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Украинским подросткам разрешат не приходить в военкомат, но не всем - вице-премьер
Украинским подросткам разрешат не приходить в военкомат, но не всем - вице-премьер - 05.06.2024 Украина.ру
Украинским подросткам разрешат не приходить в военкомат, но не всем - вице-премьер
Украинское правительство готовит постановление, которое лишит 17-летних украинцев обязанности возвращаться домой из-за границы для постановки на воинский учет. Об этом сообщила 5 июня вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в своем телеграм-канале
2024-06-05T12:55
2024-06-05T12:55
2024-06-05T12:55
новости
украина
ирина верещук
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мобилизация
призывники
призыв
минобороны украины
военкомат
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В Минобороны Украины заявили, что 17-летние украинцы мужского пола, которые находятся за границей, должны приехать на Украину и стать на воинский учет. Верещук подчеркнула, что именно этого требуют правила."Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать на Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, – это лишь увеличит нагрузку на военно-врачебные комиссии и ничем не поможет в мобилизации", - написала она в телеграм-канале.Она рассказала, что уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято.По словам Верещук, допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, предоставят отсрочку по взятию на учет – или до возвращения на Украину, или до конца военного положения.В конце мая в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что за несвоевременную постановку на учет 17-летним гражданам Украины будут присылать повестки. При этом там уверяют, что это не имеет отношения к ужесточению мобилизации.Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Елены Мурзиной Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, ирина верещук, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, призывники, призыв, минобороны украины, военкомат, военком
Новости, Украина, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, мобилизация, призывники, призыв, Минобороны Украины, военкомат, военком
Украинским подросткам разрешат не приходить в военкомат, но не всем - вице-премьер
Украинское правительство готовит постановление, которое лишит 17-летних украинцев обязанности возвращаться домой из-за границы для постановки на воинский учет. Об этом сообщила 5 июня вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в своем телеграм-канале
В Минобороны Украины заявили, что 17-летние украинцы мужского пола, которые находятся за границей, должны приехать на Украину и стать на воинский учет. Верещук подчеркнула, что именно этого требуют правила.
"Мы в правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать на Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, – это лишь увеличит нагрузку на военно-врачебные комиссии и ничем не поможет в мобилизации", - написала она в телеграм-канале.
Она рассказала, что уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято.
По словам Верещук, допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, предоставят отсрочку по взятию на учет – или до возвращения на Украину, или до конца военного положения.
В конце мая в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что за несвоевременную постановку на учет 17-летним гражданам Украины будут присылать повестки. При этом там уверяют, что это не имеет отношения к ужесточению мобилизации.
Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Об ужесточении мобилизации на Украине в материале Елены Мурзиной Мифы Украины и судьба уже не президента Зеленского
на сайте Украина.ру