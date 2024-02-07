ТОП-5 флагов, поднятых над блокпостами в Новороссии. Российский триколор - номер один - 07.02.2024 Украина.ру
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ТОП-5 флагов, поднятых над блокпостами в Новороссии. Российский триколор - номер один
ТОП-5 флагов, поднятых над блокпостами в Новороссии. Российский триколор - номер один - 07.02.2024 Украина.ру
ТОП-5 флагов, поднятых над блокпостами в Новороссии. Российский триколор - номер один
Донецкий волонтер, ополченец первой волны - старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин - рассказал изданию Украина.ру, почему среди российских бойцов популярны флаги Победы и "имперки", а флаг Новороссии забыт
2024-02-07T08:04
2024-02-07T08:04
эксклюзив
новороссия
сво
спецоперация
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Когда вы едете по Новороссии на машине, особенно в тех местах, которые расположены близко к фронту, то проезжая тот или иной блокпост, вы не можете не обратить внимание на то, что над ним, как правило, развиваются флаги. Среди них есть те, что сразу узнаваемы, а есть те, которые вы видите в первый раз.В большинстве случаев вывешивание флагов – это инициатива бойцов, которые там стоят. Так повелось с 2014 года. Помню, как осенью 2014 года, когда мы с коллегами ехали в Алчевск (ЛНР) интервьюировать Алексея Мозгового, постоянно по дороге встречали малиново-желто-синие флаги донских казаков. Они тогда активно участвовали в боевых действиях против ВСУ. По всей Луганщине стояли их блокпосты.Парадокс, кстати, состоял в том, что этот флаг еще в нулевые взяла себе в качестве партийного знамени… "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая не просто поддержала СВО, а его инициировала. Один из ее руководителей – Александр Турчинов – в качестве и.о. президента Украины подписал указ о начале АТО.1) Флаг России – самый популярный флагМатюшин:: "Нет ни одного блокпоста от Днепра до Харьковской области, где бы не развевался флаг России. Конечно, он везде вывешен, потому что это приказ командования. Понятно, что иначе и быть не может. Флаг – символ государства. Российский триколор наглядно всем демонстрирует, что Новороссия – это Россия, это российская территория.Но я вспоминаю времена и 2014 года, до 2022 года до СВО, и после начала СВО, но до принятия Донбасса в состав России, у нас, по нашей собственной инициативе, висели российские триколоры. Мы тогда этим хотели подчеркнуть, что тут, у нас, Россия, а не Украина".2) Флаг родной областиМатюшин: "Если в ДНР и ЛНР еще с 2014 года на блокпостах висели флаги наших восставших республик, они сейчас там тоже есть, если ребята из донецкого 1-ого корпуса или луганского 2-ого корпуса, то в Запорожской или в Херсонской области, как правило, вывешены флаги той области, из которой приехали мобилизованные. Когда я еду по Запорожской области, то вижу флаги Ставрольского и Краснодарского края. Почему? Потому что там воюет 58-я армия, в которой служат бойцы из тех мест.Кстати, там, где стоят чеченцы, всегда вывешен флаг Чечни, осетины – Северной Осетии-Алании, дагестанцы - Дагестана. В приазовском Мангуше я видел флаги Белгородской области".3) Флаг Победы – флаг 159-ой дивизии, которая штурмовала РейхстагМатюшин: "Флаг Победы для всех - это символ России, это символ русскости. Это связующее звено времени. Наши деды сражались с немецким нацизмом, и мы сражаемся с украинским нацизмом, который во время Великой Отечественной войны был союзником Гитлера.Красные флаги Победы вдохновляют бойцов, которые чувствуют себя продолжателями дела дедов".4) Черно-желто-белые имперкиМатюшин: "Флаги Российской империи стали символом многих русских правых, которые воюют в Новороссии. Он так же популярен, как и флаг Победы, и тоже является олицетворением русскости.