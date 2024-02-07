https://ukraina.ru/20240207/1053123618.html

ТОП-5 флагов, поднятых над блокпостами в Новороссии. Российский триколор - номер один

ТОП-5 флагов, поднятых над блокпостами в Новороссии. Российский триколор - номер один - 07.02.2024 Украина.ру

ТОП-5 флагов, поднятых над блокпостами в Новороссии. Российский триколор - номер один

Донецкий волонтер, ополченец первой волны - старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин - рассказал изданию Украина.ру, почему среди российских бойцов популярны флаги Победы и "имперки", а флаг Новороссии забыт

2024-02-07T08:04

2024-02-07T08:04

2024-02-07T08:04

эксклюзив

новороссия

сво

спецоперация

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Когда вы едете по Новороссии на машине, особенно в тех местах, которые расположены близко к фронту, то проезжая тот или иной блокпост, вы не можете не обратить внимание на то, что над ним, как правило, развиваются флаги. Среди них есть те, что сразу узнаваемы, а есть те, которые вы видите в первый раз.В большинстве случаев вывешивание флагов – это инициатива бойцов, которые там стоят. Так повелось с 2014 года. Помню, как осенью 2014 года, когда мы с коллегами ехали в Алчевск (ЛНР) интервьюировать Алексея Мозгового, постоянно по дороге встречали малиново-желто-синие флаги донских казаков. Они тогда активно участвовали в боевых действиях против ВСУ. По всей Луганщине стояли их блокпосты.Парадокс, кстати, состоял в том, что этот флаг еще в нулевые взяла себе в качестве партийного знамени… "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая не просто поддержала СВО, а его инициировала. Один из ее руководителей – Александр Турчинов – в качестве и.о. президента Украины подписал указ о начале АТО.1) Флаг России – самый популярный флагМатюшин:: "Нет ни одного блокпоста от Днепра до Харьковской области, где бы не развевался флаг России. Конечно, он везде вывешен, потому что это приказ командования. Понятно, что иначе и быть не может. Флаг – символ государства. Российский триколор наглядно всем демонстрирует, что Новороссия – это Россия, это российская территория.Но я вспоминаю времена и 2014 года, до 2022 года до СВО, и после начала СВО, но до принятия Донбасса в состав России, у нас, по нашей собственной инициативе, висели российские триколоры. Мы тогда этим хотели подчеркнуть, что тут, у нас, Россия, а не Украина".2) Флаг родной областиМатюшин: "Если в ДНР и ЛНР еще с 2014 года на блокпостах висели флаги наших восставших республик, они сейчас там тоже есть, если ребята из донецкого 1-ого корпуса или луганского 2-ого корпуса, то в Запорожской или в Херсонской области, как правило, вывешены флаги той области, из которой приехали мобилизованные. Когда я еду по Запорожской области, то вижу флаги Ставрольского и Краснодарского края. Почему? Потому что там воюет 58-я армия, в которой служат бойцы из тех мест.Кстати, там, где стоят чеченцы, всегда вывешен флаг Чечни, осетины – Северной Осетии-Алании, дагестанцы - Дагестана. В приазовском Мангуше я видел флаги Белгородской области".3) Флаг Победы – флаг 159-ой дивизии, которая штурмовала РейхстагМатюшин: "Флаг Победы для всех - это символ России, это символ русскости. Это связующее звено времени. Наши деды сражались с немецким нацизмом, и мы сражаемся с украинским нацизмом, который во время Великой Отечественной войны был союзником Гитлера.Красные флаги Победы вдохновляют бойцов, которые чувствуют себя продолжателями дела дедов".4) Черно-желто-белые имперкиМатюшин: "Флаги Российской империи стали символом многих русских правых, которые воюют в Новороссии. Он так же популярен, как и флаг Победы, и тоже является олицетворением русскости.Имперки могут быть с черными двуглавыми орлами. На них может быть написаны краткие лозунги типа "Я - русский" или "Мы – русские! С нами Бог!". Часто над блокпостом можно увидеть сразу три флага: российский, красный флаг Победы и имперку. Никто никакого противоречия не чувствует".5) Флаг со Спасом нерукотворнымМатюшин: "Это флаг православного воинства Древней Руси. Красное полотнище с белым кругом посередине, в который вписан лик Спасителя как на иконе. Популярность флага в Новороссии пошла со времен Славянска. Его в 2014 году использовал Славянский гарнизон наряду с флагом Новороссии.До начала СВО он, к сожалению, был частично забыт. Его можно было встретить в казармах, когда он висел над чей-то кроватью. Но сейчас его популярность снова возродилась. Теперь его поднимают и над блокпостами".Флаг Новороссии забыт?Матюшин: "В 2014 году одним из самых популярных флагов ополчения был красивый флаг Новороссии – синий с белой окантовкой Андреевский крест на красном полотнище. Со времен Петра Андреевский крест – это символ Русской армии и флота. Это память об апостоле Андрее, который по преданию принес христианство на наши земли. Андреевский крест - это символ русского флота, который участвовал в битве с турками за Новороссию. Это и символ Черноморского флота.Увы, сейчас он почти нигде не виден. Его используют (как и шевроны) старые ополченцы. Если он где-то висит, то значит, что командир-ветеран из ДНР или ЛНР, или в подразделении служат ветераны 2014 года.К сожалению, российские подразделения, воюющие в Новороссии, ничего о нем не знают. Но я уверен, что если бы флаг Новороссии начать раздавать на блокпостах, он снова обретет былую популярность".

https://ukraina.ru/20240203/1053055600.html

https://ukraina.ru/20240131/1053006995.html

https://ukraina.ru/20240118/1052766808.html

новороссия

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

эксклюзив, новороссия, сво, спецоперация