https://ukraina.ru/20231227/1052431744.html

Жительница Запорожья готовила теракт по заданию ВСУ

Жительница Запорожья готовила теракт по заданию ВСУ - 27.12.2023 Украина.ру

Жительница Запорожья готовила теракт по заданию ВСУ

Совершить теракт женщине помешали сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба СК России

2023-12-27T10:56

2023-12-27T10:56

2023-12-27T10:56

новости

запорожская область

сбу

теракт

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В Запорожской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней женщины. Ей вменяется участие в террористическом сообществе, незаконное хранение взрывчатых веществ и устройств, приготовление к преступлению, совершение террористического акта, повлекшего смерть человека, а также производство, сбыт или пересылка наркотиков.В ходе обысков в доме обвиняемой самодельное взрывное устройство было изъято. Вину в инкриминируемых преступлениях фигурантка признала в полном объеме. По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.На данный момент материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

https://ukraina.ru/20231226/1052400847.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожская область, сбу, теракт