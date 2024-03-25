https://ukraina.ru/20240325/1054084576.html

Военнослужащих, которые задержали террористов у границы, наградили

Военнослужащих, которые задержали террористов у границы, наградили - 25.03.2024 Украина.ру

Военнослужащих, которые задержали террористов у границы, наградили

Военнослужащих, которые отличились при задержании террористов в Брянской области, наградили медалями, сообщили 25 марта в телеграм-канале Минобороны РФ

2024-03-25T10:01

2024-03-25T10:01

2024-03-25T10:01

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государственная граница

крокус сити холл

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Военнослужащим группировки прикрытия российской государственной границы, отличившимся в ходе задержания террористов, участвовавших в нападении на "Крокус Сити Холл", вручили государственные и ведомственные награды.Награды вручил заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев непосредственно на позициях подразделения. Личному составу вручены государственные награды медали "За отвагу" и медали Минобороны России "За боевые отличия".Военнослужащие выполнили боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области.Генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил военнослужащим заслуженные награды и лично поздравил каждого, высоко оценив выполнение поставленных боевых задач. Вечером в пятницу 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске, ворвались террористы и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей.Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека.Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Он заявил, что четверо террористов задержаны в Брянской области, они попытались скрыться и двигались к границе с Украиной. МВД сообщили, что задержанные иностранные граждане.Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов.

https://ukraina.ru/20240325/1054084184.html

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новости, россия, брянская область, теракт, террорист, награда, минобороны рф, граница, государственная граница, крокус сити холл