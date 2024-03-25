Там живут важные люди: волонтер призвал вывозить из Белгорода научную элиту, женщин, детей и стариков - 25.03.2024 Украина.ру
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Там живут важные люди: волонтер призвал вывозить из Белгорода научную элиту, женщин, детей и стариков
Там живут важные люди: волонтер призвал вывозить из Белгорода научную элиту, женщин, детей и стариков - 25.03.2024 Украина.ру
Там живут важные люди: волонтер призвал вывозить из Белгорода научную элиту, женщин, детей и стариков
Жизни российских граждан должны быть всегда на первом месте. Если в каком-то регионе РФ есть опасность обстрелов, оттуда сразу надо вывозить женщин, детей и стариков. В вопросе безопасности Белгородского региона нужно приложить больше усилий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-03-25T03:10
2024-03-25T03:10
новости
белгородская область
белгород
россия
алексей живов
элита
мирные жители
обстрелы
наука
безопасность
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Ракетные обстрелы Белгородской области происходят всего в 600 километрах от Москвы, это совсем рядом. Поэтому к этой ситуации в этом регионе нужно относиться более серьезно, в том числе и к эвакуации гражданского населения, рассказал обозреватель.Жизни российских граждан должны быть всегда на первом месте. Если в каком-то регионе РФ есть опасность ракетно-артиллерийских обстрелов, оттуда сразу же надо вывозить женщин, детей и стариков, добавил волонтер.Белгородская область - это не "захолустье из блогеров". Там живет российская научно-промышленная элита. Это очень важный регион, где живут важные люди. В вопросе безопасности Белгорода нужно приложить больше усилий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белгородская область, белгород, россия, алексей живов, элита, мирные жители, обстрелы, наука, безопасность, эвакуация
Новости, Белгородская область, Белгород, Россия, Алексей Живов, элита, мирные жители, обстрелы, Наука, безопасность, эвакуация

Там живут важные люди: волонтер призвал вывозить из Белгорода научную элиту, женщин, детей и стариков

03:10 25.03.2024
 
© фото очевидца
© фото очевидца
Читать в
Жизни российских граждан должны быть всегда на первом месте. Если в каком-то регионе РФ есть опасность обстрелов, оттуда сразу надо вывозить женщин, детей и стариков. В вопросе безопасности Белгородского региона нужно приложить больше усилий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Ракетные обстрелы Белгородской области происходят всего в 600 километрах от Москвы, это совсем рядом. Поэтому к этой ситуации в этом регионе нужно относиться более серьезно, в том числе и к эвакуации гражданского населения, рассказал обозреватель.
Жизни российских граждан должны быть всегда на первом месте. Если в каком-то регионе РФ есть опасность ракетно-артиллерийских обстрелов, оттуда сразу же надо вывозить женщин, детей и стариков, добавил волонтер.
"Особенно надо вывозить оттуда квалифицированных рабочих. У нас нет длинной запасной скамейки из их числа. А Белгородская область – это один сплошной высокотехнологичный завод: сталелитейные предприятия, обрабатывающая промышленность, агропромышленный сектор", - подчеркнул Живов.
Белгородская область - это не "захолустье из блогеров". Там живет российская научно-промышленная элита. Это очень важный регион, где живут важные люди. В вопросе безопасности Белгорода нужно приложить больше усилий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: У многих в России есть ощущение, что это происходит во сне, но война в 600 км от Москвы читайте на сайте Украина.ру.
Леонид Холод
22 марта, 05:03
У Европы соблазн найти топор под лавкой. Леонид Холод о том, почему за грешок Украины наказывают РоссиюЕвросоюз может ввести пошлины на российское и белорусское зерно, написала газета Financial Times 19 марта. Ранее в феврале Латвия ввела односторонний запрет на импорт многих продовольственных товаров из России и Белоруссии, а Литва объявила о строгих проверках грузов
 
НовостиБелгородская областьБелгородРоссияАлексей Живовэлитамирные жителиобстрелыНаукабезопасностьэвакуация
 
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