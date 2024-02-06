ВСУ заминировали северную границу Украины и вырыли ров - 06.02.2024 Украина.ру
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ВСУ заминировали северную границу Украины и вырыли ров
ВСУ заминировали северную границу Украины и вырыли ров - 06.02.2024 Украина.ру
ВСУ заминировали северную границу Украины и вырыли ров
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают минирование северной границы страны. Об этом 6 февраля сообщил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев в своем телеграм-канале
2024-02-06T11:19
2024-02-06T11:19
новости
минирование
граница
всу
укрепления
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"В Северной операционной зоне ежедневно продолжаются работы по оборудованию оборонительных рубежей и позиций, минированию района", - рассказал Наев в видео, записанном на месте проведения работ.Он уточнил, что эти мероприятия совместно осуществляют Вооруженные силы Украины и областные военные администрации — ВСУ обустраивают полевые укрепления, а военные администрации — бетонные сооружения."Стоит отметить, что все рубежи подготовлены к присутствию личного состава. Также ведется подготовка к будущим силам, которые прибудут в случае усиления угрозы. Кроме того, с помощью бетона полевые укрепления превращаются в долговременные", - подчеркнул Наев.По данным командующего объединенными силами ВСУ, за неделю было установлено более 3,5 тыс. противотанковых мин, вырыто 4,5 километра противотанкового рва и 5 тыс. траншей. На оборонительных позициях уже установлено около 25 бетонных огневых сооружений, добавил он.В декабре Сергей Наев в соцсетях показал видео из Черниговской области Украины, на котором было видно, как ВСУ расставляет в этой пограничной с Россией и Белоруссией областью так называемые "зубы дракона" - бетонные пирамидки, которые препятствуют проезду военной техники.
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новости, минирование, граница, всу, укрепления
Новости, минирование, граница, ВСУ, укрепления

ВСУ заминировали северную границу Украины и вырыли ров

11:19 06.02.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают минирование северной границы страны. Об этом 6 февраля сообщил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев в своем телеграм-канале
"В Северной операционной зоне ежедневно продолжаются работы по оборудованию оборонительных рубежей и позиций, минированию района", - рассказал Наев в видео, записанном на месте проведения работ.
Он уточнил, что эти мероприятия совместно осуществляют Вооруженные силы Украины и областные военные администрации — ВСУ обустраивают полевые укрепления, а военные администрации — бетонные сооружения.

"Стоит отметить, что все рубежи подготовлены к присутствию личного состава. Также ведется подготовка к будущим силам, которые прибудут в случае усиления угрозы. Кроме того, с помощью бетона полевые укрепления превращаются в долговременные", - подчеркнул Наев.
По данным командующего объединенными силами ВСУ, за неделю было установлено более 3,5 тыс. противотанковых мин, вырыто 4,5 километра противотанкового рва и 5 тыс. траншей. На оборонительных позициях уже установлено около 25 бетонных огневых сооружений, добавил он.
В декабре Сергей Наев в соцсетях показал видео из Черниговской области Украины, на котором было видно, как ВСУ расставляет в этой пограничной с Россией и Белоруссией областью так называемые "зубы дракона" - бетонные пирамидки, которые препятствуют проезду военной техники.
Геннадий Алехин интервью
14 декабря 2023, 14:31
Геннадий Алёхин: Пока ВСУ точат "зубы дракона" на севере, Россия готовится разрубить узел под КупянскомДаже если противник находится в обороне, это не означает, что он не будет пытаться контратаковать на тех или иных участках, считает руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
 
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