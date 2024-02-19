США работают над поставкой Украине баллистических ракет большей дальности - 19.02.2024 Украина.ру
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США работают над поставкой Украине баллистических ракет большей дальности
США работают над поставкой Украине баллистических ракет большей дальности - 19.02.2024 Украина.ру
США работают над поставкой Украине баллистических ракет большей дальности
Баллистические ракеты ATACMS большей дальности могут поступить на вооружение украинской армии. О том, что к этому склоняются в администрации президента США Джо Байдена сообщает NBC, ссылаясь на свои источники
2024-02-19T16:27
2024-02-19T16:27
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Отмечается, что в конце прошлого года Вашингтон уже поставлял Киеву армейские тактические ракетные системы ATACMS, но до сих пор направлялись только более старые системы средней дальности. Вместе с тем, журналисты утверждают, что пока вопрос финансирование на предоставление Украине вооружения не решён. У США ограниченные запасы ATACMS, а значит Вашингтон вряд ли предоставят их без выделения денег на пополнение их в запасах. Американские чиновники сообщили телеканалу, что США могут предоставить ракеты большой дальности Киеву, только если Конгресс одобрит финансирование для Украины. Также источники не исключают, что США могут попросить союзников предоставить эти ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.Ранее в Дании сообщили о передаче Украине всей своей артиллерии. По данным сайта издания Global Fire Power, всего Киев получил 19 самоходных артиллерийских установок, из них в рабочем состоянии 15. При этом буксируемая артиллерия, как и РСЗО, в пакет военной помощи не вошли.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, военная помощь, военная техника, джо байден, сво, всу
Новости, Украина, США, военная помощь, военная техника, Джо Байден, СВО, ВСУ

США работают над поставкой Украине баллистических ракет большей дальности

16:27 19.02.2024
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
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Баллистические ракеты ATACMS большей дальности могут поступить на вооружение украинской армии. О том, что к этому склоняются в администрации президента США Джо Байдена сообщает NBC, ссылаясь на свои источники
"США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова", – говорится в сообщении источника.
Отмечается, что в конце прошлого года Вашингтон уже поставлял Киеву армейские тактические ракетные системы ATACMS, но до сих пор направлялись только более старые системы средней дальности.
Вместе с тем, журналисты утверждают, что пока вопрос финансирование на предоставление Украине вооружения не решён. У США ограниченные запасы ATACMS, а значит Вашингтон вряд ли предоставят их без выделения денег на пополнение их в запасах. Американские чиновники сообщили телеканалу, что США могут предоставить ракеты большой дальности Киеву, только если Конгресс одобрит финансирование для Украины.
Также источники не исключают, что США могут попросить союзников предоставить эти ракеты Киеву или пополнить американские запасы ATACMS.
Ранее в Дании сообщили о передаче Украине всей своей артиллерии. По данным сайта издания Global Fire Power, всего Киев получил 19 самоходных артиллерийских установок, из них в рабочем состоянии 15. При этом буксируемая артиллерия, как и РСЗО, в пакет военной помощи не вошли.
- РИА Новости, 1920, 19.02.2024
05:28
Украина за неделю. Искусственный дефицит вооружений и почему "бандеровские села" не хотят воеватьГлавная новость прошедшей недели — взятие российскими войсками Авдеевки. Однако стратегически важно разобраться, будут ли у Украины люди, деньги и оружие для продолжения военных действий, почему Запад подумывает о заморозке конфликта и как Конституция мешает киевским властям изыскивать средства для войны
 
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