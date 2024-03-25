Военнослужащих, которые задержали террористов у границы, наградили - 25.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240325/1054084576.html
Военнослужащих, которые задержали террористов у границы, наградили
Военнослужащих, которые задержали террористов у границы, наградили - 25.03.2024 Украина.ру
Военнослужащих, которые задержали террористов у границы, наградили
Военнослужащих, которые отличились при задержании террористов в Брянской области, наградили медалями, сообщили 25 марта в телеграм-канале Минобороны РФ
2024-03-25T10:01
2024-03-25T10:01
новости
россия
брянская область
теракт
террорист
награда
минобороны рф
граница
государственная граница
крокус сити холл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/19/1054083908_0:0:671:378_1920x0_80_0_0_843b7a18213e5f9385b3c4902b4ffbe8.jpg.webp
Военнослужащим группировки прикрытия российской государственной границы, отличившимся в ходе задержания террористов, участвовавших в нападении на "Крокус Сити Холл", вручили государственные и ведомственные награды.Награды вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев непосредственно на позициях подразделения. Личному составу вручены государственные награды медали "За отвагу" и медали Минобороны России "За боевые отличия".Военнослужащие выполнили боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области.Генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил военнослужащим заслуженные награды и лично поздравил каждого, высоко оценив выполнение поставленных боевых задач. Вечером в пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались террористы и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он заявил, что четверо террористов задержаны в Брянской области, они попытались скрыться и двигались к границе с Украиной. МВД сообщили, что задержанные иностранные граждане.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
https://ukraina.ru/20240325/1054084184.html
россия
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/19/1054083908_4:0:604:450_1920x0_80_0_0_6edc054e5dd9394e6350c4e67c97a7c5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, брянская область, теракт, террорист, награда, минобороны рф, граница, государственная граница, крокус сити холл
Новости, Россия, Брянская область, теракт, террорист, награда, Минобороны РФ, граница, государственная граница, Крокус Сити Холл

Военнослужащих, которые задержали террористов у границы, наградили

10:01 25.03.2024
 
© Минобороны РФ телеграм-канал
© Минобороны РФ телеграм-канал
Читать в
Военнослужащих, которые отличились при задержании террористов в Брянской области, наградили медалями, сообщили 25 марта в телеграм-канале Минобороны РФ
Военнослужащим группировки прикрытия российской государственной границы, отличившимся в ходе задержания террористов, участвовавших в нападении на "Крокус Сити Холл", вручили государственные и ведомственные награды.
Награды вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев непосредственно на позициях подразделения. Личному составу вручены государственные награды медали "За отвагу" и медали Минобороны России "За боевые отличия".
Военнослужащие выполнили боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области.
Генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил военнослужащим заслуженные награды и лично поздравил каждого, высоко оценив выполнение поставленных боевых задач.
Вечером в пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались террористы и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он заявил, что четверо террористов задержаны в Брянской области, они попытались скрыться и двигались к границе с Украиной. МВД сообщили, что задержанные иностранные граждане.
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
09:45
Арест террористов. Главное на Украине на утро 25 мартаФигурантов в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" арестовали
 
НовостиРоссияБрянская областьтеракттеррористнаградаМинобороны РФграницагосударственная границаКрокус Сити Холл
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Украинцы боятся идти на фронт из-за проблем с западной помощью — нардеп
10:17"Уже определены 19 домов": Пушилин рассказал о восстановлении Авдеевки
10:01Военнослужащих, которые задержали террористов у границы, наградили
09:45Арест террористов. Главное на Украине на утро 25 марта
09:02Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов
08:22Российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью - МО РФ
08:05Главное за ночь 25 марта
07:49Часть Одессы погрузилась во тьму из-за взрывов — власти
07:19В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ
07:01"Дележ издыхающей Украины". Украинские эксперты и политики о будущем
06:52"Я понимал, что дверь не выдержит пули". Причины трагедии в "Крокусе"
06:34Чешская русофобия: истоки, реалии и перспективы
05:59Страшно, но не ужасно. Последствия "самой масштабной атаки" на украинскую энергосистему спустя трое суток
05:30Украина за неделю. Срывает ли теракт в Подмосковье замаячившие на горизонте мирные переговоры
05:30Зачистка в Крынках: эксперт о том, как бойцы спецназа высадились на правом берегу и разбили опорник ВСУ
05:20Враг будет в ужасе: военный эксперт рассказал, когда тысячи "птиц" ударят из Белгорода по скоплению ВСУ
05:10Эксперт о том, зачем ВСУ имитировали "наступление" на Белгород и держат 150 тысяч на границе Белоруссии
05:00До Часов Яра осталось два километра: эксперт о том, какое серьезное препятствие стоит на пути армии РФ
04:55Востоковед Ольга Бонч-Осмоловская: Россия нужна Китаю не меньше, чем Китай России
04:50"Мина на мине миной погоняет": эксперт рассказал, почему ВС РФ "застряли" на летних рубежах в Запорожье
Лента новостейМолния