https://ukraina.ru/20240109/1052596655.html

"Сидел за украинский национализм". Киев реабилитировал режиссёра, осужденного за мужеложество

"Сидел за украинский национализм". Киев реабилитировал режиссёра, осужденного за мужеложество - 09.01.2024 Украина.ру

"Сидел за украинский национализм". Киев реабилитировал режиссёра, осужденного за мужеложество

Украинская национальная комиссия по реабилитации реабилитировала кинорежиссёра Сергея Параджанова, сообщил 9 января глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович

2024-01-09T16:29

2024-01-09T16:29

2024-01-09T16:29

новости

украина

реабилитация

сергей параджанов

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По его словам, на заседании в декабре 2023 года Национальная комиссия по реабилитации реабилитировала кинорежиссера армянина, который родился в Тбилиси и "сидел в российской тюрьме за украинский национализм".На самом же деле Параджанов отбывал наказание за мужеложество (ст.122 УК УССР) в Винницкой области в Ладыжинской исправительной колонии.Параджанова арестовали в декабре 1973 года. Он был обвинён в совращении мужчин и организации притона разврата. В апреле 1974 года суд приговорил режиссера к пяти годам заключения в лагере строгого режима.

https://ukraina.ru/20230720/1048095133.html

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новости, украина, реабилитация, сергей параджанов