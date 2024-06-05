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Украинским подросткам разрешат не приходить в военкомат, но не всем - вице-премьер

Украинским подросткам разрешат не приходить в военкомат, но не всем - вице-премьер - 05.06.2024 Украина.ру

Украинским подросткам разрешат не приходить в военкомат, но не всем - вице-премьер

Украинское правительство готовит постановление, которое лишит 17-летних украинцев обязанности возвращаться домой из-за границы для постановки на воинский учет. Об этом сообщила 5 июня вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в своем телеграм-канале

2024-06-05T12:55

2024-06-05T12:55

2024-06-05T12:55

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минобороны украины

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В Минобороны Украины заявили, что 17-летние украинцы мужского пола, которые находятся за границей, должны приехать на Украину и стать на воинский учет. Верещук подчеркнула, что именно этого требуют правила."Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать на Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, – это лишь увеличит нагрузку на военно-врачебные комиссии и ничем не поможет в мобилизации", - написала она в телеграм-канале.Она рассказала, что уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято.По словам Верещук, допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, предоставят отсрочку по взятию на учет – или до возвращения на Украину, или до конца военного положения.В конце мая в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что за несвоевременную постановку на учет 17-летним гражданам Украины будут присылать повестки. При этом там уверяют, что это не имеет отношения к ужесточению мобилизации.Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Елены Мурзиной Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского на сайте Украина.ру

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новости, украина, ирина верещук, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, призывники, призыв, минобороны украины, военкомат, военком