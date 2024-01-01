https://ukraina.ru/20240101/1052529092.html

Новый год в зоне СВО. Магия праздника, поздравление Путина, обстрел и фатум

Новый год в зоне СВО. Магия праздника, поздравление Путина, обстрел и фатум - 01.01.2024 Украина.ру

Новый год в зоне СВО. Магия праздника, поздравление Путина, обстрел и фатум

…Командир роты мотострелков с позывным "Француз", не особенно церемонясь, вежливо, но настойчиво отправил меня в одноместный блиндаж.

2024-01-01T14:06

2024-01-01T14:06

2024-01-01T14:26

эксклюзив

спецоперация

новый год

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- Там у вас будет три наката над головой, - посулил он. – Если что, только оглушит. Ну, а если прилетит «Тюльпан», извините. Он даже девятиэтажки складывает.Вокруг все грохотало, свистело, с разных сторон, без всякой закономерности раздавались пулеметные и автоматные очереди. Как и ожидалось, хотя об этом вслух никто до этого момента не говорил, в новогоднюю ночь, именно по российскому времени, начался интенсивный обстрел противника российских позиций – из артиллерии и стрелкового оружия. Мы ответили встречным огнем. И понеслось.Над нашими позициями то в одну, то в другую сторону засвистели, словно поезда, пролетающие в невидимых тоннелях, тяжелые 120 миллиметровые снаряды, с их стороны вглубь нашей территории, а с нашей – новогодние подарки им.«Специально поднакопили гады снарядов, чтобы устроить нам фейерверк в новогоднюю ночь», - объяснил мне «Боцман», худой, лысоватый мужчина за сорок.Обстрел велся одновременно и по линии боестолкновений (ЛБС) и в наш недалекий здесь тыл – по и так почти до основания снесенным бывшим украинским селениям. Где-то, сначала с украинской, а потом в ответ с нашей стороны пошли пакеты из «Градов». Такая вот новогодняя ночь выдалась 1 января 2024 года в этой части зоны спецоперации.Интенсивность огня продержалась несколько часов. Вот «Француз» и отправил меня в блиндаж. Потому что наши начали готовится к отражению атаки ДРГ – десантно-разведывательных групп противника.… А начиналось все утром, за завтраком, в последний день уходящего года. С командиром 4-ой роты с позывным «Француз» за завтраком, в предрассветных сумерках говорили про Льва Толстого.«Французу» - 33, возраст Христа. Когда-то, еще в детстве, он сам себе написал в ученической тетрадке цели жизни: там был и путь Пилигрима, которым он хотел пройти по странам Европы («теперь уж не получится, не пустят», - с сожалением констатирует он), и написать статью в газету (он без зависти, но с интересом посматривает на мой ноутбук, который мне заменяет автомат) и еще много чего, о чем он не говорит, но понятно, что целей в своей жизни он обязательно добьется. Чего там, в той заветной школьной тетрадке не было точно – так это участия в войне.Толстой возник не случайно, мы говорили про войну и мир, которые отразились в самом полном, практически энциклопедическом по этой теме романе Льва Толстого.Ничего не поменялось, за исключением видов оружия. Так же где-то идет война, а в столицах развлекается светское общество. Так же люди мерзнут в окопах, месят грязь, думают и тоскуют о близких, оставшихся там, в тылу.Невольно переходим в разговоре на другой роман Толстого, который оказывается и для него, и для меня одним из самых любимых – «Анну Каренину». Вспоминаем Вронского, его лошадь с красивой кличкой Фру-фру.- Многие не понимают, что главный герой «Анны Карениной» не Анна, а Левин и потому те, кто романа не читал, считают, что роман заканчивается ее смертью, как в кино. А на самом деле, там еще много чего есть. И именно Левин делает финал книги не трагическим, а оптимистическим, - говорит «Француз».Командир четвертой роты, досконально знающий «Анну Каренину», имеет два высших образования - юридическое и прикладная информатика. Успел поработать в суде, где участвовал в нескольких делах. Программистом не работал, учился скорее для себя. А в прошлом году добровольцем пришел в зону СВО. За это время пережил многое – и смерть товарищей, и одно ранение и даже контузию, которая дает о себе знать дислексией, о чем говорит без смущения: «Не все звуки выговариваю. Но это пройдет». Последнюю фразу произносит уверенно и твердо.