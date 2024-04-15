ВСУ будут удерживать Харьков: военкор рассказал, зачем "подлый людоед" Сырский имитирует отступление
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
У противника уже нет сил удерживать все крупные и средние населенные пункты. Российская армия уничтожает передовые позиции ВСУ. Когда у них появляется много убитых и раненых, после чего они заявляют, что якобы отвели войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
ВСУ будут удерживать Харьков, прикрываясь горожанами как живым щитом. Они это делали не только в Мариуполе. Украинские военные пытались это делать в Авдеевке, который так и не покинули 1500 человек, рассказал журналист.
"Наш противник мерзкий и подлый. Главком ВСУ [Александр] Сырский тоже проявляет себя как людоед. Он не умеет организовывать отступления. Он может только оставить людей на передовых позициях, запретив им отход", - подчеркнул военкор.
Российская армия уничтожает передовые позиции ВСУ. У них появляется много убитых и раненых, после чего они заявляют, что якобы отвели войска. Но на самом деле такого не было, добавил Линин.
Но в целом у противника нет сил удерживать все крупные и средние населенные пункты. У украинских мобилизованных нет на это боевого духа, а заградотрядов на них уже не хватает. Побег 3-й штурмовой бригады ВСУ из Авдеевки тоже это подтверждает, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру