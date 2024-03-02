В отличие от Запада, в России знают, что такое война. Эксперты о планах уничтожения Крымского моста - 02.03.2024 Украина.ру
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В отличие от Запада, в России знают, что такое война. Эксперты о планах уничтожения Крымского моста
В отличие от Запада, в России знают, что такое война. Эксперты о планах уничтожения Крымского моста - 02.03.2024 Украина.ру
В отличие от Запада, в России знают, что такое война. Эксперты о планах уничтожения Крымского моста
Пока канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о нежелании отправлять дальнобойные немецкие ракеты Taurus на Украину, так как они могут достичь Москвы, министр обороны Борис Писториус с офицерами бундесвера разрабатывает вопрос передачи Taurus ВСУ
2024-03-02T11:51
2024-03-02T11:53
эксклюзив
германия
крымский мост
"taurus"
олаф шольц
бундесвер
борис писториус
телефонный разговор
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Об этом стало известно после того, как 1 марта стенограмму телефонных переговоров высокопоставленных представителей бундесвера опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В ходе этих переговоров начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте обсуждают нюансы применения немецких ракет для ударов по Крымскому мосту и уничтожения гражданской инфраструктуры России.Всего за день до публикации переговоров немецких офицеров канцлер Германии Олаф Шольц отвечал на вопрос о том, когда ракеты Taurus прибудут на Украину. Он сказал, что данные ракеты при неправильном использовании могут достичь конкретной цели "где-нибудь в Москве". Также вместе с ракетами на Украину придется отправить и военнослужащих бундесвера, а этого Берлин себе позволить не может.По словам журналиста и писателя Евгения Норина, европейские вооруженные силы сейчас вовлечены в войну напрямую, но не батальонами и бригадами, а на уровне специалистов, занятых настройкой и обслуживанием тонких сложных видов вооружения, консультациями, обучением кадров ВСУ."На территории Германии украинские солдаты обучаются, но есть ли какие-то конкретные немецкие специалисты именно на территории Украины и сколько их там - вопрос дискуссионный", - отметил эксперт в интервью Украина.ру.Норин считает, что самое интригующее в опубликованной стенограмме разговора офицеров бундесвера — это обсуждение прямой атаки на Крымский мост."Такой, чтобы "заспамить" ПВО ракетами и уронить опоры с пролетами. Это не теракты с грузовиками, это действительно серьезно. И это, конечно, тест на прочность нашей обороны в момент, когда цель известна, но и бить по ней будут, не жалея сил", - сказал Норин.Здесь еще важно, что у Европы постепенно снимаются барьеры на использование против России средств, которые на 2022 год еще вызывали споры, а то и прямое нежелание применять, подчеркнул журналист. Тогда считали, что справятся более простыми методами, а теперь речь идет о все более и более серьезной эскалации, добавил он."Причем немцы, как легко заметить из записи, не желают, чтобы их рассматривали как сторону конфликта - но постепенно в него втягиваются. Опасно ли это? Да. Вероятно, сама по себе публикация этой расшифровки в публичном поле - это как раз предупреждение со стороны России: мы знаем, чем вы занимаетесь, и если что, делать вид, что вы просто мимо проходили, не получится", - резюмировал Евгений Норин.По мнению главного редактора интернет-портала "Арсенал отечества" Дмитрия Дрозденко, Берлин, как и все остальные страны НАТО, уже полностью вовлечен в конфликт на Украине, особенно если смотреть объемы передаваемого оружия и финансирования."По этим показателям Германия сравнилась с США, обогнав даже британцев", - отметил Дрозденко.По его словам, телефонный разговор немецких офицеров показывает, что не Россия угрожает странам Запада, а наоборот, некоторые западные страны угрожают ей."Это некое обсуждение, которые показывает, что Запад очень сильно вовлечен в войну на Украине", - отметил эксперт.Дрозденко напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц в своем недавнем выступлении признался, что на Украине британцы вводят целеуказания в британские ракеты, французы во французские. По его словам, это признание Шольца — повод для очередной эскалации."Эскалация – это перманентный процесс. Все зависит от того, до какого уровня стороны хотят дойти. Это цепочка действий по сдерживанию, которая подразумевает взаимные угрозы, подкрепляемые дальнейшими действиями. Чтобы осуществлять сдерживание, у вас должен быть предмет, который вы хотите удержать, должен быть мотив и средство. И самое главное – должна быть воля для осуществления всех предыдущих действий. Воля - это как раз понятие психологическое", - уточнил Дрозденко.Эксперт напомнил, что в своем недавнем обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сказал, что на Западе забыли, что такое война. В отличие от Запада, в России не забыли, что это такое, отметил Дрозденко."Был и Кавказ, и Сирия, и сейчас Украина. Мы знаем, что такое война и как государство, и как нация, и наши руководители знают. А Запад это забыл, потому что все войны для них где-то там в Африке. В США практически не знают, что такое, когда убили вашего соседа на войне. Они не знают, что такое "прилетело в соседний дом". А их политики вообще забыли. Для них это игра, метод зарабатывать политические очки и деньги", - сказал Дмитрий Дрозденко.
https://ukraina.ru/20240301/1053645026.html
https://ukraina.ru/20240301/1053661107.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, германия, крымский мост, "taurus", олаф шольц, бундесвер, борис писториус, телефонный разговор
Эксклюзив, Германия, Крымский мост, "Taurus", Олаф Шольц, Бундесвер, Борис Писториус, телефонный разговор

В отличие от Запада, в России знают, что такое война. Эксперты о планах уничтожения Крымского моста

