https://ukraina.ru/20240206/1053107460.html

Хроника энергетической войны: Проблемы Запада и доходы России

Хроника энергетической войны: Проблемы Запада и доходы России - 06.02.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Проблемы Запада и доходы России

Несмотря на эмбарго и санкции Запада, а также согласованное в рамках ОПЕК+ сокращение экспорта, поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе увеличились в 1,6 раза в годовом выражении.

2024-02-06T06:07

2024-02-06T06:07

2024-02-06T06:07

эксклюзив

энергетика

россия

египет

саудовская аравия

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Транзит через Суэцкий канал в январе снизился почти в два разаДоходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала в январе 2024 года упали на 46% после атак на гражданские суда в Красном море со стороны йеменских повстанцев-хуситов из группировки Ансар Аллах. Об этом 4 февраля сообщил руководитель администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.По его словам, поступления в бюджет Египта от сборов за проход судов через Суэцкий канал в январе 2024 года составили 428 миллиона долларов, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2023-го, когда доход составил 804 миллиона долларов. При этом количество судов, проходящих по каналу, сократилось на 36%.«Это первый случай, когда Суэцкий канал вовлечен в подобный кризис, раньше мы считали, что каждый месяц лучше предыдущего, а каждый год лучше предыдущих», – отметил египетский чиновник.13 января 2024 года Усама Рабиа сообщал о снижении доходов Суэцкого канала на 40% за первые 11 дней года. Сокращение поступлений в бюджет он связывал с обострением ситуации в Красном море.Это добавляет проблем Египту, находящемуся в экономическом кризисе. В 2023 году Суэцкий канал, являющийся важным источником иностранной валюты для Египта, принес этой стране около 10,25 миллиардов долларов.Если ситуация продолжит оставаться нестабильной, то показатель текущего года окажется заметно хуже, несмотря на повышение с 15 января 2024-го сборов за транзит всех видов танкеров, контейнеровозов, автомобилевозов и круизных лайнеров на 15%, а балкеров, универсальных судов и паромов – на 5%.Напряженность в Красном море возникла на фоне обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Йеменские хуситы, которых связывают с Ираном, заявили о поддержке ХАМАС.С ноября 2023 года хуситы препятствуют судоходству в Красном море, и наносят удары по судам, которые они связывают с Израилем. Многие судоходные компании, в том числе перевозящие энергоносители, начали избегать прохождения через Красное море и Суэцкий канал, используя обходной маршрут вокруг Африки.США 19 декабря 2023-го объявили о начале многонациональной операции по обеспечению свободы судоходства в Красном море. Вооруженные силы США и Великобритании 12 января 2024 года нанесли удары по объектам движения Ансар Аллах. Несмотря на это, активность действий хуситов не снизилась, а от прохода через Красное море продолжили отказываться крупные судовладельцы.4 февраля 2024 года США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии нанесли очередной удар по 36 объектам хуситов в 13 точках Йемена. Однако удары по Йемену не смогли полностью предотвратить совершаемые хуситами нападения на суда, признал на следующий день глава Минобороны Британии Грант Шэппс.Российскую нефть продолжают импортировать в США, несмотря на санкцииАмериканский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) PBF Energy импортировал 10 тысяч баррелей российской нефти. Об этом 2 февраля сообщило информационное агентство Bloomberg.По данным агентства, НПЗ PBF Energy импортировал российскую нефть, использовав лазейку в законодательство, смешав её с другой нефтью в терминалах хранения на Багамских островах. При этом ещё 8 марта 2022 года США ввели эмбарго на нефть из РФ.