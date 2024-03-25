https://ukraina.ru/20240325/1054039769.html

Там живут важные люди: волонтер призвал вывозить из Белгорода научную элиту, женщин, детей и стариков

Там живут важные люди: волонтер призвал вывозить из Белгорода научную элиту, женщин, детей и стариков - 25.03.2024 Украина.ру

Там живут важные люди: волонтер призвал вывозить из Белгорода научную элиту, женщин, детей и стариков

Жизни российских граждан должны быть всегда на первом месте. Если в каком-то регионе РФ есть опасность обстрелов, оттуда сразу надо вывозить женщин, детей и стариков. В вопросе безопасности Белгородского региона нужно приложить больше усилий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-03-25T03:10

2024-03-25T03:10

2024-03-25T03:10

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наука

безопасность

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Ракетные обстрелы Белгородской области происходят всего в 600 километрах от Москвы, это совсем рядом. Поэтому к этой ситуации в этом регионе нужно относиться более серьезно, в том числе и к эвакуации гражданского населения, рассказал обозреватель.Жизни российских граждан должны быть всегда на первом месте. Если в каком-то регионе РФ есть опасность ракетно-артиллерийских обстрелов, оттуда сразу же надо вывозить женщин, детей и стариков, добавил волонтер.Белгородская область - это не "захолустье из блогеров". Там живет российская научно-промышленная элита. Это очень важный регион, где живут важные люди. В вопросе безопасности Белгорода нужно приложить больше усилий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240322/1054028325.html

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новости, белгородская область, белгород, россия, алексей живов, элита, мирные жители, обстрелы, наука, безопасность, эвакуация