Военный эксперт: со времен СССР на складах хранятся несколько тысяч законсервированных танков
России необходимо восстанавливать производство на предприятиях, которые делали танки. Со времен времен СССР на складах хранятся несколько тысяч законсервированных Т-80. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
России необходимо развивать собственное оборонное производство. Нужно не закупать дроны за границей, а строить заводы, которые выпускали бы их на территории РФ, рассказал эксперт.
Также необходимо восстанавливать производство на предприятиях, которые делали танки. К счастью, со времен времен СССР на складах хранится несколько тысяч законсервированных танков. В частности, танка Т-80, добавил он.
"Он был основным танком советской армии, да и сейчас прекрасен. Хотя он потребляет много топлива, это один из лучших танков в истории мирового танкостроения. Т-80 сейчас активно восстанавливают. Они сейчас массово идут в войска", - подчеркнул Измайлов.
Сейчас наращивается производство на "Уралвагонзаводе", где выпускают модели танка Т-90М "Прорыв". Там круглосуточно трудятся рабочие и инженеры, сразу эту работу не видно. Хотя так было даже во время Великой Отечественной войны, отметил журналист.
В то время самолет Ил-2 внес очень большой вклад в победу на земле. Но в 1941 году его производство было не на высоком уровне. Да и сами машины были менее технологичными. Но уже с 1943 года он стал кошмаром и ужасом для немецкой армии, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия за "десять лет" соберет "Ил-2", чтобы ударить ВСУ в двух привлекательных местах читайте на сайте Украина.ру
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