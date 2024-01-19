Вырубки под крышей Офиса президента. Под предлогом военного положения на Украине уничтожают леса - 19.01.2024 Украина.ру
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Вырубки под крышей Офиса президента. Под предлогом военного положения на Украине уничтожают леса
Вырубки под крышей Офиса президента. Под предлогом военного положения на Украине уничтожают леса - 19.01.2024 Украина.ру
Вырубки под крышей Офиса президента. Под предлогом военного положения на Украине уничтожают леса
Украинские экологи обнародовали данные о незаконных вырубках леса за предыдущий год. По их данным, занимается незаконными вырубками преимущественно госпредприятие "Леса Украины", которое контролируют люди Зеленского
2024-01-19T04:03
2024-01-19T04:03
эксклюзив
лес
украина
владимир зеленский
военное положение
ес
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"Украинская природоохранная группа" подсчитала, что в целом это предприятие получило 62 000 кубометров незаконно вырубленного леса.Если весь незаконно вырубленный этим предприятием в 2023 лес складировать, то получится минимум 1800 фур, растянувшихся на 30 километров. Больше всего рубят в Тернопольской и Львовской областях.Однако люди Зеленского из госпредприятия "Леса Украины" в этом году хотят узаконить незаконные вырубки, чтобы увеличить масштабы уничтожения украинского леса.Как утверждают экоактивисты, законодательство запрещает проводить рубки в лесах, где растет более одного вида деревьев или же деревья всех возрастов. Но ГП "Леса Украины" не обращает на законодательство внимания."Такие рубки проходят в государственных лесах среди бела дня, на них есть все необходимые разрешения и документы (хоть и выданы с грубым нарушением). Полученная древесина экспортируется в ЕС под предлогом законной. Типичная для Гослесагентства и ГП "Леса Украины" ситуация.Контролирующие органы нарушения игнорируют. В ответ на наши обращения о таких проблемах в Сколевском лесхозе как Государственная экологическая инспекция, так и Государственное бюро расследований ответ не дали", — утверждают в "Украинской природоохранной группе".Сейчас к тому же, как утверждают экологи, госпредприятие "Леса Украины" лоббирует проект Кабмина, который позволяет им переформатировать на бумаге любой лес, чтобы узаконить вырубку.Масштабные незаконные вырубки леса на Украине после Евромайдана возросли в несколько раз. Основная часть древесины идет в ЕС, где ее легализуют на польских и румынских деревообрабатывающих предприятиях, чтобы затем европейские корпорации делали из нее мебель и бумагу.В 2023 году Базельский институт управления опубликовал исследование, посвященное незаконным вырубкам на Украине, и пришел к выводу, что за последние пять лет масштабы вырубок только возросли, несмотря на все заявленные "антикоррупционные реформы" и "прозрачность".Заповедные леса вырубаются под предлогом "санитарных чисток", а здоровые деревья лесники маркируют, как больные, низкосортные и подлежащие вырубке.С началом СВО на Украине был введен запрет на использование дронов для мониторинга состояния лесов, а информация относительно лесозаготовок была засекречена, словно она как-то может повлиять на ход боевых действий.В результате без надлежащего контроля и мониторинга в разы возросли масштабы вырубок."Золотое время — ни государственного, ни общественного контроля", – резюмировала обозреватель "Зеркала недели" Юлия Самаева.Как следствие, госпредприятие "Леса Украины" и его руководство получает сверхприбыли. В конце прошлого года нардеп Ярослав Железняк заявил, что через государственную компанию "Леса Украины" Офис президента проворачивает коррупционные схемы.Железняк отмечает, что компанию курирует заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, а сама компания тратит миллионы на тендерах без какого-либо контроля."Для понимания всей грусти, за этот год (а он не закончился) они объявили: 14 тендеров по закупке легковых авто на ориентировочную сумму 211,4 млн грн. 28 тендеров на строительство лесных дорог на ориентировочно сумму 484 млн грн", – пишет Железняк.По его словам, в ответ на депутатский запрос он получил отписку, суть которой сводится к фразе: "на что хотим, на то и тратим".