"Сидел за украинский национализм". Киев реабилитировал режиссёра, осужденного за мужеложество
Украинская национальная комиссия по реабилитации реабилитировала кинорежиссёра Сергея Параджанова, сообщил 9 января глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович
"У нас поистине историческая новость - Сергей Параджанов реабилитирован!" - написал Дробович.
По его словам, на заседании в декабре 2023 года Национальная комиссия по реабилитации реабилитировала кинорежиссера армянина, который родился в Тбилиси и "сидел в российской тюрьме за украинский национализм".
На самом же деле Параджанов отбывал наказание за мужеложество (ст.122 УК УССР) в Винницкой области в Ладыжинской исправительной колонии.
Параджанова арестовали в декабре 1973 года. Он был обвинён в совращении мужчин и организации притона разврата. В апреле 1974 года суд приговорил режиссера к пяти годам заключения в лагере строгого режима.
20 июля 2023, 18:00ИсторияСергей Параджанов: режиссёр и националистУдивительная вещь – лучший украинский фильм всех времён (расхожая оценка, соглашаться с которой не обязательно), "Тени забытых предков", снял вовсе не украинец, а армянин. И произойти это могло только в СССР. Сергей Параджанов умер 20 июля 1990 года. Эта дата – повод вспомнить об украинском периоде в творчестве этого неоднозначного человека