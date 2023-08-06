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Від Богдана до Івана: хроники Руины

Від Богдана до Івана: хроники Руины - 06.08.2023 Украина.ру

Від Богдана до Івана: хроники Руины

В России XVII век начался со Смуты – периода стихийных бедствий, гражданской войны и иностранной интервенции, которые продолжались с 1598 (по другим оценкам – с 1601) до 1613 года. Позже в Европе разразилась Тридцатилетняя война 1618-48 годов. А потом череда конфликтов догнала и Украину, где после смерти Богдана Хмельницкого началась Руина

2023-08-06T08:00

2023-08-06T08:00

2023-08-06T08:00

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гетманщина

xvii век

руина

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В результате Освободительной войны на политической карте Европы появилось новое государство. Гетманщина (официальное название по Переяславскому договору – Запорожское войско с городами и землями) имело армию, довольно определённую (в представлениях XVIIвека) территорию, военно-гражданскую администрацию (опять же – норма для тех времён), законодательство (в основном заимствованное у Речи Посполитой), право внешних сношений (кроме Польши и Крыма). Не хватало своей денежной системы и правящей династии.Присяга, данная российскому царю, рассматривалась скорее по модели подчинённости русских княжеств Золотой Орде, чем по модели Речи Посполитой (там была династическая уния, в раках которой польский король одновременно был великом князем литовским). Причём, насколько можно понять, такое мнение было характерно не только для Чигирина, но и для Москвы.У российского руководства определённого представления о том, что делать с Украиной не было. В Москве своеобразие украинской ситуации не учитывали и ориентировались на текущего гетмана, который, как правило, водил Москву за нос (в частности, занимался этим и Богдан Хмельницкий, заключивший под конец жизни тайный договор со Швецией и Семиградьем о разделе Речи Посполитой).Хотя украинцы добыли независимость и построили государство, определённого представления о том, что делать дальше, у них не было.Крестьяне и мещане были скорее настроены на более глубокую интеграцию в России при сохранении своих свобод (в городах – Магдебургского права, а большинство крестьян перестали быть зависимыми от бежавших польских магнатов и шляхты). То же касалось и части казаков – ведь реестр (находившиеся на оплачиваемой службе казаки) вырос до невиданных 60 тысяч, в то время как в Польше он больше 20 тыс. не был (точнее – не утверждался Сеймом). Впрочем, даже и среди них ходили слухи, что "царь хочет, чтобы казаки не носили красных сапогов, а непременно все обулись в чёрные, а посполитые одевались бы, как великорусские мужики, и ходили в лаптях".Казацкая старшина желала большей самостоятельности в рамках Переяславских статей – иметь своё государство, всю полноту власти и, при этом, гарантии безопасности, предоставленные Россией (как видим, не меняется почти ничего). Их нервировало то, что казаки, мещане и селяне слишком серьёзно относились к обязательствам перед российским царём, а это подталкивало старшину в сторону Польши.Шляхта скорее тяготела в Речи Посполитой, порядки которой ей были более понятны – хотелось только получить равные права с католиками и равный статус с Польшей и Литвой.Очень может быть, что популярный и владеющий ситуацией гетман сумел бы направить всё это разнообразие в общее русло… Но 6 августа 1657 года Богдан Хмельницкий умре. Его талантливый и популярный сын Тимош погиб в 1653 году по время неудачного похода в Бессарабию. Гетманом стал Юрий Хмельницкий (в источниках – Юрась Хмельниченко), которому было только 16 лет и который, видимо, вообще не был способен к государственной деятельности.Регентом при нём был назначен Генеральный писарь (глава МИД) Иван Выговский – глава "польской" партии, человек умный, но очень непопулярный. Тем не менее, чуть больше чем через месяц он стал новым гетманом, что соответствовало законам, но фактически ломало построенную Хмельницким схему. Ещё более непопулярной стала его политика, ориентированная на усиление влияния шляхты, подавление самостоятельности казацкой старшины и новый "союзный договор" с Польшей, где Гетманщина становилась Великим княжеством Русским.Против нового гетмана сразу же началось восстание и… восстания и войны между конкурирующими гетманами продолжались последующие три десятилетия. Ориентировочно она продолжалась до 1687 года, когда гетманом был избран Иван Мазепа, что отразилось в украинской поговорке "от Богдана до Ивана не было у нас гетмана". Впрочем, если мы вспомним последующие события, впору усомниться, что с установлением власти Мазепы Руина кончилась – скорее перешла в другую форму.