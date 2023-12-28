https://ukraina.ru/20231228/1052456731.html

ВС РФ отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении — Минобороны

ВС РФ отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении — Минобороны - 28.12.2023 Украина.ру

ВС РФ отразили контратаку ВСУ на Купянском направлении — Минобороны

Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки войск "Запад" успешно отразили контратаку штурмовой группы ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили 28 декабря в Минобороны России

2023-12-28T07:42

2023-12-28T07:42

2023-12-28T07:42

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Наблюдатели обнаружили движение штурмовой группы противника на нейтральной полосе, после чего по приказу командира взвода при помощи гранатометов мотострелки уничтожили штурмовую группу ВСУ."Личный состав вверенного мне мотострелкового подразделения из штатных огневых средств отразил атаку приближающейся к нам группы противника. Также был использован выстрел из РПГ противопехотной миной. Средство не новое, но эффективное", - сказал командир мотострелкового взвода с позывным "Горец".

https://ukraina.ru/20231227/1052431744.html

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всу, атака, новости, минобороны рф, противник