https://ukraina.ru/20240308/1053686355.html

Ростислав Ищенко рассказал, будет ли Россия пробиваться к Приднестровью

Ростислав Ищенко рассказал, будет ли Россия пробиваться к Приднестровью - 08.03.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко рассказал, будет ли Россия пробиваться к Приднестровью

Приднестровье в данный момент не может пойти по пути Крыма и Донбасса и обратиться к России с просьбой включить республику в состав России. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-03-08T12:00

2024-03-08T12:00

2024-03-08T12:00

новости

ростислав ищенко

приднестровье

россия

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днепр

войска

помощь

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Так эксперт прокомментировал декларацию приднестровского парламента, в которой отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера. Приднестровские парламентарии в документе просят Россию о помощи.По словам Ищенко, чтобы обращаться к России с подобного рода запросами, необходимо иметь с ней открытую границу. Пока же России необходимо пробиваться к Приднестровью, добавил он."Кроме того, необходимо действительно находиться в состоянии угрозы. Потому что на сегодняшний день Молдавия не нарушила никакие договоренности с Приднестровьем. Заявления Тирасполя о социально-гуманитарной и военно-политической угрозах – это абстракция. Например, Украина просит Запад передавать ей оружие, деньги и прислать войска. Это понятно. А что конкретно Приднестровье просит от России? Если мы выразим сочувствие, это будет помощь или не будет?", - рассказал Ищенко.Эксперт подчеркнул, что Россий в данный момент не может послать войска в Приднестровье, так как у неё нет возможности попросить Румынию, Молдавию или Украину пропустить их."Или силой пробиваться? Да, через Украину можно пробиваться силой. Но сейчас явно не самый подходящий момент, чтобы проводить штурмовые действия еще и через Днепр", - отметил Ищенко.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Пока у ВСУ кричит и разваливается фронт, Приднестровье сделало крайне неразумный шаг читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240228/1053603837.html

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новости, ростислав ищенко, приднестровье, россия, украина, днепр, войска, помощь