Имперки могут быть с черными двуглавыми орлами. На них может быть написаны краткие лозунги типа "Я - русский" или "Мы – русские! С нами Бог!". Часто над блокпостом можно увидеть сразу три флага: российский, красный флаг Победы и имперку. Никто никакого противоречия не чувствует".5) Флаг со Спасом нерукотворнымМатюшин: "Это флаг православного воинства Древней Руси. Красное полотнище с белым кругом посередине, в который вписан лик Спасителя как на иконе. Популярность флага в Новороссии пошла со времен Славянска. Его в 2014 году использовал Славянский гарнизон наряду с флагом Новороссии.До начала СВО он, к сожалению, был частично забыт. Его можно было встретить в казармах, когда он висел над чей-то кроватью. Но сейчас его популярность снова возродилась. Теперь его поднимают и над блокпостами".Флаг Новороссии забыт?Матюшин: "В 2014 году одним из самых популярных флагов ополчения был красивый флаг Новороссии – синий с белой окантовкой Андреевский крест на красном полотнище. Со времен Петра Андреевский крест – это символ Русской армии и флота. Это память об апостоле Андрее, который по преданию принес христианство на наши земли. Андреевский крест - это символ русского флота, который участвовал в битве с турками за Новороссию. Это и символ Черноморского флота.Увы, сейчас он почти нигде не виден. Его используют (как и шевроны) старые ополченцы. Если он где-то висит, то значит, что командир-ветеран из ДНР или ЛНР, или в подразделении служат ветераны 2014 года.К сожалению, российские подразделения, воюющие в Новороссии, ничего о нем не знают. Но я уверен, что если бы флаг Новороссии начать раздавать на блокпостах, он снова обретет былую популярность".
https://ukraina.ru/20240203/1053055600.html
https://ukraina.ru/20240131/1053006995.html
https://ukraina.ru/20240118/1052766808.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новороссия, сво, спецоперация
Эксклюзив, Новороссия, СВО, Спецоперация

ТОП-5 флагов, поднятых над блокпостами в Новороссии. Российский триколор - номер один

08:04 07.02.2024
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер, ополченец первой волны - старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин - рассказал изданию Украина.ру, почему среди российских бойцов популярны флаги Победы и "имперки", а флаг Новороссии забыт
Когда вы едете по Новороссии на машине, особенно в тех местах, которые расположены близко к фронту, то проезжая тот или иной блокпост, вы не можете не обратить внимание на то, что над ним, как правило, развиваются флаги. Среди них есть те, что сразу узнаваемы, а есть те, которые вы видите в первый раз.
В большинстве случаев вывешивание флагов – это инициатива бойцов, которые там стоят. Так повелось с 2014 года.
Помню, как осенью 2014 года, когда мы с коллегами ехали в Алчевск (ЛНР) интервьюировать Алексея Мозгового, постоянно по дороге встречали малиново-желто-синие флаги донских казаков. Они тогда активно участвовали в боевых действиях против ВСУ. По всей Луганщине стояли их блокпосты.
Парадокс, кстати, состоял в том, что этот флаг еще в нулевые взяла себе в качестве партийного знамени… "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая не просто поддержала СВО, а его инициировала. Один из ее руководителей – Александр Турчинов – в качестве и.о. президента Украины подписал указ о начале АТО.
Отправка из Волгограда спецснаряжения для участников СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
3 февраля, 07:00
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1) Флаг России – самый популярный флаг
Матюшин:: "Нет ни одного блокпоста от Днепра до Харьковской области, где бы не развевался флаг России. Конечно, он везде вывешен, потому что это приказ командования. Понятно, что иначе и быть не может. Флаг – символ государства. Российский триколор наглядно всем демонстрирует, что Новороссия – это Россия, это российская территория.
Но я вспоминаю времена и 2014 года, до 2022 года до СВО, и после начала СВО, но до принятия Донбасса в состав России, у нас, по нашей собственной инициативе, висели российские триколоры. Мы тогда этим хотели подчеркнуть, что тут, у нас, Россия, а не Украина".
