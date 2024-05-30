"Этот прилет был действительно важен": эксперт раскрыл, что скрывали ВСУ в харьковском "Эпицентре" - 30.05.2024 Украина.ру
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"Этот прилет был действительно важен": эксперт раскрыл, что скрывали ВСУ в харьковском "Эпицентре"
"Этот прилет был действительно важен": эксперт раскрыл, что скрывали ВСУ в харьковском "Эпицентре" - 30.05.2024 Украина.ру
"Этот прилет был действительно важен": эксперт раскрыл, что скрывали ВСУ в харьковском "Эпицентре"
В харьковском "эпицентре" ВСУ хранили ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы к ним. ВС РФ продолжают удары по промышленным предприятиям Харькова, которые работают на нужды украинской армии. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-30T04:30
2024-05-30T04:30
новости
россия
харьков
геннадий алехин
всу
склады
вооружения
оружие
ракетный удар
боеприпасы
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На днях ВС РФ нанесли удар по крупному строительному гипермаркету "Эпицентр" в самом Харькове и этот прилет действительно был очень важен, рассказал эксперт.Гипермаркет "Эпицентр" расположен на улице Героев Труда. Но перед ударом ВС РФ он уже неделю как не работал. ВСУ там хранили ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы к ним, добавил он.Видеоматериалы подтверждают, что в "Эпицентре" было хорошее попадание, которое привело к двум-трем детонациям в течение одного светового дня. Никакого потока машин скорой помощи там не было, подчеркнул обозреватель.Отмечу также, что продолжаются удары по промышленным предприятиям Харькова, которые работают на нужды ВСУ. Противник для этого использовал ХТЗ и Завод имени Малышева, а также цеха Харькова-Сортировочного. Там еще с советских времен есть склады, где враг складирует оружие и ремонтирует технику, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алехина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.руО том, при каких условиях США могут заменить Зеленского и как он может разозлить Запад можно прочитать в интервью Владимира Жарихина США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, харьков, геннадий алехин, всу, склады, вооружения, оружие, ракетный удар, боеприпасы, сво
Новости, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, ВСУ, склады, вооружения, оружие, ракетный удар, боеприпасы, СВО

"Этот прилет был действительно важен": эксперт раскрыл, что скрывали ВСУ в харьковском "Эпицентре"

04:30 30.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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В харьковском "эпицентре" ВСУ хранили ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы к ним. ВС РФ продолжают удары по промышленным предприятиям Харькова, которые работают на нужды украинской армии. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На днях ВС РФ нанесли удар по крупному строительному гипермаркету "Эпицентр" в самом Харькове и этот прилет действительно был очень важен, рассказал эксперт.
Гипермаркет "Эпицентр" расположен на улице Героев Труда. Но перед ударом ВС РФ он уже неделю как не работал. ВСУ там хранили ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы к ним, добавил он.
"Более того, туда можно было запрятать даже технику. Кроме того, от этого ТЦ до Липцев всего 20 минут езды. "Эпицентр" использовался противником как логистический хаб", - отметил Алехин.
Видеоматериалы подтверждают, что в "Эпицентре" было хорошее попадание, которое привело к двум-трем детонациям в течение одного светового дня. Никакого потока машин скорой помощи там не было, подчеркнул обозреватель.
Отмечу также, что продолжаются удары по промышленным предприятиям Харькова, которые работают на нужды ВСУ. Противник для этого использовал ХТЗ и Завод имени Малышева, а также цеха Харькова-Сортировочного. Там еще с советских времен есть склады, где враг складирует оружие и ремонтирует технику, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алехина Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом читайте на сайте Украина.ру
О том, при каких условиях США могут заменить Зеленского и как он может разозлить Запад можно прочитать в интервью Владимира Жарихина США не тронут Зеленского, если до ноября он не выкинет неприятный для них фокус
Пётр Скоробогатый интервью
Вчера, 06:35
Петр Скоробогатый: Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моряЗапад, очевидно, реализует большую стратегию по удушению России. Мы серьезно ослабли на Балтийском и Крымском направлениях. И какими-то быстрыми оперативными методами восстановить нашу боеспособность, наш потенциал в этих зонах не получится
 
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