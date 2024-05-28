Максимилиан Волошин. Над схваткой братоубийственной войны - 28.05.2024 Украина.ру
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Максимилиан Волошин. Над схваткой братоубийственной войны
Максимилиан Волошин. Над схваткой братоубийственной войны - 28.05.2024 Украина.ру
Максимилиан Волошин. Над схваткой братоубийственной войны
Почти полтора века назад, 28 мая (или 16, по старому стилю) в Киеве родился литератор — поэт, переводчик и критик, художник Максимилиан Кириенко-Волошин, которого мы теперь знаем только по второй части фамилии, хотя отец его, потомственный казак и потомок украинского бандуриста, Александр Кириенко-Волошин носил двойную
2024-05-28T16:01
2024-05-28T16:58
история
эксклюзив
поэзия
живопись
крым
марина цветаева
киев
поэт
серебряный век
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Пожалуй, для многих с фамилией поэта-Волошина срабатывает ассоциативный ряд: Гражданская война, Коктебель, Марина Цветаева.Поэт прожил относительно недолгую (55 лет), но насыщенную жизнь, в которой главное место занял, безусловно, Крым — Коктебель, знакомый советским людям под названием Планерское, Феодосия Ивана Айвазовксого, забастовки в Москве, лекции в Сорбонне, Рим, Париж, Петербург, Великая масонская ложа, многочисленные любовные и творческие романы, литературные салоны, войны и революции.Антивоенный поэтГражданская война не меньше, а возможно, и больше, чем Первая мировая, оставила отпечаток (а точнее, стала главным нервом и надрывом) всего нашего Серебряного века: от очевидных занятых сторон, например, революционным поэтом Владимиром Маяковским или "поэта, моряка и воина", олицетворявшего противоположную сторону, Николая Гумилёва, до, безусловно актуальных, хотя и не столь прямых симфонических произведений Александра Глазунова или любовной "Поэмы горы" Цветаевой.Привычка бинарно делить сограждан и творцов того времени на красных и белых сильна у нас настолько, что все не вписавшиеся в эту стройную картину зачастую остаются за скобками, а их страстные (порой изменчивые) призывы остаются в истории слишком неясными и непонятыми.Волошина в этом обвинил еще писатель Иван Бунин в "Окаянных днях", утверждая, что поэт "вчера был белогвардейцем, в нынче готов петь большевиков", но действительность и отношение Волошина к "новой Великой Разрухе Русской Земли и Смутному времени", как он назвал Февральскую революцию, оказалась гораздо сложнее.Поэта долгое время не печатали в советских поэтических сборниках, хотя он горячо переживал о народе, восставшем против пропасти социальной несправедливости, об интеллигенции, стремившейся к будущему и прогрессу (Волошина, как участника Студенческих волнений 1899 года, даже выслали подальше, в Крым), а еще раньше — об участии России в охватившей Европу империалистической войне.В 1914-м, когда она началась, он, не в пример, скажем, Александру Блоку, выступал как истово антивоенный поэт:В осенний день по стынущим полянамДымящиеся водят бороздыНе пахари;Не радуется ранамСвоим земля;Не плуг вскопал следы;Не семена пшеничного посева,Не ток дождей в разъявшуюся новь, —Но сталь и медь,Живую плоть и кровьНедобрый СеятельВ годину Лжи и ГневаРукою щедрою посеял…БедИ ненависти колос,Змеи плевелВзойдут в полях безрадостных побед,Где землю-матьЖестокий сын прогневил.Так пишет он в "Посеве" и ряде других однозначно антивоенных стихотворений, хотя после неодобрительно отзовется о заключенном Брестском мире, называя его концом России и иудиным грехом.Тем не менее от службы он не просто отказался, а личным письмом военному министру Владимиру Сухомлинову и выпустил сборник антивоенной поэзии — "В год пылающего мира".