11:51 02.03.2024 (обновлено: 11:53 02.03.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пока канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о нежелании отправлять дальнобойные немецкие ракеты Taurus на Украину, так как они могут достичь Москвы, министр обороны Борис Писториус с офицерами бундесвера разрабатывает вопрос передачи Taurus ВСУ
Об этом стало известно после того, как 1 марта стенограмму телефонных переговоров высокопоставленных представителей бундесвера опубликовала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В ходе этих переговоров начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте обсуждают нюансы применения немецких ракет для ударов по Крымскому мосту и уничтожения гражданской инфраструктуры России.
Всего за день до публикации переговоров немецких офицеров канцлер Германии Олаф Шольц отвечал на вопрос о том, когда ракеты Taurus прибудут на Украину. Он сказал, что данные ракеты при неправильном использовании могут достичь конкретной цели "где-нибудь в Москве". Также вместе с ракетами на Украину придется отправить и военнослужащих бундесвера, а этого Берлин себе позволить не может.
По словам журналиста и писателя Евгения Норина, европейские вооруженные силы сейчас вовлечены в войну напрямую, но не батальонами и бригадами, а на уровне специалистов, занятых настройкой и обслуживанием тонких сложных видов вооружения, консультациями, обучением кадров ВСУ.
"На территории Германии украинские солдаты обучаются, но есть ли какие-то конкретные немецкие специалисты именно на территории Украины и сколько их там - вопрос дискуссионный", - отметил эксперт в интервью Украина.ру.
Норин считает, что самое интригующее в опубликованной стенограмме разговора офицеров бундесвера — это обсуждение прямой атаки на Крымский мост.
"Такой, чтобы "заспамить" ПВО ракетами и уронить опоры с пролетами. Это не теракты с грузовиками, это действительно серьезно. И это, конечно, тест на прочность нашей обороны в момент, когда цель известна, но и бить по ней будут, не жалея сил", - сказал Норин.
Здесь еще важно, что у Европы постепенно снимаются барьеры на использование против России средств, которые на 2022 год еще вызывали споры, а то и прямое нежелание применять, подчеркнул журналист. Тогда считали, что справятся более простыми методами, а теперь речь идет о все более и более серьезной эскалации, добавил он.
"Причем немцы, как легко заметить из записи, не желают, чтобы их рассматривали как сторону конфликта - но постепенно в него втягиваются. Опасно ли это? Да. Вероятно, сама по себе публикация этой расшифровки в публичном поле - это как раз предупреждение со стороны России: мы знаем, чем вы занимаетесь, и если что, делать вид, что вы просто мимо проходили, не получится", - резюмировал Евгений Норин.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Вчера, 11:44
Двуличный Шольц: ракет не даст, но Крымский мост бомбить будетКанцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что британские и французские военнослужащие наводят на цели и обеспечивают запуск ракет, которые Лондон и Париж передали Украине. Признание немецкого лидера спровоцировало вал критики в его адрес. Тем временем 1 марта появились свидетельства того, что офицеры бундесвера не прочь помочь Киеву в осуществлении терактов
По мнению главного редактора интернет-портала "Арсенал отечества" Дмитрия Дрозденко, Берлин, как и все остальные страны НАТО, уже полностью вовлечен в конфликт на Украине, особенно если смотреть объемы передаваемого оружия и финансирования.
"По этим показателям Германия сравнилась с США, обогнав даже британцев", - отметил Дрозденко.
По его словам, телефонный разговор немецких офицеров показывает, что не Россия угрожает странам Запада, а наоборот, некоторые западные страны угрожают ей.
"Это некое обсуждение, которые показывает, что Запад очень сильно вовлечен в войну на Украине", - отметил эксперт.
Дрозденко напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц в своем недавнем выступлении признался, что на Украине британцы вводят целеуказания в британские ракеты, французы во французские. По его словам, это признание Шольца — повод для очередной эскалации.
"Эскалация – это перманентный процесс. Все зависит от того, до какого уровня стороны хотят дойти. Это цепочка действий по сдерживанию, которая подразумевает взаимные угрозы, подкрепляемые дальнейшими действиями. Чтобы осуществлять сдерживание, у вас должен быть предмет, который вы хотите удержать, должен быть мотив и средство. И самое главное – должна быть воля для осуществления всех предыдущих действий. Воля - это как раз понятие психологическое", - уточнил Дрозденко.
Эксперт напомнил, что в своем недавнем обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сказал, что на Западе забыли, что такое война. В отличие от Запада, в России не забыли, что это такое, отметил Дрозденко.
"Был и Кавказ, и Сирия, и сейчас Украина. Мы знаем, что такое война и как государство, и как нация, и наши руководители знают. А Запад это забыл, потому что все войны для них где-то там в Африке. В США практически не знают, что такое, когда убили вашего соседа на войне. Они не знают, что такое "прилетело в соседний дом". А их политики вообще забыли. Для них это игра, метод зарабатывать политические очки и деньги", - сказал Дмитрий Дрозденко.
Вчера, 23:29
Бундестаг обвинил Шольца во лжи из-за слов о TaurusДля развертывания на Украине ракет Taurus, способных преодолевать расстояния в 500 километров, совершенно необязательно присутствие немецких военнослужащих. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об обратном является ложным, сообщил председатель Европейского комитета в бундестаге Антон Хофрайтер, передаёт Der Westen
 
ЭксклюзивГерманияКрымский мост"Taurus"Олаф ШольцБундесверБорис Писториустелефонный разговор
 
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