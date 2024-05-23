"Тюрьма или смерть": Аксёнов предложил выбор недоброжелателям России - 23.05.2024 Украина.ру
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"Тюрьма или смерть": Аксёнов предложил выбор недоброжелателям России
"Тюрьма или смерть": Аксёнов предложил выбор недоброжелателям России - 23.05.2024 Украина.ру
"Тюрьма или смерть": Аксёнов предложил выбор недоброжелателям России
Всех, кто угрожает Крыму и России, ждёт тюрьма или смерть. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24"
2024-05-23T13:00
2024-05-23T13:00
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Вся информация, которая поступает, как от противника, так и от местных жителей о наличии "ждунов" или положении дел, обрабатывается. Аксёнов поблагодарил за работу силовые ведомства РФ: ФСБ, МВД, Прокуратуру, Следственный комитет."Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты, последний подорвался в Кировском районе там самостоятельно, но это хороший конец", - заявил Аксёнов.Он пояснил, что диверсант нёс взрывчатку и планировал заложить её под поезд. Соответственно, планировал устроить теракт на железной дороге. А взрывное устройство сдетонировало. "Это нормально, так и должно быть для тех, кто имеет дурные намерения в отношении граждан Российской Федерации, соответственно, в отношении нашей страны", - добавил глава Крыма.Аксёнов напомнил свою позицию, что его не волнует, как именно задержать террориста – живым или мертвым. Так как и так известно, кто его послал. "Или тюрьма, или смерть, другого быть не должно", - резюмировал он.
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новости, крым, россия, сергей аксенов, фсб, мвд, безопасность, тюрьма
Новости, Крым, Россия, Сергей Аксенов, ФСБ, МВД, безопасность, тюрьма

"Тюрьма или смерть": Аксёнов предложил выбор недоброжелателям России

13:00 23.05.2024
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
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Всех, кто угрожает Крыму и России, ждёт тюрьма или смерть. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Крым 24"
Вся информация, которая поступает, как от противника, так и от местных жителей о наличии "ждунов" или положении дел, обрабатывается. Аксёнов поблагодарил за работу силовые ведомства РФ: ФСБ, МВД, Прокуратуру, Следственный комитет.
"Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты, последний подорвался в Кировском районе там самостоятельно, но это хороший конец", - заявил Аксёнов.
Он пояснил, что диверсант нёс взрывчатку и планировал заложить её под поезд. Соответственно, планировал устроить теракт на железной дороге. А взрывное устройство сдетонировало.
"Это нормально, так и должно быть для тех, кто имеет дурные намерения в отношении граждан Российской Федерации, соответственно, в отношении нашей страны", - добавил глава Крыма.
Аксёнов напомнил свою позицию, что его не волнует, как именно задержать террориста – живым или мертвым. Так как и так известно, кто его послал. "Или тюрьма, или смерть, другого быть не должно", - резюмировал он.
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