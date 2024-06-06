https://ukraina.ru/20240606/1055514700.html

Никакой успешной экономики не бывает без успешной армии - Орешкин

Никакой успешной экономики не бывает без успешной армии - Орешкин - 06.06.2024 Украина.ру

Никакой успешной экономики не бывает без успешной армии - Орешкин

Замглавы Администрации президента России Максим Орешкин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о роли армии в экономике

2024-06-06T11:42

2024-06-06T11:42

2024-06-06T11:42

новости

россия

санкт-петербург

владимир путин

андрей белоусов

администрация президента

петербургский международный экономический форум (фонд)

вс рф

армия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/06/1055514452_0:56:3276:1899_1920x0_80_0_0_94e4a652870f17ed4e8e9d0e1492c191.jpg

По словам замглавы АП, Вооруженные силы РФ проходят модернизацию с учетом опыта специальной военной операции, с учетом новых технологических решений, а также с изменением системы управления.Орешкин отметил, что в мае был назначен новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача.Президент России Владимир Путин 12 мая предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. Отдельным указом Путин освободил Сергея Шойгу от должности главы Минобороны РФ. 14 мая после консультаций с Советом Федерации подписал указ о его назначении.Максим Орешкин выступил на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей". Замглавы Администрации президента назвал среди задач на ближайшие шесть лет обеспечение суверенитета на трех уровнях: государственном, культурно-ценностном и экономическом.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.Новый министр обороны взял ответственность за происходящее на фронте и дал клятву россиянам

россия

санкт-петербург

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, санкт-петербург, владимир путин, андрей белоусов, администрация президента, петербургский международный экономический форум (фонд), вс рф, армия, сво, спецоперация