Красной нитью через всю поэзию тех сумрачных времен у Волошина проходит боль за чудовищные бессмысленные жертвы, неоправданность кровопролития, а самое, безусловно, известное стихотворение — "Гражданская война", заключительные строфы которой знает, вероятно, каждый:И там, и здесь между рядамиЗвучит один и тот же глас:— "Кто не за нас — тот против насНет безразличных: правда с нами!"А я стою один меж нихВ ревущем пламени и дымеИ всеми силами своимиМолюсь за тех и за других.А уже спустя пару лет, в стихотворении "Заклятье о русской земле" он пишет:Так —встань, Русь! подымись,Оживи, соберись, срастись —Царство к царству, племя к племени.Кует кузнец золотой венец —Обруч кованный:Царство РусскоеСобирать, сковать, заклепатьКрепко-накрепко,Туго-натуго,Чтоб оно — Царство Русское —Не рассыпалось,Не расплавилось,Не расплескалось… Чтобы мы его — Царство Русское —В гульбе не разгуляли,В плясне не расплясали,В торгах не расторговали,В словах не разговорили,В хвастне не расхвастали.В этом и многих других текстах Волошин пишет о религии, о разрушенных храмах и закрытых монастырях, но никаких богоборческих репрессий не встречает: после революции он так и жил в Коктебель, писал стихи и акварели, преподавал, устраивал литературные вечера и вступил во Всероссийский союз поэтов.КоктебельСтиху — разбег, а мысли — меру дали.Моей мечтой с тех пор напоеныПредгорий героические сныИ Коктебеля каменная грива;Его полынь хмельна моей тоской,Мой стих поет в волнах его прилива,И на скале, замкнувшей зыбь залива,Судьбой и ветрами изваян профиль мой.С 1917 года в Коктебеле поэт проживал почти постоянно. В это время он создает "Коктебельскую сюиту", в которую входят его акварели, пишет о городе и обо всем полуострове, занимается переводами (Волошин бережно относился не только к классической, уже прославленной зарубежной литературе, но и внимательно отслеживал появление новой, модной за рубежом).Юго-восточный Крым Волошин называл Киммерией — легендарной страной вроде Атлантиды, что встречалась в работах Гомера. "Киммерийская весна" и "Киммерийские сумерки" — сборники Волошина, посвященные этой земле, которую сам он характеризовал так:"Киммерией я называю восточную часть Крыма от древнего Сурожа (сейчас — Судак. — Ред.) до Босфора Киммерийского (Керченский пролив), в отличии от Тавриды, западной его части (Крыма — то есть южного берега и Севастополя, Херсонеса).""Родина моего духа" — так называл поэт Коктебель, в который возвращался всякий раз, а впервые переехал жить в 1907 году, когда его мать, немка, имевшая среди предков лекаря императрицы Анны Иоанновны, Елена Оттобальдовна Глазер, приобрела участок и построила дачу, впоследствии превратившуюся в "Дом поэта". Осип Мандельштам, Майя Плисецкая, Илья Эренбург, Максим Горький, Александр Грин, Евгений Замятин — малая часть списка творцов, регулярно гостивших там у Волошиных.Сегодня джазовый фестиваль — одно из главных культурных событий в городе, а "Дом поэта" — безусловная достопримечательность Коктебеля, как и могила Волошина на вершине Кучук-Енишара: туристам обычно рассказывают, что камешки, захваченные у могилы, исполняют желания.Цветаева и другие женщины"Природа употребляет все средства, чистые и нечистые, чтобы направить мужское к женскому и столкнуть их. Мое отношение к женщинам абсолютно чисто, поэтому в душе моей живёт мечта обо всех извращениях. Нет ни одной формы удовольствия, которая бы не соблазняла меня на границе между сном и действительностью. Это неизбежно.Я с удивлением заметил, что все мои друзья — женщины. С девушками я говорю обо всем. С женщинами — о многом. С мужчинами — ни о чем. Это тоже пол, но пол, переведённый в высший порядок. Это возможно только при абсолютной чистоте отношений. И это тот же пол. Та же великая сила пола, переведенная в другую область. Та же сила, которая соблазняет мою мечту ночью. Но тут я ей овладел и взвил на высоту, недоступную зверям", — писал Волошин в "Историях моей души".