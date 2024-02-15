"Не хочет сдавать Авдеевку": полковник Баранец сообщил, какие четыре важные задачи должен решить Сырский
Один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – удержать Авдеевку и сейчас подбрасывает в укрепрайон новые резервы. Но ВС РФ не только берут город в клещи, но и распиливают его пополам. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
"Так что Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы, новый план наступления, которое готовится на май. Якобы ВСУ дождутся, когда подсохнет земля после весенней распутицы, а потом пойдут вперед", - добавил Баранец.
Один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – это приказ удержать Авдеевку и сейчас он подбрасывает в укрепрайон новые резервы, указал эксперт.
Можно сколько угодно говорить, что в Авдеевке подразделения "топчутся два года", но теперь ВС РФ не только берут город в клещи, но и распиливают пополам. Но Сырский явно не хочет сдавать Авдеевку. На что российские генералы говорят: "Ну что ж, посмотрим", заключил собеседник издания.
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12 февраля, 17:58Евгений Ющук о том, как Сырский попал на Украину и почему ВСУ теперь ждет адский бардакЧем грозят кадровые перестановки в командовании ВСУ, почему Сырский в свое время выбрал Украину, а не Россию, а также как советские военнослужащие становились украинскими офицерами после распада СССР. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук