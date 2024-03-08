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Либо мгновенный удар, либо ничего: эксперт о том, будет ли НАТО атаковать Россию
Либо мгновенный удар, либо ничего: эксперт о том, будет ли НАТО атаковать Россию - 08.03.2024 Украина.ру
Либо мгновенный удар, либо ничего: эксперт о том, будет ли НАТО атаковать Россию
Длительной войны НАТО и Российской Федерации не будет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил главный аналитик ФСО РФ в 1990-х годах Дмитрий Ефимов
2024-03-08T12:08
2024-03-08T12:08
2024-03-08T12:08
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россия
украина
нато
ракетный удар
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Для ведения войны против России на земле или море нужна мобилизация промышленности всего западного мира. Сейчас это невозможно по определению, полагает эксперт.По его словам, длительной войны ждать не стоит."Это СВО мы ведем позиционно, спасая некомбатантов, а с реальными врагами такого не будет", - резюмировал он.О том, что произойдет с Россией и Украиной в случае мгновенного, пусть и не ядерного удара читайте в интервью Дмитрия Ефимова "Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную Неньку".
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, нато, ракетный удар
Новости, Россия, Украина, НАТО, ракетный удар
Либо мгновенный удар, либо ничего: эксперт о том, будет ли НАТО атаковать Россию
Длительной войны НАТО и Российской Федерации не будет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил главный аналитик ФСО РФ в 1990-х годах Дмитрий Ефимов