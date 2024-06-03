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"Там легко воевать": военный эксперт раскрыл, почему Липцы и Волчанск "заточены" на перемалывание ВСУ

"Там легко воевать": военный эксперт раскрыл, почему Липцы и Волчанск "заточены" на перемалывание ВСУ - 03.06.2024 Украина.ру

"Там легко воевать": военный эксперт раскрыл, почему Липцы и Волчанск "заточены" на перемалывание ВСУ

Открытие Харьковского направления лишний раз подтверждает, что инициатива в руках российской армии. Это очередной фактор уничтожения резервов киевского режима, чтобы у него не осталось сил на атакующие действия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2024-06-03T04:40

2024-06-03T04:40

2024-06-03T04:40

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Проблемы в рядах противника не означают, что у него все закончилось. Сейчас ВСУ – самая боеспособная армия в Европе, отметил историк. Можно сколько угодно обвинять главкома Александра Сырского, но дело не в нем, а в военной системе Украины. Она держится уже третий год и ее нельзя сбрасывать со счетов, рассказал эксперт.А открытие Харьковского направления лишний раз подтверждает, что инициатива в руках России. Это очередной фактор уничтожения резервов киевского режима, чтобы у него не осталось сил на атакующие и контратакующие действия, добавил он.В Липцах и Волчанске очень короткое плечо подвоза, потому что Белгород совсем рядом, легко снабжать войска. В этих районах мало украинских "ждунов", которые наводили бы ВСУ на военные склады и командные пункты ВС РФ, там удобно воевать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Полищука Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова читайте на сайте Украина.руО соотношении сил и значении боев на севере Харьковской области можно прочитать в интервью Алексея Подберезкина ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше

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новости, россия, украина, европа, александр полищук, вооруженные силы украины, белгород, харьковская область, вс рф, резервы, наступление