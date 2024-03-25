https://ukraina.ru/20240325/1054084576.html
Военнослужащих, которые задержали террористов у границы, наградили
Военнослужащих, которые задержали террористов у границы, наградили - 25.03.2024 Украина.ру
Военнослужащих, которые задержали террористов у границы, наградили
Военнослужащих, которые отличились при задержании террористов в Брянской области, наградили медалями, сообщили 25 марта в телеграм-канале Минобороны РФ
2024-03-25T10:01
2024-03-25T10:01
2024-03-25T10:01
новости
россия
брянская область
теракт
террорист
награда
минобороны рф
граница
государственная граница
крокус сити холл
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Военнослужащим группировки прикрытия российской государственной границы, отличившимся в ходе задержания террористов, участвовавших в нападении на "Крокус Сити Холл", вручили государственные и ведомственные награды.Награды вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев непосредственно на позициях подразделения. Личному составу вручены государственные награды медали "За отвагу" и медали Минобороны России "За боевые отличия".Военнослужащие выполнили боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области.Генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил военнослужащим заслуженные награды и лично поздравил каждого, высоко оценив выполнение поставленных боевых задач. Вечером в пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались террористы и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он заявил, что четверо террористов задержаны в Брянской области, они попытались скрыться и двигались к границе с Украиной. МВД сообщили, что задержанные иностранные граждане.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
https://ukraina.ru/20240325/1054084184.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, брянская область, теракт, террорист, награда, минобороны рф, граница, государственная граница, крокус сити холл
Новости, Россия, Брянская область, теракт, террорист, награда, Минобороны РФ, граница, государственная граница, Крокус Сити Холл
Военнослужащих, которые задержали террористов у границы, наградили
Военнослужащих, которые отличились при задержании террористов в Брянской области, наградили медалями, сообщили 25 марта в телеграм-канале Минобороны РФ
Военнослужащим группировки прикрытия российской государственной границы, отличившимся в ходе задержания террористов, участвовавших в нападении на "Крокус Сити Холл", вручили государственные и ведомственные награды.
Награды вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев непосредственно на позициях подразделения. Личному составу вручены государственные награды медали "За отвагу" и медали Минобороны России "За боевые отличия".
Военнослужащие выполнили боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области.
Генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил военнослужащим заслуженные награды и лично поздравил каждого, высоко оценив выполнение поставленных боевых задач.
Вечером в пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались террористы и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.
Президент России Владимир Путин
объявил 24 марта днем общенационального траура. Он заявил, что четверо террористов задержаны в Брянской области, они попытались скрыться и двигались к границе с Украиной. МВД сообщили, что задержанные иностранные граждане.
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.