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новости, россия, т-90м "прорыв", олег измайлов, танки, вов, производство, военная техника, вооружения, бронетехника