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМитинг в честь пятилетия провозглашения ДНР
Митинг в честь пятилетия провозглашения ДНР - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Митинг в честь пятилетия провозглашения ДНР
2) Флаг родной области
Матюшин: "Если в ДНР и ЛНР еще с 2014 года на блокпостах висели флаги наших восставших республик, они сейчас там тоже есть, если ребята из донецкого 1-ого корпуса или луганского 2-ого корпуса, то в Запорожской или в Херсонской области, как правило, вывешены флаги той области, из которой приехали мобилизованные. Когда я еду по Запорожской области, то вижу флаги Ставрольского и Краснодарского края. Почему? Потому что там воюет 58-я армия, в которой служат бойцы из тех мест.
Кстати, там, где стоят чеченцы, всегда вывешен флаг Чечни, осетины – Северной Осетии-Алании, дагестанцы - Дагестана. В приазовском Мангуше я видел флаги Белгородской области".
Работа медицинского отряда в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
31 января, 15:33
Цена победы. 5 самых частых ранений бойцов в зоне СВОДонецкий волонтер, сам в прошлом участник боевых действий, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, какие ранения получают бойцы на фронте
3) Флаг Победы – флаг 159-ой дивизии, которая штурмовала Рейхстаг
Матюшин: "Флаг Победы для всех - это символ России, это символ русскости. Это связующее звено времени. Наши деды сражались с немецким нацизмом, и мы сражаемся с украинским нацизмом, который во время Великой Отечественной войны был союзником Гитлера.
Красные флаги Победы вдохновляют бойцов, которые чувствуют себя продолжателями дела дедов".
4) Черно-желто-белые имперки
Матюшин: "Флаги Российской империи стали символом многих русских правых, которые воюют в Новороссии. Он так же популярен, как и флаг Победы, и тоже является олицетворением русскости.
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Имперки могут быть с черными двуглавыми орлами. На них может быть написаны краткие лозунги типа "Я - русский" или "Мы – русские! С нами Бог!". Часто над блокпостом можно увидеть сразу три флага: российский, красный флаг Победы и имперку. Никто никакого противоречия не чувствует".
5) Флаг со Спасом нерукотворным
Матюшин: "Это флаг православного воинства Древней Руси. Красное полотнище с белым кругом посередине, в который вписан лик Спасителя как на иконе. Популярность флага в Новороссии пошла со времен Славянска. Его в 2014 году использовал Славянский гарнизон наряду с флагом Новороссии.
До начала СВО он, к сожалению, был частично забыт. Его можно было встретить в казармах, когда он висел над чей-то кроватью. Но сейчас его популярность снова возродилась. Теперь его поднимают и над блокпостами".
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 15:48
Незаменимы в бою. Пять любимых видов оружия российских штурмовых группБоевые действия в зоне СВО — это в первую очередь война артиллерии и беспилотников, но в то же время очень велика роль в ней и штурмовых групп, которые занимают позиции врага после артиллерийской обработки
Флаг Новороссии забыт?
Матюшин: "В 2014 году одним из самых популярных флагов ополчения был красивый флаг Новороссии – синий с белой окантовкой Андреевский крест на красном полотнище. Со времен Петра Андреевский крест – это символ Русской армии и флота. Это память об апостоле Андрее, который по преданию принес христианство на наши земли. Андреевский крест - это символ русского флота, который участвовал в битве с турками за Новороссию. Это и символ Черноморского флота.
Увы, сейчас он почти нигде не виден. Его используют (как и шевроны) старые ополченцы. Если он где-то висит, то значит, что командир-ветеран из ДНР или ЛНР, или в подразделении служат ветераны 2014 года.
К сожалению, российские подразделения, воюющие в Новороссии, ничего о нем не знают. Но я уверен, что если бы флаг Новороссии начать раздавать на блокпостах, он снова обретет былую популярность".
 
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