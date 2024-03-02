https://ukraina.ru/20240302/1053664376.html

В отличие от Запада, в России знают, что такое война. Эксперты о планах уничтожения Крымского моста

В отличие от Запада, в России знают, что такое война. Эксперты о планах уничтожения Крымского моста - 02.03.2024 Украина.ру

В отличие от Запада, в России знают, что такое война. Эксперты о планах уничтожения Крымского моста

Пока канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о нежелании отправлять дальнобойные немецкие ракеты Taurus на Украину, так как они могут достичь Москвы, министр обороны Борис Писториус с офицерами бундесвера разрабатывает вопрос передачи Taurus ВСУ

2024-03-02T11:51

2024-03-02T11:51

2024-03-02T11:53

эксклюзив

германия

крымский мост

"taurus"

олаф шольц

бундесвер

борис писториус

телефонный разговор

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Об этом стало известно после того, как 1 марта стенограмму телефонных переговоров высокопоставленных представителей бундесвера опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В ходе этих переговоров начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте обсуждают нюансы применения немецких ракет для ударов по Крымскому мосту и уничтожения гражданской инфраструктуры России.Всего за день до публикации переговоров немецких офицеров канцлер Германии Олаф Шольц отвечал на вопрос о том, когда ракеты Taurus прибудут на Украину. Он сказал, что данные ракеты при неправильном использовании могут достичь конкретной цели "где-нибудь в Москве". Также вместе с ракетами на Украину придется отправить и военнослужащих бундесвера, а этого Берлин себе позволить не может.По словам журналиста и писателя Евгения Норина, европейские вооруженные силы сейчас вовлечены в войну напрямую, но не батальонами и бригадами, а на уровне специалистов, занятых настройкой и обслуживанием тонких сложных видов вооружения, консультациями, обучением кадров ВСУ."На территории Германии украинские солдаты обучаются, но есть ли какие-то конкретные немецкие специалисты именно на территории Украины и сколько их там - вопрос дискуссионный", - отметил эксперт в интервью Украина.ру.Норин считает, что самое интригующее в опубликованной стенограмме разговора офицеров бундесвера — это обсуждение прямой атаки на Крымский мост."Такой, чтобы "заспамить" ПВО ракетами и уронить опоры с пролетами. Это не теракты с грузовиками, это действительно серьезно. И это, конечно, тест на прочность нашей обороны в момент, когда цель известна, но и бить по ней будут, не жалея сил", - сказал Норин.Здесь еще важно, что у Европы постепенно снимаются барьеры на использование против России средств, которые на 2022 год еще вызывали споры, а то и прямое нежелание применять, подчеркнул журналист. Тогда считали, что справятся более простыми методами, а теперь речь идет о все более и более серьезной эскалации, добавил он."Причем немцы, как легко заметить из записи, не желают, чтобы их рассматривали как сторону конфликта - но постепенно в него втягиваются. Опасно ли это? Да. Вероятно, сама по себе публикация этой расшифровки в публичном поле - это как раз предупреждение со стороны России: мы знаем, чем вы занимаетесь, и если что, делать вид, что вы просто мимо проходили, не получится", - резюмировал Евгений Норин.По мнению главного редактора интернет-портала "Арсенал отечества" Дмитрия Дрозденко, Берлин, как и все остальные страны НАТО, уже полностью вовлечен в конфликт на Украине, особенно если смотреть объемы передаваемого оружия и финансирования."По этим показателям Германия сравнилась с США, обогнав даже британцев", - отметил Дрозденко.По его словам, телефонный разговор немецких офицеров показывает, что не Россия угрожает странам Запада, а наоборот, некоторые западные страны угрожают ей."Это некое обсуждение, которые показывает, что Запад очень сильно вовлечен в войну на Украине", - отметил эксперт.Дрозденко напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц в своем недавнем выступлении признался, что на Украине британцы вводят целеуказания в британские ракеты, французы во французские. По его словам, это признание Шольца — повод для очередной эскалации."Эскалация – это перманентный процесс. Все зависит от того, до какого уровня стороны хотят дойти. Это цепочка действий по сдерживанию, которая подразумевает взаимные угрозы, подкрепляемые дальнейшими действиями. Чтобы осуществлять сдерживание, у вас должен быть предмет, который вы хотите удержать, должен быть мотив и средство. И самое главное – должна быть воля для осуществления всех предыдущих действий. Воля - это как раз понятие психологическое", - уточнил Дрозденко.Эксперт напомнил, что в своем недавнем обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сказал, что на Западе забыли, что такое война. В отличие от Запада, в России не забыли, что это такое, отметил Дрозденко."Был и Кавказ, и Сирия, и сейчас Украина. Мы знаем, что такое война и как государство, и как нация, и наши руководители знают. А Запад это забыл, потому что все войны для них где-то там в Африке. В США практически не знают, что такое, когда убили вашего соседа на войне. Они не знают, что такое "прилетело в соседний дом". А их политики вообще забыли. Для них это игра, метод зарабатывать политические очки и деньги", - сказал Дмитрий Дрозденко.

https://ukraina.ru/20240301/1053645026.html

https://ukraina.ru/20240301/1053661107.html

германия

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, германия, крымский мост, "taurus", олаф шольц, бундесвер, борис писториус, телефонный разговор