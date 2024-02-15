"Не хочет сдавать Авдеевку": полковник Баранец сообщил, какие четыре важные задачи должен решить Сырский - 15.02.2024 Украина.ру
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"Не хочет сдавать Авдеевку": полковник Баранец сообщил, какие четыре важные задачи должен решить Сырский
"Не хочет сдавать Авдеевку": полковник Баранец сообщил, какие четыре важные задачи должен решить Сырский - 15.02.2024 Украина.ру
"Не хочет сдавать Авдеевку": полковник Баранец сообщил, какие четыре важные задачи должен решить Сырский
Один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – удержать Авдеевку и сейчас подбрасывает в укрепрайон новые резервы. Но ВС РФ не только берут город в клещи, но и распиливают его пополам. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-02-15T04:50
2024-02-15T04:50
новости
авдеевка
александр сырский
владимир зеленский
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командование
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украина
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Президент Украины Владимир Зеленский публично обозначил главную задачу для ВСУ – подготовка нового контрнаступа. Авдеевка – это лишь фон, сейчас новый главком ВСУ Александр Сырский проводит инвентаризацию армии, рассказал обозреватель.Один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – это приказ удержать Авдеевку и сейчас он подбрасывает в укрепрайон новые резервы, указал эксперт.Можно сколько угодно говорить, что в Авдеевке подразделения "топчутся два года", но теперь ВС РФ не только берут город в клещи, но и распиливают пополам. Но Сырский явно не хочет сдавать Авдеевку. На что российские генералы говорят: "Ну что ж, посмотрим", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240212/1053252027.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, александр сырский, владимир зеленский, днр, всу, командование, виктор баранец, украина, россия
Новости, Авдеевка, Александр Сырский, Владимир Зеленский, ДНР, ВСУ, командование, Виктор Баранец, Украина, Россия

"Не хочет сдавать Авдеевку": полковник Баранец сообщил, какие четыре важные задачи должен решить Сырский

04:50 15.02.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Сырский
Зеленский Сырский
© Пресс-служба президента Украины
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Один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – удержать Авдеевку и сейчас подбрасывает в укрепрайон новые резервы. Но ВС РФ не только берут город в клещи, но и распиливают его пополам. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Президент Украины Владимир Зеленский публично обозначил главную задачу для ВСУ – подготовка нового контрнаступа. Авдеевка – это лишь фон, сейчас новый главком ВСУ Александр Сырский проводит инвентаризацию армии, рассказал обозреватель.
"Так что Сырский сейчас будет решать четыре задачи: люди, техника, боеприпасы, новый план наступления, которое готовится на май. Якобы ВСУ дождутся, когда подсохнет земля после весенней распутицы, а потом пойдут вперед", - добавил Баранец.
Один из первых приказов, который Сырский отдал, войдя в кабинет главкома ВСУ – это приказ удержать Авдеевку и сейчас он подбрасывает в укрепрайон новые резервы, указал эксперт.
Можно сколько угодно говорить, что в Авдеевке подразделения "топчутся два года", но теперь ВС РФ не только берут город в клещи, но и распиливают пополам. Но Сырский явно не хочет сдавать Авдеевку. На что российские генералы говорят: "Ну что ж, посмотрим", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Ющук интервью
12 февраля, 17:58
Евгений Ющук о том, как Сырский попал на Украину и почему ВСУ теперь ждет адский бардакЧем грозят кадровые перестановки в командовании ВСУ, почему Сырский в свое время выбрал Украину, а не Россию, а также как советские военнослужащие становились украинскими офицерами после распада СССР. На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
 
НовостиАвдеевкаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийДНРВСУкомандованиеВиктор БаранецУкраинаРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
05:15"Полутораметровый слой трупов": обозреватель о том, зачем ВСУ лезут в Крынки, пока ВС РФ берут Авдеевку
05:13Василий Прозоров: Пока США убивают ЦАХАЛ с помощью ВСУ, армия РФ под покровом тумана войны берет Авдеевку
05:10Послушный любимчик Зеленского: военный эксперт разобрался, чем Сырский очень отличается от Залужного
05:00"Авдеевка – это лишь фон": полковник Баранец раскрыл, какую хитрую задачу Зеленского решает Сырский
04:57Александр Полищук: Пока ВСУ "скучно" убиваются об Авдеевку, Россия готовит сюрприз похлеще удара на Киев
04:50"Не хочет сдавать Авдеевку": полковник Баранец сообщил, какие четыре важные задачи должен решить Сырский
04:44Дмитрий Краснов: Пока Россия покончит с "Локотками", Запад подготовит им на смену новые "ВСУ"
04:40"Пять двухсотых и трехсотый": разведчик Турист рассказал, как подбитый "Урал" помог спасти жизни бойцов
04:30Контрнаступ 2.0: эксперт раскрыл, почему Зеленского ждет облом и сумеют ли ВСУ удержать до мая Авдеевку
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03:10Белгород, морские дроны и угроза БПЛА: полковник Баранец о том, какие задачи нужно срочно решать армии РФ
03:00"Я попал к своим ребятам": разведчик о том, как ремонтировал авто за "печенюшки" и почему стал военным
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