Дружить ему удалось даже с бывшей женой после развода — художницей Маргаритой Сабашниковой, но ближайшей его подругой и соратницей многие годы (со знакомства в 1910 году) оставалась поэтесса Марина Цветаева.Это по её воспоминаниям и дневникам, книге "Живое о живом", по их живой и активной переписке мы знаем теперь большинство фактов и деталей из жизни поэта. Дружбу с женщинами Цветаева объясняла его "женственностью", позаимствованной от матери, — сама Елена Глазер, по воспоминаниям современников, была женщиной экстравагантной, курила сигары, одевалась "по-мужски" и вела себя эпатажно для своего времени."Макс в жизни женщин и поэтов был providentiel... Когда женщина оказывалась поэтом, или, что вернее, поэт — женщиной, его дружбе, бережности, терпению, вниманию, поклонению и сотворчеству не было конца", — писала Цветаева.Любовная лирика в творчестве поэта заняла огромное, если не основное место. Отчаянный романтизм и декаданс, свойственные Серебряному веку, не прошли и мимо Волошина и ярко характеризуются одним из самых неоднозначных эпизодов его биографии — дуэлью с Гумилёвым в Петербурге из-за поэтессы Елизаветы Дмитриевой (Черубина де Габриак — одна из известнейших литературных мистификаций "Серебряного века"). Дуэль не окончилась кровопролитием, но была еще одним страстным театральным жестом уходящей эпохи (стрелялись поэты, между прочим, на месте дуэли Пушкина с Дантесом).Любовь твоя жаждет так много,Рыдая, прося, упрекая…Люби его молча и строго,Люби его, медленно тая.Свети ему пламенем белым —Бездымно, безгрустно, безвольно.Люби его радостно телом,А сердцем люби его больно.Пусть призрак, творимый любовью,Лица не заслонит иного, —Люби его с плотью и кровью —Простого, живого, земного…Храня его знак суеверно,Не бойся врага в иноверце…Люби его метко и верно —Люби его в самое сердце!
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эксклюзив, поэзия, живопись, крым, марина цветаева, киев, поэт, серебряный век
История, Эксклюзив, поэзия, живопись, Крым, Марина Цветаева, Киев, поэт, Серебряный век

Максимилиан Волошин. Над схваткой братоубийственной войны

16:01 28.05.2024 (обновлено: 16:58 28.05.2024)
 
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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Почти полтора века назад, 28 мая (или 16, по старому стилю) в Киеве родился литератор — поэт, переводчик и критик, художник Максимилиан Кириенко-Волошин, которого мы теперь знаем только по второй части фамилии, хотя отец его, потомственный казак и потомок украинского бандуриста, Александр Кириенко-Волошин носил двойную
Пожалуй, для многих с фамилией поэта-Волошина срабатывает ассоциативный ряд: Гражданская война, Коктебель, Марина Цветаева.
Поэт прожил относительно недолгую (55 лет), но насыщенную жизнь, в которой главное место занял, безусловно, Крым — Коктебель, знакомый советским людям под названием Планерское, Феодосия Ивана Айвазовксого, забастовки в Москве, лекции в Сорбонне, Рим, Париж, Петербург, Великая масонская ложа, многочисленные любовные и творческие романы, литературные салоны, войны и революции.
Антивоенный поэт
Гражданская война не меньше, а возможно, и больше, чем Первая мировая, оставила отпечаток (а точнее, стала главным нервом и надрывом) всего нашего Серебряного века: от очевидных занятых сторон, например, революционным поэтом Владимиром Маяковским или "поэта, моряка и воина", олицетворявшего противоположную сторону, Николая Гумилёва, до, безусловно актуальных, хотя и не столь прямых симфонических произведений Александра Глазунова или любовной "Поэмы горы" Цветаевой.
Привычка бинарно делить сограждан и творцов того времени на красных и белых сильна у нас настолько, что все не вписавшиеся в эту стройную картину зачастую остаются за скобками, а их страстные (порой изменчивые) призывы остаются в истории слишком неясными и непонятыми.
