Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизации - 09.04.2024 Украина.ру
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Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизации
Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизации - 09.04.2024 Украина.ру
Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизации
Доработка нового украинского закона о мобилизации вышла на финишную прямую: в среду, 10 апреля, его собираются ставить на рассмотрение в Верховной Раде. Пока украинские власти готовятся протащить непопулярный законопроект через парламент, командующий Сухопутными силами Александр Павлюк пообещал соотечественникам – отсидеться не получится ни у кого
2024-04-09T17:10
2024-04-09T17:10
эксклюзив
украина
цирк
мобилизация
всу
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Скандальный законНакануне в комитете Рады по обороне заявили, что работа над законом о мобилизации продолжается, однако в среду его уже будут выносить на обсуждение в сессионный зал. Ранее рассмотрение закона по существу несколько раз откладывалось.По распространенной версии, Офис Владимира Зеленского опасается, что собрать необходимое для утверждения число голосов может не получиться, хотя формально президентская фракция "Слуга народа" по-прежнему имеет большинство. Многие, даже лояльные власти депутаты не хотят подписываться под столь сомнительной и непопулярной инициативой.Скандалы сопровождают этот закон еще с появления его в виде идеи. До сих пор не понятно, сколько человек хотят поставить под ружье в ВСУ, власти ранее заявляли о 500 тыс., потом необходимость такого числа мобилизованных ими же была поставлена под сомнение.Президент Зеленский ранее ввел в действие изменения в закон о воинской обязанности, по которым минимальный возраст для мобилизации изменен с 27 до 25 лет.Среди прочих мер, которые вызывают дискуссии – введение системы так называемого экономического бронирования, представляющую собой фактический узаконенный откуп от мобилизации. Как будет работать эта система не совсем ясно.По некоторым данным, такое бронирование будет распространяться на тех украинских мужчин, чей доход в два раза превышает среднюю по стране зарплату. По другой версии, такое бронирование будут осуществлять организации, где работает подходящий под мобилизацию сотрудник, но возможность брони зависит также от той зарплаты, которую этот человек получает.Есть и третий вариант, который обсуждается – установление прямой выплаты "на нужды обороны" в размере 520 долларов в месяц. Иными словами, есть деньги – можешь на фронт не идти, а ежели нет, то добро пожаловать на защиту родины.По большому счету, вся возня вокруг этого закона заключается в том, чтобы найти компромисс по вопросу того, кого и за сколько будут от этой мобилизации освобождать.Арифметика мобилизацииПо данным из открытых источников, теоретически на сегодняшний день на Украине (подсчет велся с учетом неконтролируемых Киевом территорий) можно потенциально мобилизовать еще 11,1 млн мужчин от 25 до 60 лет.Эта цифра получилась из подсчета лиц, которые имеют зарегистрированный индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Из этих 11 млн можно убрать половину: жителей новых регионов РФ и Крыма, выехавших за границу, имеющих инвалидность и т.д.Оставшиеся 5-6 млн можно условно поделить на две группы: официально трудоустроенные граждане (таких наберется примерно 3 млн) и "теневики" (приблизительно 1 млн) - мужчины, которые имеют ИНН, но практически "невидимы" для государства, то есть официально нигде не работающие, не платящие налоги и не состоящие на воинском учете.Учитывая, что наиболее идейные борцы за украинскую "самостийность" уже на фронте, а то и вовсе ликвидированы российской армией, местным военкомам действительно придется в прямом смысле скрести по сусекам в поисках тех, кто еще годен держать оружие в руках, не сбежал за границу и не накопил денег, чтобы откупиться.Тем временем, украинские генералы дают понять, что загонять в армию они будут всех, кто не найдет для себя лазейки, чтобы легально "откосить".По его словам, сколько бы Украина не получала оружия, армии все равно нужны люди.Клоуны остаютсяВ понедельник, 8 апреля, местные СМИ разразились очередной новостью о причудах украинской мобилизации: оказалось, что легально избежать отправки на фронт смогут… цирковые работники.Пояснения Минкульта Украины словно списаны с известной цитаты ненавидимого киевским режимом Владимира Ильича Ленина, который говорил, что на период сохраняющейся безграмотности, важнейшим для страны искусством является кино и цирк.По его словам, в глухих уголках, куда не доедет с гастролями ни один театр, передвижные цирки – единственное доступное для населения учреждение культуры. Он добавил, что госпредприятие передвижных цирков подало пока только 14 человек на бронирование.Несмотря на оправдания министра, рядовые украинцы не скрывают своего возмущения складывающейся ситуацией, отмечая, что происходящее на Украине сейчас – действительно один большой и кровавый цирк.
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Павел Котов
Павел Котов
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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эксклюзив, украина, цирк, мобилизация, всу
Эксклюзив, Украина, цирк, мобилизация, ВСУ

Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизации

17:10 09.04.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Доработка нового украинского закона о мобилизации вышла на финишную прямую: в среду, 10 апреля, его собираются ставить на рассмотрение в Верховной Раде. Пока украинские власти готовятся протащить непопулярный законопроект через парламент, командующий Сухопутными силами Александр Павлюк пообещал соотечественникам – отсидеться не получится ни у кого
Скандальный закон
Накануне в комитете Рады по обороне заявили, что работа над законом о мобилизации продолжается, однако в среду его уже будут выносить на обсуждение в сессионный зал. Ранее рассмотрение закона по существу несколько раз откладывалось.
По распространенной версии, Офис Владимира Зеленского опасается, что собрать необходимое для утверждения число голосов может не получиться, хотя формально президентская фракция "Слуга народа" по-прежнему имеет большинство. Многие, даже лояльные власти депутаты не хотят подписываться под столь сомнительной и непопулярной инициативой.
Скандалы сопровождают этот закон еще с появления его в виде идеи. До сих пор не понятно, сколько человек хотят поставить под ружье в ВСУ, власти ранее заявляли о 500 тыс., потом необходимость такого числа мобилизованных ими же была поставлена под сомнение.
Президент Зеленский ранее ввел в действие изменения в закон о воинской обязанности, по которым минимальный возраст для мобилизации изменен с 27 до 25 лет.
Среди прочих мер, которые вызывают дискуссии – введение системы так называемого экономического бронирования, представляющую собой фактический узаконенный откуп от мобилизации. Как будет работать эта система не совсем ясно.
По некоторым данным, такое бронирование будет распространяться на тех украинских мужчин, чей доход в два раза превышает среднюю по стране зарплату. По другой версии, такое бронирование будут осуществлять организации, где работает подходящий под мобилизацию сотрудник, но возможность брони зависит также от той зарплаты, которую этот человек получает.
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Есть и третий вариант, который обсуждается – установление прямой выплаты "на нужды обороны" в размере 520 долларов в месяц. Иными словами, есть деньги – можешь на фронт не идти, а ежели нет, то добро пожаловать на защиту родины.
По большому счету, вся возня вокруг этого закона заключается в том, чтобы найти компромисс по вопросу того, кого и за сколько будут от этой мобилизации освобождать.
Арифметика мобилизации
По данным из открытых источников, теоретически на сегодняшний день на Украине (подсчет велся с учетом неконтролируемых Киевом территорий) можно потенциально мобилизовать еще 11,1 млн мужчин от 25 до 60 лет.
Эта цифра получилась из подсчета лиц, которые имеют зарегистрированный индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Из этих 11 млн можно убрать половину: жителей новых регионов РФ и Крыма, выехавших за границу, имеющих инвалидность и т.д.
Оставшиеся 5-6 млн можно условно поделить на две группы: официально трудоустроенные граждане (таких наберется примерно 3 млн) и "теневики" (приблизительно 1 млн) - мужчины, которые имеют ИНН, но практически "невидимы" для государства, то есть официально нигде не работающие, не платящие налоги и не состоящие на воинском учете.
Учитывая, что наиболее идейные борцы за украинскую "самостийность" уже на фронте, а то и вовсе ликвидированы российской армией, местным военкомам действительно придется в прямом смысле скрести по сусекам в поисках тех, кто еще годен держать оружие в руках, не сбежал за границу и не накопил денег, чтобы откупиться.
Тем временем, украинские генералы дают понять, что загонять в армию они будут всех, кто не найдет для себя лазейки, чтобы легально "откосить".
"Я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. Необходимо понять, что никто не сможет отсидеться [при мобилизации]. На кону судьба страны, судьба нашего народа", - написал на днях у себя в соцсетях генерал-лейтенант, командующий Сухопутными силами Александр Павлюк.
По его словам, сколько бы Украина не получала оружия, армии все равно нужны люди.
Клоуны остаются
В понедельник, 8 апреля, местные СМИ разразились очередной новостью о причудах украинской мобилизации: оказалось, что легально избежать отправки на фронт смогут… цирковые работники.
Пояснения Минкульта Украины словно списаны с известной цитаты ненавидимого киевским режимом Владимира Ильича Ленина, который говорил, что на период сохраняющейся безграмотности, важнейшим для страны искусством является кино и цирк.
"Возмутил хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа. Это обычное неуважение к людям сферы, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значения культуры в воюющей стране. [...] Государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" – не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела", - заявил и.о. министра культуры страны Ростислав Карандеев.
По его словам, в глухих уголках, куда не доедет с гастролями ни один театр, передвижные цирки – единственное доступное для населения учреждение культуры. Он добавил, что госпредприятие передвижных цирков подало пока только 14 человек на бронирование.
Несмотря на оправдания министра, рядовые украинцы не скрывают своего возмущения складывающейся ситуацией, отмечая, что происходящее на Украине сейчас – действительно один большой и кровавый цирк.
 
ЭксклюзивУкраинациркмобилизацияВСУ
 
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