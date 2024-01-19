https://ukraina.ru/20240119/1052767982.html

Вырубки под крышей Офиса президента. Под предлогом военного положения на Украине уничтожают леса

Вырубки под крышей Офиса президента. Под предлогом военного положения на Украине уничтожают леса - 19.01.2024 Украина.ру

Вырубки под крышей Офиса президента. Под предлогом военного положения на Украине уничтожают леса

Украинские экологи обнародовали данные о незаконных вырубках леса за предыдущий год. По их данным, занимается незаконными вырубками преимущественно госпредприятие "Леса Украины", которое контролируют люди Зеленского

2024-01-19T04:03

2024-01-19T04:03

2024-01-19T04:03

эксклюзив

лес

украина

владимир зеленский

военное положение

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101797/40/1017974077_0:89:2990:1771_1920x0_80_0_0_a271866dc500faf06c7ac9556465aa7f.jpg

"Украинская природоохранная группа" подсчитала, что в целом это предприятие получило 62 000 кубометров незаконно вырубленного леса.Если весь незаконно вырубленный этим предприятием в 2023 лес складировать, то получится минимум 1800 фур, растянувшихся на 30 километров. Больше всего рубят в Тернопольской и Львовской областях.Однако люди Зеленского из госпредприятия "Леса Украины" в этом году хотят узаконить незаконные вырубки, чтобы увеличить масштабы уничтожения украинского леса.Как утверждают экоактивисты, законодательство запрещает проводить рубки в лесах, где растет более одного вида деревьев или же деревья всех возрастов. Но ГП "Леса Украины" не обращает на законодательство внимания."Такие рубки проходят в государственных лесах среди бела дня, на них есть все необходимые разрешения и документы (хоть и выданы с грубым нарушением). Полученная древесина экспортируется в ЕС под предлогом законной. Типичная для Гослесагентства и ГП "Леса Украины" ситуация.Контролирующие органы нарушения игнорируют. В ответ на наши обращения о таких проблемах в Сколевском лесхозе как Государственная экологическая инспекция, так и Государственное бюро расследований ответ не дали", — утверждают в "Украинской природоохранной группе".Сейчас к тому же, как утверждают экологи, госпредприятие "Леса Украины" лоббирует проект Кабмина, который позволяет им переформатировать на бумаге любой лес, чтобы узаконить вырубку.Масштабные незаконные вырубки леса на Украине после Евромайдана возросли в несколько раз. Основная часть древесины идет в ЕС, где ее легализуют на польских и румынских деревообрабатывающих предприятиях, чтобы затем европейские корпорации делали из нее мебель и бумагу.В 2023 году Базельский институт управления опубликовал исследование, посвященное незаконным вырубкам на Украине, и пришел к выводу, что за последние пять лет масштабы вырубок только возросли, несмотря на все заявленные "антикоррупционные реформы" и "прозрачность".Заповедные леса вырубаются под предлогом "санитарных чисток", а здоровые деревья лесники маркируют, как больные, низкосортные и подлежащие вырубке.С началом СВО на Украине был введен запрет на использование дронов для мониторинга состояния лесов, а информация относительно лесозаготовок была засекречена, словно она как-то может повлиять на ход боевых действий.В результате без надлежащего контроля и мониторинга в разы возросли масштабы вырубок."Золотое время — ни государственного, ни общественного контроля", – резюмировала обозреватель "Зеркала недели" Юлия Самаева.Как следствие, госпредприятие "Леса Украины" и его руководство получает сверхприбыли. В конце прошлого года нардеп Ярослав Железняк заявил, что через государственную компанию "Леса Украины" Офис президента проворачивает коррупционные схемы.Железняк отмечает, что компанию курирует заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, а сама компания тратит миллионы на тендерах без какого-либо контроля."Для понимания всей грусти, за этот год (а он не закончился) они объявили: 14 тендеров по закупке легковых авто на ориентировочную сумму 211,4 млн грн. 28 тендеров на строительство лесных дорог на ориентировочно сумму 484 млн грн", – пишет Железняк.По его словам, в ответ на депутатский запрос он получил отписку, суть которой сводится к фразе: "на что хотим, на то и тратим".Только на "написание стратегии развития" госпредприятие "Леса Украины" потратило 14 миллионов гривен, как отмечал опальный депутат Александр Дубинский. Само госпредприятие депутат назвал "кормушкой заместителя главы ОП Ростислава Шурмы".Еще 5 миллионов госпредприятие потратило на самопиар в рекламных агентствах, аудит СМИ относительно упоминаний предприятия и съемку мультфильма.О том же, как воруют на местах, можно судить по результатам недавнего обыска ГБР у депутата Ровненского областного совета и заместителя Полесского офиса госпредприятия "Леса Украины" Виталия Суховича.Следователи нашли у него $4 млн. наличными, три элитных автомобиля, золотые монеты, слитки золота, два пистолета и автомат Калашникова. И это только заместитель областного управления "Лесов Украины".Эксперт по вопросам функционирования рынка лесоматериалов Даниил Маландий говорит в интервью "Зеркалу недели", что история с Суховичем показала обществу масштаб злоупотреблений и настоящее лицо лесных генералов."Поверьте, все они одинаковы. Разве что держат заначки в других местах. Например, в разных активах Польши, Германии, Австрии. Замечу, только не Украины. Де-факто они уже в ЕС",– говорит эксперт.В целом же режим военного положения на Украине максимально способствует уничтожению природных богатств и незаконным вырубкам для продажи в ЕС.Запрет на использование дронов для мониторинга, запрет на посещение лесов, мобилизация надоедливых экологов в ряды ВСУ и "крыша" Офиса президента создают идеальные условия для бесконтрольного уничтожения украинских лесов.

https://ukraina.ru/20231022/1050358020.html

https://ukraina.ru/20230813/1048630354.html

https://ukraina.ru/20220618/1034173090.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, лес, украина, владимир зеленский, военное положение, ес