Кстати, позывной получил за легкую картавость. Это он мне так объяснил, хотя я ее поначалу не заметил. Но потом понял, когда немного волнуется, то она и проявляется. Возможно, это тоже последствия контузии.Решаем записать обращение 4-ой мотострелковой роты к мирным гражданам, поздравление с новым годом. До Нового года остается несколько часов, и мы планируем передать его на телеграм-канал «Украины.ру». Из блиндажа выходим в лесопосадку, «лесополку», как ее здесь называют – обглоданную выстрелами и осколками снарядов узкую полоску деревьев, которая разделяет огромное поле. Мы – в одной «лесполке», а наш противник – в другой, в шестистах метрах от нас.На пенек устанавливаем маленькую, украшенную новогодними игрушками ёлочку, «Француз» собирает бойцов, все в касках, с брониками (бронежилетами) и в балаклавах. И в этот момент в нескольких метрах от нас падает первый снаряд, выпуская как будто из земли черное облачко дыма. Резко начинает пахнуть жжёным порохом.«Все в укрытия», - без суеты, но резко посуровевшим, командирским голосом громко говорит «Француз». И так же без суеты, не мешая друг другу, расходятся по землянкам бойцы. Меня прихватывает за рукав «Компас» и затаскивает в свою двухместную землянку. Пока сверху идет обстрел, мы в землянке втроем («Компас», еще один боец с позывным “Демка”и я) обсуждаем политическую обстановку в мире в этот уходящий год. Через несколько минут замечаю, что на самом деле нас в землянке пятеро. Еще два молчаливых участников политического дискурса – кошка Ленка и кот Васька. Она молча слушают нашу беседу про Израиль, ХАМАС, американский сенат, Зеленского, которого заставил отказаться от мирных переговоров в апреле прошлого года лохматый премьер Великобритании Джонсон и старая (тут ее называют специфическим словом, характеризующих женщин с низкой социальной ответственностью), бывшая тогда спикером сената США Пелоси.- Вот чего не пойму, - говорит «Компас», - так это как Америкой управляет Байден, то здоровается с тенями, то стукается головой о разные предметы.Приходим к общему выводу, что руководит страной не он. Вспоминаем Блинкена, предки которого сбежали от еврейских погромов с Украины, а теперь вот он, видимо, и руководит ее разрушением. Кот Васька и кошка Ленка, не обращая внимание на громыхающие над нами разрывы и выстрелы, хитро жмурятся, как будто бы знают истину, скрытую от нас и даже от самого Байдена – кто им руководит. Может, враждебные им, Ленке и Ваське, американские коты?Обстрел заканчивается, и мы все же записываем обращение 4-ой роты, в котором есть и воля к победе, и искреннее сочувствие семьям погибших в Белгороде несколько дней назад наших соотечественников, и искренние пожелания и поздравления бойцов родным и близким с Новым годом.Возвращаемся в землянку, где колдует над печкой боец с позывным «Байкер».«Байкер» в Архангельской области работал на газовом месторождении стропальщиком. Разведен, остался там, в мирной жизни сын 15-ти лет. В какой-то момент он понял, что что-то в его жизни пошло не так. И он записался добровольцем и ухал на войну. Позывной получил за любовь к мотоциклам и путешествиям на них по России.Он готовит сегодня праздничный ужин. Будет традиционный салат «Оливье», любимая командиром роты «Селедка под шубой» и скоблянка – жаренная на печке в сковородке картошка с мясом. Землянка постепенно наполняется новогодними запахами. Выдержать это невозможно, а до Нового года еще остаются несколько часов. «Француз» решает пойти поздравить с наступающим Новым годом бойцов, разместившихся на постах и в небольших землянках.Несмотря на новогоднее настроение, все четко несут свою службу. На каждом посту бойцы стоят или сидят (в зависимости от обслуживаемого ими поста) в полном вооружении и готовности отражать атаки укров.