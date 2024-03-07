https://ukraina.ru/20240307/1053757233.html
Глава МИД Венгрии понадеялся, что Шольц не поддастся давлению по поставкам Taurus Киеву
Глава МИД Венгрии понадеялся, что Шольц не поддастся давлению по поставкам Taurus Киеву - 07.03.2024 Украина.ру
Глава МИД Венгрии понадеялся, что Шольц не поддастся давлению по поставкам Taurus Киеву
Глава министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддастся давлению тех, кто склоняет Берлин к поставке ракет Taurus Киеву
2024-03-07T08:58
2024-03-07T08:58
2024-03-07T08:58
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По его мнению, Шольц повел себя очень ответственно, дав понять, что Германия не будет поставлять Украине ракетыОн также подчеркнул, что гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные.На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Министр обороны ФРГ Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Канцлер Германии заверял, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
https://ukraina.ru/20240306/1053748953.html
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новости, германия, венгрия, киев, олаф шольц, петер сийярто, маргарита симоньян, мид
Новости, Германия, Венгрия, Киев, Олаф Шольц, Петер Сийярто, Маргарита Симоньян, МИД
Глава МИД Венгрии понадеялся, что Шольц не поддастся давлению по поставкам Taurus Киеву
Глава министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддастся давлению тех, кто склоняет Берлин к поставке ракет Taurus Киеву
По его мнению, Шольц повел себя очень ответственно, дав понять, что Германия не будет поставлять Украине ракеты
Он также подчеркнул, что гораздо важнее то, что говорит канцлер, чем то, что якобы говорят некоторые военные.
"Я очень надеюсь, что канцлеру хватит сил, чтобы противостоять огромному давлению, которое на него очень зрелищно оказывается", - сказал Сийярто.
На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции.
Канцлер Германии заверял, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.