Волошина в этом обвинил еще писатель Иван Бунин в "Окаянных днях", утверждая, что поэт "вчера был белогвардейцем, в нынче готов петь большевиков", но действительность и отношение Волошина к "новой Великой Разрухе Русской Земли и Смутному времени", как он назвал Февральскую революцию, оказалась гораздо сложнее.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2023
19 июля 2023, 16:04Культура
"Знаете ли вы украинскую ночь?.." Маяковский и УкраинаРусский советский поэт Владимир Маяковский родился 19 июля 1893 года, и сегодня отмечает свой 130-летний юбилей
Поэта долгое время не печатали в советских поэтических сборниках, хотя он горячо переживал о народе, восставшем против пропасти социальной несправедливости, об интеллигенции, стремившейся к будущему и прогрессу (Волошина, как участника Студенческих волнений 1899 года, даже выслали подальше, в Крым), а еще раньше — об участии России в охватившей Европу империалистической войне.
В 1914-м, когда она началась, он, не в пример, скажем, Александру Блоку, выступал как истово антивоенный поэт:
В осенний день по стынущим полянам
Дымящиеся водят борозды
Не пахари;
Не радуется ранам
Своим земля;
Не плуг вскопал следы;
Не семена пшеничного посева,
Не ток дождей в разъявшуюся новь, —
Но сталь и медь,
Живую плоть и кровь
Недобрый Сеятель
В годину Лжи и Гнева
Рукою щедрою посеял…
Бед
И ненависти колос,
Змеи плевел
Взойдут в полях безрадостных побед,
Где землю-мать
Жестокий сын прогневил.
Так пишет он в "Посеве" и ряде других однозначно антивоенных стихотворений, хотя после неодобрительно отзовется о заключенном Брестском мире, называя его концом России и иудиным грехом.
Тем не менее от службы он не просто отказался, а личным письмом военному министру Владимиру Сухомлинову и выпустил сборник антивоенной поэзии — "В год пылающего мира".
Красной нитью через всю поэзию тех сумрачных времен у Волошина проходит боль за чудовищные бессмысленные жертвы, неоправданность кровопролития, а самое, безусловно, известное стихотворение — "Гражданская война", заключительные строфы которой знает, вероятно, каждый:
И там, и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
— "Кто не за нас — тот против нас
Нет безразличных: правда с нами!"
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
22 августа 2023, 18:00История
Резня в Динане. Искусство Первой мировойОдно и первых громких преступлений Первой мировой войны – резня в бельгийской деревушке Динан, где 23 августа 1914 года немецкие военные казнили 674 мирных жителя, включая детей, за то, что на их блокпост было совершено нападение
А уже спустя пару лет, в стихотворении "Заклятье о русской земле" он пишет:
Так —
встань, Русь! подымись,
Оживи, соберись, срастись —
Царство к царству, племя к племени.
Кует кузнец золотой венец —
Обруч кованный:
Царство Русское
Собирать, сковать, заклепать
Крепко-накрепко,
Туго-натуго,
Чтоб оно — Царство Русское —
Не рассыпалось,
Не расплавилось,
Не расплескалось… Чтобы мы его — Царство Русское —
В гульбе не разгуляли,
В плясне не расплясали,
В торгах не расторговали,
В словах не разговорили,
В хвастне не расхвастали.
В этом и многих других текстах Волошин пишет о религии, о разрушенных храмах и закрытых монастырях, но никаких богоборческих репрессий не встречает: после революции он так и жил в Коктебель, писал стихи и акварели, преподавал, устраивал литературные вечера и вступил во Всероссийский союз поэтов.
Коктебель
Стиху — разбег, а мысли — меру дали.
Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива;
Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.
С 1917 года в Коктебеле поэт проживал почти постоянно. В это время он создает "Коктебельскую сюиту", в которую входят его акварели, пишет о городе и обо всем полуострове, занимается переводами (Волошин бережно относился не только к классической, уже прославленной зарубежной литературе, но и внимательно отслеживал появление новой, модной за рубежом).
Юго-восточный Крым Волошин называл Киммерией — легендарной страной вроде Атлантиды, что встречалась в работах Гомера. "Киммерийская весна" и "Киммерийские сумерки" — сборники Волошина, посвященные этой земле, которую сам он характеризовал так:
"Киммерией я называю восточную часть Крыма от древнего Сурожа (сейчас — Судак. — Ред.) до Босфора Киммерийского (Керченский пролив), в отличии от Тавриды, западной его части (Крыма — то есть южного берега и Севастополя, Херсонеса)."