Новогодний ужин проходит у нас весело и… аппетитно. Вспоминаем, где, когда и как необычно встречал Новый год, какие блюда выставляют на столах. И приходим к выводу, что наш стол ничем не хуже. А может быть даже за счет обстановки и места его расположения, интересней, чем у елки в теплой квартире.И дальше мы идем к соседям 4-ой роты – в пятую, которой командует уже знакомый мне усатый лейтенант «Палыч», сбежавший сюда добровольцем с подводной лодки Северного флота. К соседям идем посмотреть и послушать новогоднее поздравление президента России Путина.Идти вдоль «лесополки» (с обратной стороны от противника), это, по-моему, большое искусство, которому надо специально обучаться. Если ставить ноги впереди себя, как на городском тротуаре, то обязательно плюхнешься в черную, как нефть грязь. Грязь эта особого свойства – он прилипает к ногам как пластилин и уже через несколько минут ваши сапоги превращаются в огромные черные кувалды, такие же тяжелые и очень скользкие. При этом надо учесть, что вы в бронежилете, который сковывает ваши движения, и каске, которая тоже не сильно способствует физической изворотливости и балансировке. Ну, и представьте себе, что все это происходит в кромешной темноте ночи, где впереди идущий командир 4-ой роты «Француз» виден только на расстоянии полутора метров. Если я отстаю хоть на полметра от него, слышны только чавкающие звуки его шагов.В землянке у соседей – оживленно. Переговоры с бойцами по нескольким видам переговорных устройств сопровождается подготовкой к Новому году. Пока «Палыч» отдает команды, боец 5-ой роты «Боцман» расставляет на новогоднем столе приготовленные блюда. Будут всё те же «Оливье» и «Селедка под шубой», но еще и своя изюминка – специальные бутерброды – со шпротами, огурчиками и майонезом. Этот рецепт «Боцман» подсмотрел у кого-то в мирной жизни. Ну, и лимонад, чтоб поднять бокал за Новый год. Строгость сухого закона, не смотря на праздник, никто не отменял.«Француз» стразу предупреждает, что мы только что из-за новогоднего стола. «Добрые гости приходят сытыми», - объясняет он.«Ну, ничего, и нашего угощенья отведайте», - улыбается «Палыч».В землянке постепенно собирается другие бойцы - с шутками, анекдотами, поздравлениями и неизменными крепкими мужскими пожатиями рук. Разливаем лимонад, вожделенно посматривая на аппетитные бутерброды. Делаем общую фотографию – без балаклав, для себя, а не «для печати», на память. Ровно в 12 ночи, по курантам, которые наблюдаем по телевизору, поднимаем за победу и Новый год первый тост. Он же оказывается и последним. Потому что сразу за ним начинается мощный обстрел противником наших позиций. И, похоже, не плановый, беспокоящий, а прицельный, то есть по выбранным заранее точкам, а не наугад.Переждав первый залп, пока украинцы перезаряжают оружия, бросаемся обратно. «Француз» проверяет посты, отдает команду открывать огонь при любом сомнительном шорохе. Возможно, за артподготовкой начнется рейд ДРГ. И тогда здесь будет не до новогодних шуток. А меня он настойчиво отправляет спать в землянку. В ту самую, которая в три наката…Как ни странно, в ней тихо, выстрелы, «выходы», и разрывы, «приходы», почти не слышны. Зато слышно, как за тонкой фанерной стенкой скребется ласка. Она здесь живет уже несколько месяцев, уничтожила всех мышей, которые мешали комроты «Французу» спать, и, как мне кажется, по ночам гуляет по столу и полу. А может это и не ласка вовсе?..Я знаю, что, оставшийся снаружи, уступивший мне свое спальное место «Француз», - фаталист. Что многократно его могла убить шальная пуля, осколок, а один раз снаряд прилетел аккуратно в то место, где он находился за несколько секунд до этого.«Если тебе что-то предназначено, ты от этого не уйдешь. И раньше, чем предназначено, это тоже не совершится. Поэтому я живу спокойно. Что будет - то и будет».Такой вот закон войны. Еще один из многих.Уже погружаясь в крепкий сон на ЛБС, я подумал: «А может это его судьба в обличии ласки скребется за стенкой, напоминая о себе».

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эксклюзив, спецоперация, новый год