Только на "написание стратегии развития" госпредприятие "Леса Украины" потратило 14 миллионов гривен, как отмечал опальный депутат Александр Дубинский. Само госпредприятие депутат назвал "кормушкой заместителя главы ОП Ростислава Шурмы".Еще 5 миллионов госпредприятие потратило на самопиар в рекламных агентствах, аудит СМИ относительно упоминаний предприятия и съемку мультфильма.О том же, как воруют на местах, можно судить по результатам недавнего обыска ГБР у депутата Ровненского областного совета и заместителя Полесского офиса госпредприятия "Леса Украины" Виталия Суховича.Следователи нашли у него $4 млн. наличными, три элитных автомобиля, золотые монеты, слитки золота, два пистолета и автомат Калашникова. И это только заместитель областного управления "Лесов Украины".Эксперт по вопросам функционирования рынка лесоматериалов Даниил Маландий говорит в интервью "Зеркалу недели", что история с Суховичем показала обществу масштаб злоупотреблений и настоящее лицо лесных генералов."Поверьте, все они одинаковы. Разве что держат заначки в других местах. Например, в разных активах Польши, Германии, Австрии. Замечу, только не Украины. Де-факто они уже в ЕС",– говорит эксперт.В целом же режим военного положения на Украине максимально способствует уничтожению природных богатств и незаконным вырубкам для продажи в ЕС.Запрет на использование дронов для мониторинга, запрет на посещение лесов, мобилизация надоедливых экологов в ряды ВСУ и "крыша" Офиса президента создают идеальные условия для бесконтрольного уничтожения украинских лесов.
https://ukraina.ru/20231022/1050358020.html
https://ukraina.ru/20230813/1048630354.html
https://ukraina.ru/20220618/1034173090.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, лес, украина, владимир зеленский, военное положение, ес
Эксклюзив, Лес, Украина, Владимир Зеленский, военное положение, ЕС

Вырубки под крышей Офиса президента. Под предлогом военного положения на Украине уничтожают леса

04:03 19.01.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские экологи обнародовали данные о незаконных вырубках леса за предыдущий год. По их данным, занимается незаконными вырубками преимущественно госпредприятие "Леса Украины", которое контролируют люди Зеленского
"Украинская природоохранная группа" подсчитала, что в целом это предприятие получило 62 000 кубометров незаконно вырубленного леса.
Если весь незаконно вырубленный этим предприятием в 2023 лес складировать, то получится минимум 1800 фур, растянувшихся на 30 километров. Больше всего рубят в Тернопольской и Львовской областях.
Однако люди Зеленского из госпредприятия "Леса Украины" в этом году хотят узаконить незаконные вырубки, чтобы увеличить масштабы уничтожения украинского леса.
Как утверждают экоактивисты, законодательство запрещает проводить рубки в лесах, где растет более одного вида деревьев или же деревья всех возрастов. Но ГП "Леса Украины" не обращает на законодательство внимания.
"Такие рубки проходят в государственных лесах среди бела дня, на них есть все необходимые разрешения и документы (хоть и выданы с грубым нарушением). Полученная древесина экспортируется в ЕС под предлогом законной. Типичная для Гослесагентства и ГП "Леса Украины" ситуация.
Контролирующие органы нарушения игнорируют. В ответ на наши обращения о таких проблемах в Сколевском лесхозе как Государственная экологическая инспекция, так и Государственное бюро расследований ответ не дали", — утверждают в "Украинской природоохранной группе".
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
22 октября 2023, 08:00Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: Налет силовиков на "Пьяную вишню" и незаконные рубки леса в КарпатахДве трети всех незаконных рубок леса в Карпатах приходится на Буковину, хотя этот край меньше Прикарпатья и Закарпатья. Тут также развернулась юридическая "битва за леса", которые хотят отнять у общин.
Сейчас к тому же, как утверждают экологи, госпредприятие "Леса Украины" лоббирует проект Кабмина, который позволяет им переформатировать на бумаге любой лес, чтобы узаконить вырубку.
Масштабные незаконные вырубки леса на Украине после Евромайдана возросли в несколько раз. Основная часть древесины идет в ЕС, где ее легализуют на польских и румынских деревообрабатывающих предприятиях, чтобы затем европейские корпорации делали из нее мебель и бумагу.
