"Там легко воевать": военный эксперт раскрыл, почему Липцы и Волчанск "заточены" на перемалывание ВСУ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Открытие Харьковского направления лишний раз подтверждает, что инициатива в руках российской армии. Это очередной фактор уничтожения резервов киевского режима, чтобы у него не осталось сил на атакующие действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Проблемы в рядах противника не означают, что у него все закончилось. Сейчас ВСУ – самая боеспособная армия в Европе, отметил историк. Можно сколько угодно обвинять главкома Александра Сырского, но дело не в нем, а в военной системе Украины. Она держится уже третий год и ее нельзя сбрасывать со счетов, рассказал эксперт.
А открытие Харьковского направления лишний раз подтверждает, что инициатива в руках России. Это очередной фактор уничтожения резервов киевского режима, чтобы у него не осталось сил на атакующие и контратакующие действия, добавил он.
"Район Липцев и Волчанска полностью заточен на перемалывание противника. Я даже удивился, что наши пять-шесть БТГ отжали у Украины очень большую территорию. Ее надо контролировать, чтобы заманить туда врага", - подчеркнул Полищук.
В Липцах и Волчанске очень короткое плечо подвоза, потому что Белгород совсем рядом, легко снабжать войска. В этих районах мало украинских "ждунов", которые наводили бы ВСУ на военные склады и командные пункты ВС РФ, там удобно воевать, заключил собеседник издания.
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О соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше