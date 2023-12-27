Жительница Запорожья готовила теракт по заданию ВСУ
© t.me/sledcom_pressЖительница Запорожья готовила теракт по заданию ВСУ
© t.me/sledcom_press
Совершить теракт женщине помешали сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба СК России
В Запорожской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней женщины. Ей вменяется участие в террористическом сообществе, незаконное хранение взрывчатых веществ и устройств, приготовление к преступлению, совершение террористического акта, повлекшего смерть человека, а также производство, сбыт или пересылка наркотиков.
"Обвиняемая, действуя в составе террористического сообщества, с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ решила совершить на территории Васильевского района Запорожской области террористический акт. Женщина не позднее сентября 2022 года получила от куратора украинских спецслужб самодельное взрывное устройство и хранила его дома. В последствии должна была заложить его и подорвать. Реализовать преступный умысел она не смогла, так как место планируемого теракта было оцеплено сотрудниками силовых структур", – говорится в сообщении.
В ходе обысков в доме обвиняемой самодельное взрывное устройство было изъято. Вину в инкриминируемых преступлениях фигурантка признала в полном объеме. По ходатайству следователя судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
На данный момент материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.