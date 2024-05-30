"Этот прилет был действительно важен": эксперт раскрыл, что скрывали ВСУ в харьковском "Эпицентре"
В харьковском "эпицентре" ВСУ хранили ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы к ним. ВС РФ продолжают удары по промышленным предприятиям Харькова, которые работают на нужды украинской армии. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На днях ВС РФ нанесли удар по крупному строительному гипермаркету "Эпицентр" в самом Харькове и этот прилет действительно был очень важен, рассказал эксперт.
Гипермаркет "Эпицентр" расположен на улице Героев Труда. Но перед ударом ВС РФ он уже неделю как не работал. ВСУ там хранили ракетно-артиллерийское вооружение и боеприпасы к ним, добавил он.
"Более того, туда можно было запрятать даже технику. Кроме того, от этого ТЦ до Липцев всего 20 минут езды. "Эпицентр" использовался противником как логистический хаб", - отметил Алехин.
Видеоматериалы подтверждают, что в "Эпицентре" было хорошее попадание, которое привело к двум-трем детонациям в течение одного светового дня. Никакого потока машин скорой помощи там не было, подчеркнул обозреватель.
Отмечу также, что продолжаются удары по промышленным предприятиям Харькова, которые работают на нужды ВСУ. Противник для этого использовал ХТЗ и Завод имени Малышева, а также цеха Харькова-Сортировочного. Там еще с советских времен есть склады, где враг складирует оружие и ремонтирует технику, резюмировал собеседник издания.
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