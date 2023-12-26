https://ukraina.ru/20231226/1052411097.html

"Музыка будет звучать иначе". Отношения Евросоюза и Украины за год разительно изменились

"Музыка будет звучать иначе". Отношения Евросоюза и Украины за год разительно изменились - 26.12.2023 Украина.ру

"Музыка будет звучать иначе". Отношения Евросоюза и Украины за год разительно изменились

Украина.ру, 26.12.2023

2023-12-26T16:35

2023-12-26T16:35

2023-12-26T16:42

эксклюзив

украина

евросоюз

мобилизация

депортация

беженцы

сша

германия

всу

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Выдаст ли Европа Украине военнообязанных гражданНикакой демобилизации до окончания боевых действий не будет, объявил министр обороны Украины Рустем Умеров 24 декабря. Наоборот, власти ищут способы пополнения рядов ВСУ в условиях полного исчерпания человеческих ресурсов – все желавшие ушли на фронт добровольцами в первые полгода конфликта – и рассматривают возможность в рамках новой волны мобилизации призвать граждан, находящихся за рубежом.По данным Европейского статистического агентства (Eurostat), в странах ЕС, а также в Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейне находится 650 000 военнообязанных украинцев. В одной только Германии, как сообщила министр внутренних дел федеративной республики Нэнси Фезер, проживает 190 000 украинских мужчин призывного возраста.Однако министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Берлин не будет принуждать людей против их воли исполнять воинскую обязанность или проходить военную службу. Эстония же, наоборот, готова заключить с Киевом соглашение о выдаче военнообязанных.Какова вероятность, что военнообязанных граждан Украины депортируют, объяснила главный научный сотрудник Института Европы РАН Ольга Потёмкина: "Если европейские страны решат нарушить собственное законодательство, то да, они могут выслать украинцев. Дело в том, что они получили статус временно защищённых до марта 2025 года, что даёт много привилегий, в том числе защиту от высылки. Многие из них уже подали документы на статус беженца, а беженцев вообще нельзя трогать без серьёзного нарушения международного права. Поэтому если пойдут на такой шаг, то это будет, конечно, грандиозный скандал и репутационные потери".По её мнению, это просто разговоры и маловероятно, что дело дойдёт до высылки украинцев, такое решение будет крайне непрагматичным. