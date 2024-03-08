Либо мгновенный удар, либо ничего: эксперт о том, будет ли НАТО атаковать Россию - 08.03.2024 Украина.ру
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Либо мгновенный удар, либо ничего: эксперт о том, будет ли НАТО атаковать Россию
Либо мгновенный удар, либо ничего: эксперт о том, будет ли НАТО атаковать Россию - 08.03.2024 Украина.ру
Либо мгновенный удар, либо ничего: эксперт о том, будет ли НАТО атаковать Россию
Длительной войны НАТО и Российской Федерации не будет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил главный аналитик ФСО РФ в 1990-х годах Дмитрий Ефимов
2024-03-08T12:08
2024-03-08T12:08
новости
россия
украина
нато
ракетный удар
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Для ведения войны против России на земле или море нужна мобилизация промышленности всего западного мира. Сейчас это невозможно по определению, полагает эксперт.По его словам, длительной войны ждать не стоит."Это СВО мы ведем позиционно, спасая некомбатантов, а с реальными врагами такого не будет", - резюмировал он.О том, что произойдет с Россией и Украиной в случае мгновенного, пусть и не ядерного удара читайте в интервью Дмитрия Ефимова "Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную Неньку".
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новости, россия, украина, нато, ракетный удар
Новости, Россия, Украина, НАТО, ракетный удар

Либо мгновенный удар, либо ничего: эксперт о том, будет ли НАТО атаковать Россию

12:08 08.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF / Перейти в фотобанкСовместные военные учения вооруженных сил Грузии и США "Достойный партнёр"
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США Достойный партнёр - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости . Александр Имедашвили, STF
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Длительной войны НАТО и Российской Федерации не будет. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил главный аналитик ФСО РФ в 1990-х годах Дмитрий Ефимов
Для ведения войны против России на земле или море нужна мобилизация промышленности всего западного мира. Сейчас это невозможно по определению, полагает эксперт.
"Значит — либо мгновенный тотальный удар со стороны США и их ядерных союзников Франции и Британии, либо ничего", - заявил Ефимов.
По его словам, длительной войны ждать не стоит.
"Это СВО мы ведем позиционно, спасая некомбатантов, а с реальными врагами такого не будет", - резюмировал он.
О том, что произойдет с Россией и Украиной в случае мгновенного, пусть и не ядерного удара читайте в интервью Дмитрия Ефимова "Если начнется Третья мировая война, США придется мигрировать в зачищенную Неньку".
 
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