В промежутке же между этими событиями имело место Андрусовское перемирие 1667 года, по которому Украина была поделена на две части, в результате гетманы тоже поделились на левобережных (обычно ориентированных на Россию) и правобережных (ориентированных на Польшу). Иногда они меняли свою позицию, иногда нет.Пропольскими были Выговский (казнён поляками), Павел Тетеря и Михаил Ханенко. К этой же группе относился и Юрий Хмельницкий, хотя начал он с подписания (под диктовку наказного гетмана Якима Сомко) нового договора с Москвой, существенно ограничивавшего права Гетманщины. Потом его носило туда-сюда-обратно и кончил он плохо.Пророссийскими обычно считаются Демьян Многогрешный (который вначале воевал с царскими войсками), Иван Самойловичи Иван Брюховецкий. Последний, кстати, внёс исключительный вклад в украинскую политическую культуру легализовав Майдан под названием "Чёрная Рада". После честных и демократичных выборов соперников Брюховецкого Сомко и Золотаренкочестно и демократично убили (гетману их выдала российская сторона – так же, как четыре десятилетия спустя Москва выдала Мазепе его врагов). А пять лет спустя убили самого Брюховецкого, потому что бог троицу любит. Мнение Многогрешного: "желаю прежде смерти сдать гетманство. Если мне смерть приключится, то у казаков такой обычай — гетманские пожитки все разнесут; жену, детей и родственников моих нищими сделают; да и то у казаков бывает, что гетманы своею смертью не умирают".Особняком держался Пётр Дорошенко, который сначала обещал объединить обе части Украины под властью польского короля, а потом совершенно неожиданно оказался представителем турецкого султана Мехмеда IV, который воспользовался бардаком, чтобы установить свою власть хотя бы над частью Гетманщины. А потом ещё более неожиданно оказался воеводой московского царя…Вмешательство российской армии далеко не всегда оказывалось эффективным. В частности, русские войска потерпели поражения под Конотопом и Чудновым (в первом случае на стороне поляков и крымских татар воевал Выговский, что позволяет пропаганде говорить от "украинской победе"). Впрочем, попытка польского короля Яна Казимирав 1664 году вломиться на Левобережье закончилось более явным поражением. Герцог Антуан де Грамон, будущий маршал Франции, вспоминал: "сам король спасся с большим трудом. (…) Было потеряно 40 000 коней, вся кавалерия и весь обоз и, без преувеличения, три четверти армии".Последствия этих, как выражаются украинские историки "визвольних змагань" ("освободительных соревнований" – термин применяется обычно к событиям 1917-20 года, но подходит и к Руине) были поистине чудовищными.Измена Выговского и Хмельницкого была одной из причин того, что Россия не смогла удержать контроль над Правобережной Украиной и были подписаны Андрусовское перемирие и "Вечный мир" с Польшей, зафиксировавшее раздел Украины. Восстановление единства пришлось ждать ещё больше столетия.Гетманщина была страшно разорена – гетманы-временщики приводили с собой поляков (которые мстили крестьянам и казакам за былые унижения), татар (с которыми расплачивались ясаком), русских (от них бед было меньше всего, но все армии того времени находись на самообеспечении – то есть питались за счёт грабежа местного населения).В результате огромные территории были опустошены. Казацкий летописец (секретарь Мазепы, отстранённый от службы после казни Кочубея) Самуил (Самийло) Величко писал:"Видел я многие города и замки безлюдные, опустелые, валы высокие, как горы, насыпанные трудами рук человеческих; видел развалины стен, приплюснутые к земле, покрытые плесенью, обросшие бурьяном, где гнездились гады и черви, видел покинутые впусте привольные украино-малороссийские поля, раскидистые долины, прекрасные рощи и дубравы, обширные сады, реки, пруды, озера, заросшие мхом, тростником и сорною травою; видел на разных местах и множество костей человеческих, которым было покровом одно небо, видел и спрашивал в уме своем: кто были эти? Вот она – эта Украина, которую поляки нарекли раем света польского".Другие территории, напротив, были заселены. Так возникла Слободская Украина, населённая, изначально, беженцами с Гетманщины. В частности, Харьков в 1669 году стал полковым центром.Гражданская война сама по себе пошла на спад по мере гибели достаточно активных деятелей и формирования у выживших понимания того, что абсолютно любой иностранный оккупационный режим будет лучше попыток играть дальше в собственную государственность.Это, кстати, одна из причин того, почему общественность позже не поддержала мятеж Мазепы – наигрались, хватит…Между гражданскими войнами в России и на Украине была принципиальная разница: в России начиная с XVвека шла борьба за великокняжеский престол, на Украине – только за кусочек власти на кусочке территории для какого-то представителя местной элиты. Это, разумеется, является следствием отсутствия у элиты представления о ценности самостоятельной государственности.

https://ukraina.ru/20190225/1022806360.html

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