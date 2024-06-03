"Там легко воевать": военный эксперт раскрыл, почему Липцы и Волчанск "заточены" на перемалывание ВСУ - 03.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240603/1055422460.html
"Там легко воевать": военный эксперт раскрыл, почему Липцы и Волчанск "заточены" на перемалывание ВСУ
"Там легко воевать": военный эксперт раскрыл, почему Липцы и Волчанск "заточены" на перемалывание ВСУ - 03.06.2024 Украина.ру
"Там легко воевать": военный эксперт раскрыл, почему Липцы и Волчанск "заточены" на перемалывание ВСУ
Открытие Харьковского направления лишний раз подтверждает, что инициатива в руках российской армии. Это очередной фактор уничтожения резервов киевского режима, чтобы у него не осталось сил на атакующие действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2024-06-03T04:40
2024-06-03T04:40
новости
россия
украина
европа
александр полищук
вооруженные силы украины
белгород
харьковская область
вс рф
резервы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/19/1055289788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04a403d8a8fca850f3764c37936b4dd4.jpg
Проблемы в рядах противника не означают, что у него все закончилось. Сейчас ВСУ – самая боеспособная армия в Европе, отметил историк. Можно сколько угодно обвинять главкома Александра Сырского, но дело не в нем, а в военной системе Украины. Она держится уже третий год и ее нельзя сбрасывать со счетов, рассказал эксперт.А открытие Харьковского направления лишний раз подтверждает, что инициатива в руках России. Это очередной фактор уничтожения резервов киевского режима, чтобы у него не осталось сил на атакующие и контратакующие действия, добавил он.В Липцах и Волчанске очень короткое плечо подвоза, потому что Белгород совсем рядом, легко снабжать войска. В этих районах мало украинских "ждунов", которые наводили бы ВСУ на военные склады и командные пункты ВС РФ, там удобно воевать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.руО соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
https://ukraina.ru/20240531/1055420645.html
россия
украина
европа
белгород
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/19/1055289788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e4f5bcb9101231fe5e3dd32379a1c9f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, европа, александр полищук, вооруженные силы украины, белгород, харьковская область, вс рф, резервы, наступление
Новости, Россия, Украина, Европа, Александр Полищук, Вооруженные силы Украины, Белгород, Харьковская область, ВС РФ, резервы, наступление

"Там легко воевать": военный эксперт раскрыл, почему Липцы и Волчанск "заточены" на перемалывание ВСУ

04:40 03.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении
Боевая работа артиллерии ВС РФ на Северском направлении - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Открытие Харьковского направления лишний раз подтверждает, что инициатива в руках российской армии. Это очередной фактор уничтожения резервов киевского режима, чтобы у него не осталось сил на атакующие действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Проблемы в рядах противника не означают, что у него все закончилось. Сейчас ВСУ – самая боеспособная армия в Европе, отметил историк. Можно сколько угодно обвинять главкома Александра Сырского, но дело не в нем, а в военной системе Украины. Она держится уже третий год и ее нельзя сбрасывать со счетов, рассказал эксперт.
А открытие Харьковского направления лишний раз подтверждает, что инициатива в руках России. Это очередной фактор уничтожения резервов киевского режима, чтобы у него не осталось сил на атакующие и контратакующие действия, добавил он.
"Район Липцев и Волчанска полностью заточен на перемалывание противника. Я даже удивился, что наши пять-шесть БТГ отжали у Украины очень большую территорию. Ее надо контролировать, чтобы заманить туда врага", - подчеркнул Полищук.
В Липцах и Волчанске очень короткое плечо подвоза, потому что Белгород совсем рядом, легко снабжать войска. В этих районах мало украинских "ждунов", которые наводили бы ВСУ на военные склады и командные пункты ВС РФ, там удобно воевать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.ру
О соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше
Александр Дюков интервью - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
31 мая, 19:30
Александр Дюков: Пока шпана из Прибалтики задирает Белоруссию, Запад режет терпение России на кусочкиВ общеевропейском разделении труда, единственное, в чем прибалтийские политики могут себя показать, это обострение ситуации с Россией. Только тогда у них есть смысл существования.
 
НовостиРоссияУкраинаЕвропаАлександр ПолищукВооруженные силы УкраиныБелгородХарьковская областьВС РФрезервынаступление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Ростислав Ищенко: Россия упустила шанс "гуманно" разбить ВСУ, а теперь Запад толкает ее к ядерной войне
05:50Украина за неделю. Бить или не бить, вот в чем вопрос
05:40Дмитрий Дробницкий: В США начнется война, где призом станет кнопка, которая запустит оружие Судного дня
05:30"Все резервы исчерпаны, теряют по бригаде в день": эксперт предрек обрушение ВСУ в ближайшие недели
05:20"Вам это все равно не поможет": Полищук о том, как нелегитимный Зеленский отправляет ВСУ в "мясорубку"
05:00"Мама, наш полк разгромили": эксперт рассказал, как солдаты ВСУ "передают безнадегу" новому пополнению
04:50Политолог объяснил, как взятие Волчанска создаст риск для обороны ВСУ под Харьковом и Купянском
04:40"Там легко воевать": военный эксперт раскрыл, почему Липцы и Волчанск "заточены" на перемалывание ВСУ
04:30Большая операция или "вязкая борьба": политолог рассказал, как ВС РФ давят резервы ВСУ под Волчанском
04:20"Это хороший козырь": военный эксперт раскрыл, почему большая часть "северян" осталась во втором эшелоне
04:10"Мне нравится Черниговское направление": Полищук предположил, как могут развиваться события на фронте
04:00Эксперт рассказал, почему ВСУ не хватает вооружений для купирования прорыва армии РФ под Волчанском
03:50Мы создали кризис на севере: Полищук объяснил, почему ВСУ стали бросать в бой резервы "по частям"
03:40Политолог рассказал, как Запад хочет истощить Россию, делая ставку на продолжение "тягомотной войны"
03:30"Один в окопе — десять у станка": военный эксперт объяснил, почему невыгодна новая мобилизация
03:20Новый уровень эскалации: эксперт объяснил, почему ВКС не сбивают самолеты-разведчики над Черным морем
03:10Перт Скоробогатый: пока Запад готовит стратегию "удушения", Россия может "перевернуть доску" в Балтике
03:00Тест для пятой статьи НАТО: Петр Скоробогатый о том, когда истребители F-16 пересекут "красные линии"
18:20Париж и Лондон хотят удара по Курску. Итоги 2 июня на Украине
16:52Российские войска поразили украинский объект портовой инфраструктуры
Лента новостейМолния