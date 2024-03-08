https://ukraina.ru/20240308/1053746421.html

“Бригады нацистов теряют свою эффективность”: эксперт о том, какая тактика морально убивает вэсэушников

“Бригады нацистов теряют свою эффективность”: эксперт о том, какая тактика морально убивает вэсэушников - 08.03.2024 Украина.ру

“Бригады нацистов теряют свою эффективность”: эксперт о том, какая тактика морально убивает вэсэушников

Новые бригады у ВСУ сформировать точно не получится, а, следовательно, ни на какой новый контрнаступ они в этом году неспособны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

2024-03-08T12:00

2024-03-08T12:00

2024-03-08T12:00

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россия

владимир евсеев

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“Сейчас у них недобор в армию. Если в июле 2023 года они могли мобилизовать по 50 тысяч человек, то сейчас только 20. Это же в два раза меньше. А если противник выведет с западной Украины даже не восстановившиеся бригады и бросит их в бой, то он останется вообще без всего”, - отметил эксперт.При этом, подчеркивает Евсеев, приоритетной задачей для наших военнослужащих в этом году будет уничтожение боеспособных бригад и слом морального духа противника. И, похоже, что реализация тактики проходит вполне успешно.В среду, 6 марта, CNN опубликовал интервью с украинским военкомом, который пожелал остаться анонимным признал, что российская армия активно продвигается и стала на порядок сильнее, и вскоре, по его мнению, Украина как страна – падет. В частности, он связал это с тем, что в Конгрессе США поставили на “стоп” вопрос о выделении финансовой помощи Киеву, а именно – обещанные 60 миллиардов долларов.Еще один командир-аноним, воюющий на Авдеевском направлении, посетовал на нехватку снарядов, особенно, как утверждает украинец, в момент российского масштабного наступления. В заключение диалога с западным журналистом украинский военнослужащий заявил, что уже смирился с неизбежной кончиной.Поэтому, на данный момент в рядах ВСУ наблюдается и серьезное снижение боевого духа и мотивации: признал это командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов.Бьет тревогу украинское командование и по поводу катастрофических потерь живой силы. Новости о ликвидации вэсэушников, в том числе высокопоставленных, появляются в новостной ленте буквально ежедневно.Сегодня, согласно информации военкоров, ВС РФ стремительно продвигаются вперед. За последние дни армия России освободила такие населенные пункты как Победа, Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой народной республике. Эксперты также отмечают, что благодаря активному продвижению российских сил, населенный пункт Клещеевка вскоре может быть взята в окружение.Какие еще цели на 2024 год поставили российские военнослужащие, вы можете узнать в полном тексте интервью.

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украина, россия, владимир евсеев, всу, днр, сша