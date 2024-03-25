Там живут важные люди: волонтер призвал вывозить из Белгорода научную элиту, женщин, детей и стариков
© фото очевидца
© фото очевидца
Жизни российских граждан должны быть всегда на первом месте. Если в каком-то регионе РФ есть опасность обстрелов, оттуда сразу надо вывозить женщин, детей и стариков. В вопросе безопасности Белгородского региона нужно приложить больше усилий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Ракетные обстрелы Белгородской области происходят всего в 600 километрах от Москвы, это совсем рядом. Поэтому к этой ситуации в этом регионе нужно относиться более серьезно, в том числе и к эвакуации гражданского населения, рассказал обозреватель.
Жизни российских граждан должны быть всегда на первом месте. Если в каком-то регионе РФ есть опасность ракетно-артиллерийских обстрелов, оттуда сразу же надо вывозить женщин, детей и стариков, добавил волонтер.
"Особенно надо вывозить оттуда квалифицированных рабочих. У нас нет длинной запасной скамейки из их числа. А Белгородская область – это один сплошной высокотехнологичный завод: сталелитейные предприятия, обрабатывающая промышленность, агропромышленный сектор", - подчеркнул Живов.
Белгородская область - это не "захолустье из блогеров". Там живет российская научно-промышленная элита. Это очень важный регион, где живут важные люди. В вопросе безопасности Белгорода нужно приложить больше усилий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.
22 марта, 05:03У Европы соблазн найти топор под лавкой. Леонид Холод о том, почему за грешок Украины наказывают РоссиюЕвросоюз может ввести пошлины на российское и белорусское зерно, написала газета Financial Times 19 марта. Ранее в феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продовольственных товаров из России и Белоруссии, а Литва объявила о строгих проверках грузов