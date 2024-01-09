"Сидел за украинский национализм". Киев реабилитировал режиссёра, осужденного за мужеложество - 09.01.2024 Украина.ру
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"Сидел за украинский национализм". Киев реабилитировал режиссёра, осужденного за мужеложество
"Сидел за украинский национализм". Киев реабилитировал режиссёра, осужденного за мужеложество - 09.01.2024 Украина.ру
"Сидел за украинский национализм". Киев реабилитировал режиссёра, осужденного за мужеложество
Украинская национальная комиссия по реабилитации реабилитировала кинорежиссёра Сергея Параджанова, сообщил 9 января глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович
2024-01-09T16:29
2024-01-09T16:29
новости
украина
реабилитация
сергей параджанов
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По его словам, на заседании в декабре 2023 года Национальная комиссия по реабилитации реабилитировала кинорежиссера армянина, который родился в Тбилиси и "сидел в российской тюрьме за украинский национализм".На самом же деле Параджанов отбывал наказание за мужеложество (ст.122 УК УССР) в Винницкой области в Ладыжинской исправительной колонии.Параджанова арестовали в декабре 1973 года. Он был обвинён в совращении мужчин и организации притона разврата. В апреле 1974 года суд приговорил режиссера к пяти годам заключения в лагере строгого режима.
https://ukraina.ru/20230720/1048095133.html
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новости, украина, реабилитация, сергей параджанов
Новости, Украина, реабилитация, Сергей Параджанов

"Сидел за украинский национализм". Киев реабилитировал режиссёра, осужденного за мужеложество

16:29 09.01.2024
 
© РИА Новости . Мангасарян / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Мангасарян
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Украинская национальная комиссия по реабилитации реабилитировала кинорежиссёра Сергея Параджанова, сообщил 9 января глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович
"У нас поистине историческая новость - Сергей Параджанов реабилитирован!" - написал Дробович.
По его словам, на заседании в декабре 2023 года Национальная комиссия по реабилитации реабилитировала кинорежиссера армянина, который родился в Тбилиси и "сидел в российской тюрьме за украинский национализм".
На самом же деле Параджанов отбывал наказание за мужеложество (ст.122 УК УССР) в Винницкой области в Ладыжинской исправительной колонии.
Параджанова арестовали в декабре 1973 года. Он был обвинён в совращении мужчин и организации притона разврата. В апреле 1974 года суд приговорил режиссера к пяти годам заключения в лагере строгого режима.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2023
20 июля 2023, 18:00История
Сергей Параджанов: режиссёр и националистУдивительная вещь – лучший украинский фильм всех времён (расхожая оценка, соглашаться с которой не обязательно), "Тени забытых предков", снял вовсе не украинец, а армянин. И произойти это могло только в СССР. Сергей Параджанов умер 20 июля 1990 года. Эта дата – повод вспомнить об украинском периоде в творчестве этого неоднозначного человека
 
НовостиУкраинареабилитацияСергей Параджанов
 
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