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Ростислав Ищенко рассказал, будет ли Россия пробиваться к Приднестровью
Ростислав Ищенко рассказал, будет ли Россия пробиваться к Приднестровью - 08.03.2024 Украина.ру
Ростислав Ищенко рассказал, будет ли Россия пробиваться к Приднестровью
Приднестровье в данный момент не может пойти по пути Крыма и Донбасса и обратиться к России с просьбой включить республику в состав России. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-03-08T12:00
2024-03-08T12:00
2024-03-08T12:00
новости
ростислав ищенко
приднестровье
россия
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днепр
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Так эксперт прокомментировал декларацию приднестровского парламента, в которой отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера. Приднестровские парламентарии в документе просят Россию о помощи.По словам Ищенко, чтобы обращаться к России с подобного рода запросами, необходимо иметь с ней открытую границу. Пока же России необходимо пробиваться к Приднестровью, добавил он."Кроме того, необходимо действительно находиться в состоянии угрозы. Потому что на сегодняшний день Молдавия не нарушила никакие договоренности с Приднестровьем. Заявления Тирасполя о социально-гуманитарной и военно-политической угрозах – это абстракция. Например, Украина просит Запад передавать ей оружие, деньги и прислать войска. Это понятно. А что конкретно Приднестровье просит от России? Если мы выразим сочувствие, это будет помощь или не будет?", - рассказал Ищенко.Эксперт подчеркнул, что Россий в данный момент не может послать войска в Приднестровье, так как у неё нет возможности попросить Румынию, Молдавию или Украину пропустить их."Или силой пробиваться? Да, через Украину можно пробиваться силой. Но сейчас явно не самый подходящий момент, чтобы проводить штурмовые действия еще и через Днепр", - отметил Ищенко.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Пока у ВСУ кричит и разваливается фронт, Приднестровье сделало крайне неразумный шаг читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240228/1053603837.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ростислав ищенко, приднестровье, россия, украина, днепр, войска, помощь
Новости, Ростислав Ищенко, Приднестровье, Россия, Украина, Днепр, войска, помощь
Ростислав Ищенко рассказал, будет ли Россия пробиваться к Приднестровью
Приднестровье в данный момент не может пойти по пути Крыма и Донбасса и обратиться к России с просьбой включить республику в состав России. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Так эксперт прокомментировал декларацию приднестровского парламента, в которой отмечается, что ПМР столкнулась с небывалыми угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера. Приднестровские парламентарии в документе просят Россию о помощи.
По словам Ищенко, чтобы обращаться к России с подобного рода запросами, необходимо иметь с ней открытую границу. Пока же России необходимо пробиваться к Приднестровью, добавил он.
"Кроме того, необходимо действительно находиться в состоянии угрозы. Потому что на сегодняшний день Молдавия не нарушила никакие договоренности с Приднестровьем. Заявления Тирасполя о социально-гуманитарной и военно-политической угрозах – это абстракция. Например, Украина просит Запад передавать ей оружие, деньги и прислать войска. Это понятно. А что конкретно Приднестровье просит от России? Если мы выразим сочувствие, это будет помощь или не будет?", - рассказал Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что Россий в данный момент не может послать войска в Приднестровье, так как у неё нет возможности попросить Румынию, Молдавию или Украину пропустить их.
"Или силой пробиваться? Да, через Украину можно пробиваться силой. Но сейчас явно не самый подходящий момент, чтобы проводить штурмовые действия еще и через Днепр", - отметил Ищенко.