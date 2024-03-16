https://ukraina.ru/20240316/1053911439.html

"Россия хочет захватить Украину как идею". Украинские эксперты о планах Москвы

"Россия хочет захватить Украину как идею". Украинские эксперты о планах Москвы - 16.03.2024 Украина.ру

"Россия хочет захватить Украину как идею". Украинские эксперты о планах Москвы

На Украине обсуждают, какое именно послание западным элитам отправил президент России Владимир Путин в своем интервью журналисту Дмитрию Киселеву, воспримут ли на Западе этот посыл и к каким последствиям для Киева это может привести

2024-03-16T07:38

2024-03-16T07:38

2024-03-16T07:38

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Украинский политолог Вадим Карасев считает, что послание президента РФ западным элитам заключается в том, что Россия готова договариваться с Западом, но с Украиной (с киевским режимом – Ред.) она вести переговоры не будет, что было понятно уже после Стамбула. "И что еще было сказано: зачем это вам (Западу – Ред.), для вас это не жизненно важно, вы только потеряете там, цена вовлечения в прямую войну на стороне Киева будет большая. А для России вопрос Украины - это жизненно важный интерес, по которому компромиссы невозможны", - отметил эксперт.Карасев продолжил, что если послание не будет услышано Западом, то у России есть ядерное оружие, и оно всегда в рабочем состоянии. "Если будете обострять, то у России есть чем ответить. В общем, все решится на поле боя, и Запад (в данном случае – Европа) "даст заднюю", когда поймет, что помогать Киеву в любом варианте бесполезно", - сказал политолог.По его словам, война может быть заморожена "по факту" и без мирного договора (есть исторические примеры), но это будет возможно только в том случае, если не удастся большое наступление, которое Россия сейчас готовит. А если удастся, тогда Западу будет уже значительно сложнее решать, втягиваться ли в военные действия.При этом России нужны не территории, а пространство и гарантии безопасности – то есть, нейтралитет и внеблоковость Украины, отметил Карасев в эфире интернет-канала Politeka.Политолог подчеркнул, что вообще речь в текущем конфликте идет не о захвате территорий, но о "захвате политики" Украины, внутренней и внешней. По мнению Карасева, "цель России – захват Украины как идеи, а не как территории", отрыв ее от Запада.Пока решение Запада (не всего Запада, но Европы) – не дать России победить, сдерживать ее на территории Украины. Отсюда и разговоры о возможности ввода войск стран НАТО на Украину, считает политолог.Правда, заявив о такой возможности, президент Франции Макрон сыграл в игру Кремля, обнажив слабость Европы (не хотят воевать) и показав линии политического раскола, считает украинский эксперт Дмитрий Спивак."В западном политическом закулисье уже начинают говорить – ну, типа, что ты всех призываешь, ну, введи войска в Украину, зачем тебе кто-то? Ты же страна НАТО, ты крупное европейское государство, покажи пример. И стань хотя бы вровень с Германией по объему военной помощи Украине - военной, финансовой помощи, и так далее", - сказал политолог в эфире канала Politeka. Но Макрон опытный политик, продолжил Спивак. Президент Франции свою ошибку понимает и потому старается ее исправить, он уже говорит: "что-то не исключать – это не значит что-то делать".Спивак отметил, что мировая элита не против того, чтобы обескровить, истощить Россию, но "никто не собирается ради Украины подвергать свои страны риску, чтобы на Земном шаре началась большая война" "Это никому не нужно", - заявил политолог.По его мнению, происходит "схватка за лидерство в Европе перед формированием новой концепции европейской безопасности – старая рухнула, она не работает". "Сейчас с Европой не особенно считаются. И вот теперь Макрон пытается нивелировать негативные последствия своего неудавшегося месседжа, которым он напугал не Путина, а своих партнеров по Европе", ─ считает Спивак.Что касается политики США, то она тоже меняется, продолжил эксперт. По его словам, за два года американская стратегия немого изменилась – в США надеялись, что санкции приведут к тому, что экономика России рухнет, а вслед за этим начнет разрушаться политический режим, но этого не произошло. США надеялись на более успешное украинское контрнаступление, чего тоже не случилось. Они также рассчитывали, что пожар на Ближнем Востоке удастся потушить в считанные недели, но там все только расширяется. "И поэтому – да, американцы меняют стратегию", - отметил Спивак.По мнению политолога, мировая финансовая элита побаивается прихода "несистемного" Трампа, который может начать "шашкой махать". Никто не знает, как он поступит в отношении Европы, как поведёт себя на Ближнем Востоке, какую сделку предложит России – например, дружить против Китая. И что сделает, когда Россия откажется.Что касается заявления Папы римского о необходимости переговоров, то Спивак считает: это было сказано не от себя, "это позиция одного из влиятельнейших мировых игроков". Плюс Ватикан имеет одну из мощнейших в мире разведок – и, возможно, мировое разведсообщество приходит сегодня к пониманию, что мир может взорваться. А это не нужно тем, в чьих руках сосредоточены богатства, считает эксперт.Любопытную версию причин заявления Макрона высказал перебравшийся в Канаду украинский политолог Михаил Чаплыга. В интервью журналисту Александру Шелесту* он отметил, что речь идет о вводе сил спецназа. По мнению эксперта, "это не для войны, максимум, что они могут, это обеспечить периметр эвакуации". В связи с этим становится понятен и "бунт в Раде", где часть депутатов требуют обеспечить вылеты за границу."Надо срочно открыть аэропорты и открыть границы – для них, не для всех, потому что если все, то самолет может не взлететь", - пояснил эксперт суть парламентского бунта, напомнив про "картинки из Афганистана" с цепляющимися за шасси людьми. Он добавил, что "близится 20 мая" (под вопросом будет легитимность Зеленского), поэтому все уже сбрасывают маски. Что касается тех, кто за шасси уцепиться не успеет и останется за периметром эвакуации, то, по мнению Чаплыги, многие из них будут молиться даже в храмах УПЦ, хотя сами же их разваливали.При этом эксперт высказал мнение, что русские не собираются "пешком" идти в Киев, но будут действовать ассиметрично, предпринимая меры для смены режима на Украине. Поэтому, по словам политолога, в чем-то СБУ, ГУР или СНБО, когда они "говорят о том, что у русских есть некий план "Шатун"... они в принципе не далеки от истины".Напомним, ранее директор ЦРУ Роберт Бернс заявил, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы уже через год.* признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240313/1053854680.html

https://ukraina.ru/20240313/1053852837.html

https://ukraina.ru/20240313/1053858767.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, эксперты, владимир путин, дмитрий киселев, элита, запад, вадим карасев, эммануэль макрон, нато