https://ukraina.ru/20240415/1054505557.html

ВСУ будут удерживать Харьков: военкор рассказал, зачем "подлый людоед" Сырский имитирует отступление

ВСУ будут удерживать Харьков: военкор рассказал, зачем "подлый людоед" Сырский имитирует отступление - 15.04.2024 Украина.ру

ВСУ будут удерживать Харьков: военкор рассказал, зачем "подлый людоед" Сырский имитирует отступление

У противника уже нет сил удерживать все крупные и средние населенные пункты. Российская армия уничтожает передовые позиции ВСУ. Когда у них появляется много убитых и раненых, после чего они заявляют, что якобы отвели войска. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-04-15T04:20

2024-04-15T04:20

2024-04-15T04:20

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харьков

авдеевка

мариуполь

александр сырский

всу

вс рф

потери

отступление

сво

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ВСУ будут удерживать Харьков, прикрываясь горожанами как живым щитом. Они это делали не только в Мариуполе. Украинские военные пытались это делать в Авдеевке, который так и не покинули 1500 человек, рассказал журналист.Российская армия уничтожает передовые позиции ВСУ. У них появляется много убитых и раненых, после чего они заявляют, что якобы отвели войска. Но на самом деле такого не было, добавил Линин.Но в целом у противника нет сил удерживать все крупные и средние населенные пункты. У украинских мобилизованных нет на это боевого духа, а заградотрядов на них уже не хватает. Побег 3-й штурмовой бригады ВСУ из Авдеевки тоже это подтверждает, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240414/1054488231.html

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авдеевка

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новости, харьков, авдеевка, мариуполь, александр сырский, всу, вс рф, потери, отступление, сво