В 2023 году Базельский институт управления опубликовал исследование, посвященное незаконным вырубкам на Украине, и пришел к выводу, что за последние пять лет масштабы вырубок только возросли, несмотря на все заявленные "антикоррупционные реформы" и "прозрачность".
Заповедные леса вырубаются под предлогом "санитарных чисток", а здоровые деревья лесники маркируют, как больные, низкосортные и подлежащие вырубке.
С началом СВО на Украине был введен запрет на использование дронов для мониторинга состояния лесов, а информация относительно лесозаготовок была засекречена, словно она как-то может повлиять на ход боевых действий.
В результате без надлежащего контроля и мониторинга в разы возросли масштабы вырубок.
"Золотое время — ни государственного, ни общественного контроля", – резюмировала обозреватель "Зеркала недели" Юлия Самаева.
Как следствие, госпредприятие "Леса Украины" и его руководство получает сверхприбыли. В конце прошлого года нардеп Ярослав Железняк заявил, что через государственную компанию "Леса Украины" Офис президента проворачивает коррупционные схемы.
- РИА Новости, 1920, 13.08.2023
13 августа 2023, 08:49
Мобилизация водопроводчиков, вырубка деревьев и "покушение" на Зеленского. Что происходит в Николаеве На юге Украины в Николаевской области в начале августа многие жители лишились водоснабжения. И виноваты в этом не обстрелы, а тотальная мобилизация – в ВСУ забрили почти всех водопроводчиков и слесарей, поэтому ремонтировать сети водоснабжения просто некому.
Железняк отмечает, что компанию курирует заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, а сама компания тратит миллионы на тендерах без какого-либо контроля.
"Для понимания всей грусти, за этот год (а он не закончился) они объявили: 14 тендеров по закупке легковых авто на ориентировочную сумму 211,4 млн грн. 28 тендеров на строительство лесных дорог на ориентировочно сумму 484 млн грн", – пишет Железняк.
По его словам, в ответ на депутатский запрос он получил отписку, суть которой сводится к фразе: "на что хотим, на то и тратим".
Только на "написание стратегии развития" госпредприятие "Леса Украины" потратило 14 миллионов гривен, как отмечал опальный депутат Александр Дубинский. Само госпредприятие депутат назвал "кормушкой заместителя главы ОП Ростислава Шурмы".
Еще 5 миллионов госпредприятие потратило на самопиар в рекламных агентствах, аудит СМИ относительно упоминаний предприятия и съемку мультфильма.
О том же, как воруют на местах, можно судить по результатам недавнего обыска ГБР у депутата Ровненского областного совета и заместителя Полесского офиса госпредприятия "Леса Украины" Виталия Суховича.
Следователи нашли у него $4 млн. наличными, три элитных автомобиля, золотые монеты, слитки золота, два пистолета и автомат Калашникова. И это только заместитель областного управления "Лесов Украины".
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня 2022, 05:30
Демонтаж промышленности, вырубка лесов: Безпалько сказал, как лишить украинский фашизм шанса на возрождениеРоссийским вооруженным силам, которые сейчас точечно уничтожают военные объекты на Украине, в конце концов придется бить и по промышленности страны, иначе киевский режим будет иметь возможность на восстановление и новые фашистские поползновения. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Богдан Безпалько
Эксперт по вопросам функционирования рынка лесоматериалов Даниил Маландий говорит в интервью "Зеркалу недели", что история с Суховичем показала обществу масштаб злоупотреблений и настоящее лицо лесных генералов.
"Поверьте, все они одинаковы. Разве что держат заначки в других местах. Например, в разных активах Польши, Германии, Австрии. Замечу, только не Украины. Де-факто они уже в ЕС",– говорит эксперт.
В целом же режим военного положения на Украине максимально способствует уничтожению природных богатств и незаконным вырубкам для продажи в ЕС.
Запрет на использование дронов для мониторинга, запрет на посещение лесов, мобилизация надоедливых экологов в ряды ВСУ и "крыша" Офиса президента создают идеальные условия для бесконтрольного уничтожения украинских лесов.
 
ЭксклюзивЛесУкраинаВладимир Зеленскийвоенное положениеЕС
 
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