"Родина моего духа" — так называл поэт Коктебель, в который возвращался всякий раз, а впервые переехал жить в 1907 году, когда его мать, немка, имевшая среди предков лекаря императрицы Анны Иоанновны, Елена Оттобальдовна Глазер, приобрела участок и построила дачу, впоследствии превратившуюся в "Дом поэта". Осип Мандельштам, Майя Плисецкая, Илья Эренбург, Максим Горький, Александр Грин, Евгений Замятин — малая часть списка творцов, регулярно гостивших там у Волошиных.

"Каждый, кто влюблён в Коктебель — продолжатель Максимилиана Волошина. Это место как алкоголь: если его принимать немного, он тонизирует и успокаивает", — сказал в 2018 году генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, открывая фестиваль Koktebel Jazz.

Сегодня джазовый фестиваль — одно из главных культурных событий в городе, а "Дом поэта" — безусловная достопримечательность Коктебеля, как и могила Волошина на вершине Кучук-Енишара: туристам обычно рассказывают, что камешки, захваченные у могилы, исполняют желания.
Цветаева и другие женщины
"Природа употребляет все средства, чистые и нечистые, чтобы направить мужское к женскому и столкнуть их. Мое отношение к женщинам абсолютно чисто, поэтому в душе моей живёт мечта обо всех извращениях. Нет ни одной формы удовольствия, которая бы не соблазняла меня на границе между сном и действительностью. Это неизбежно.
Я с удивлением заметил, что все мои друзья — женщины. С девушками я говорю обо всем. С женщинами — о многом. С мужчинами — ни о чем. Это тоже пол, но пол, переведённый в высший порядок. Это возможно только при абсолютной чистоте отношений. И это тот же пол. Та же великая сила пола, переведенная в другую область. Та же сила, которая соблазняет мою мечту ночью. Но тут я ей овладел и взвил на высоту, недоступную зверям", — писал Волошин в "Историях моей души".
Koktebel Jazz Party 2017 - РИА Новости, 1920, 21.08.2017
21 августа 2017, 17:00
На волне КоктебеляДва мира - два джазовых фестиваля
Дружить ему удалось даже с бывшей женой после развода — художницей Маргаритой Сабашниковой, но ближайшей его подругой и соратницей многие годы (со знакомства в 1910 году) оставалась поэтесса Марина Цветаева.
Это по её воспоминаниям и дневникам, книге "Живое о живом", по их живой и активной переписке мы знаем теперь большинство фактов и деталей из жизни поэта. Дружбу с женщинами Цветаева объясняла его "женственностью", позаимствованной от матери, — сама Елена Глазер, по воспоминаниям современников, была женщиной экстравагантной, курила сигары, одевалась "по-мужски" и вела себя эпатажно для своего времени.
"Макс в жизни женщин и поэтов был providentiel... Когда женщина оказывалась поэтом, или, что вернее, поэт — женщиной, его дружбе, бережности, терпению, вниманию, поклонению и сотворчеству не было конца", — писала Цветаева.
Любовная лирика в творчестве поэта заняла огромное, если не основное место. Отчаянный романтизм и декаданс, свойственные Серебряному веку, не прошли и мимо Волошина и ярко характеризуются одним из самых неоднозначных эпизодов его биографии — дуэлью с Гумилёвым в Петербурге из-за поэтессы Елизаветы Дмитриевой (Черубина де Габриак — одна из известнейших литературных мистификаций "Серебряного века"). Дуэль не окончилась кровопролитием, но была еще одним страстным театральным жестом уходящей эпохи (стрелялись поэты, между прочим, на месте дуэли Пушкина с Дантесом).
Любовь твоя жаждет так много,
Рыдая, прося, упрекая…
Люби его молча и строго,
Люби его, медленно тая.
Свети ему пламенем белым —
Бездымно, безгрустно, безвольно.
Люби его радостно телом,
А сердцем люби его больно.
Пусть призрак, творимый любовью,
Лица не заслонит иного, —
Люби его с плотью и кровью —
Простого, живого, земного…
Храня его знак суеверно,
Не бойся врага в иноверце…
Люби его метко и верно —
Люби его в самое сердце!
 
ИсторияЭксклюзивпоэзияживописьКрымМарина ЦветаеваКиевпоэтСеребряный век
 
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