Представитель Управления энергетической информации (EIA) США Морган Баттерфилд заявил, что в ноябре 2023 года в Уилмингтон (штат Делавэр) поступила сырая нефть, которая была экспортирована из России на Багамы до введения эмбарго США. По его словам, в связи с этим поставка сырья не нарушает законодательства США. В свою очередь, представитель НПЗ также заявил, что груз соответствует санкционному законодательству США в отношении России. Но подробностей ситуации раскрыты не были.По данным EIA и таможенных отчетов, партия нефти прибыла на НПЗ PBF Energy в Делавэр-Сити. Частично это была нефть российского происхождения, но сырьё перед отправкой в США смешивали с другой нефтью, отметил Bloomberg.По данным внешнеторговой статистики США, в ноябре 2023 года в США импортировали сырую нефть российского происхождения на 749,5 тысяч долларов, объём составил 9,86 тысяч баррелей. Произошло это впервые с апреля 2022 года.Напомним, что ЕС вслед за США ввёл эмбарго на морские поставки российской нефти, а затем – и на поставки нефтепродуктов. Одновременно начали действовать и соответствующие «потолки цен», установленные Коалицией по ограничению цен (G7, ЕС и еще ряд присоединившихся стран).С 5 декабря 2022 года был введен потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, а 5 февраля 2023-го – установлен потолок цен на нефтепродукты. Для премиальных нефтепродуктов он составляет 100 долларов за баррель, а для нефтепродуктов, имеющих скидку к нефти – 45 долларов за баррель.Мировые импортёры извлекают из этого решения Запада значительную выгоду, поскольку российская нефть и нефтепродукты на фоне западных санкций торгуются с дисконтами. Однако размер дисконтов существенно сократился в 2023 году, поскольку Россия снизила общий объем морского экспорта в координации с Саудовской Аравией.Кроме этого, 30 ноября 2023 года ряд стран ОПЕК+ приняли решение добровольно дополнительно сократить добычу в первом квартале 2024-го. Россия обязалась углубить свое сокращение экспорта, снизив нефтяной экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки (300 тыс. барр./сутки и нефти и 200 тыс. барр./сутки нефтепродуктов) по сравнению со средним показателем за май-июнь 2023 года.Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе увеличились в 1,6 разаНесмотря на упомянутые выше эмбарго и санкции Запада, а также согласованные в рамках ОПЕК+ сокращение экспорта, поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе 2024 года увеличились в 1,6 раза в годовом выражении. Об этом Минфин России сообщил 5 февраля.По сообщению Минфина РФ, за январь 2024-го нефтегазовые доходы составили 675,2 миллиарда рублей, что на 3,8% больше в сравнении с декабрём 2023 года, и на 58,7% – в сравнении с январём минувшего года.Так, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составил 878,4 млрд. руб., он снизился на 9,4% к декабрю – но удвоился к январю 2023 года. В частности, за добычу нефти уплачено 715,7 млрд руб., что на 10,5% меньше в месячном сравнении, но на почти в 2 раза больше в годовом. За газ – 113,7 млрд руб., что на 3,8% меньше к декабрю и более чем в 2,5 раза выше по сравнению с январем 2023-го. За добычу газового конденсата уплачено 49 млрд руб. НДПИ, что меньше на 5,8% в месячном сравнении и больше в 1,6 раз в годовом.Экспортная пошлина в январе 2024 года составила 68,5 млрд. руб., значительно снижавшись как в годовом, так и в месячном выражении, что связано с завершением финального витка большого налогового маневра. За нефть она составила 6,2 млрд. руб., газ – 60,2 млрд. руб., нефтепродукты – 2,1 млрд. руб. Выплаты нефтяным компаниям в рамках демпфирующего механизма составили 146,6 млрд руб, что на 43,2% меньше, чем в декабре 2023 года, и в три раза больше чем в январе год назад.При этом в Минфине РФ признали, что поскольку базовые нефтегазовые доходы на январь 2024 года были установлены на уровне 712,7 млрд руб., а по факту доходы оказались ниже, то дополнительные нефтегазовые доходы бюджета оказались отрицательными (–37,5 млрд руб.)

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240206/1053102080.html

россия

египет

саудовская аравия

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, энергетика, россия, египет, саудовская аравия