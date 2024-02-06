ВСУ заминировали северную границу Украины и вырыли ров
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают минирование северной границы страны. Об этом 6 февраля сообщил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев в своем телеграм-канале
"В Северной операционной зоне ежедневно продолжаются работы по оборудованию оборонительных рубежей и позиций, минированию района", - рассказал Наев в видео, записанном на месте проведения работ.
Он уточнил, что эти мероприятия совместно осуществляют Вооруженные силы Украины и областные военные администрации — ВСУ обустраивают полевые укрепления, а военные администрации — бетонные сооружения.
"Стоит отметить, что все рубежи подготовлены к присутствию личного состава. Также ведется подготовка к будущим силам, которые прибудут в случае усиления угрозы. Кроме того, с помощью бетона полевые укрепления превращаются в долговременные", - подчеркнул Наев.
"Стоит отметить, что все рубежи подготовлены к присутствию личного состава. Также ведется подготовка к будущим силам, которые прибудут в случае усиления угрозы. Кроме того, с помощью бетона полевые укрепления превращаются в долговременные", - подчеркнул Наев.
По данным командующего объединенными силами ВСУ, за неделю было установлено более 3,5 тыс. противотанковых мин, вырыто 4,5 километра противотанкового рва и 5 тыс. траншей. На оборонительных позициях уже установлено около 25 бетонных огневых сооружений, добавил он.
В декабре Сергей Наев в соцсетях показал видео из Черниговской области Украины, на котором было видно, как ВСУ расставляет в этой пограничной с Россией и Белоруссией областью так называемые "зубы дракона" - бетонные пирамидки, которые препятствуют проезду военной техники.
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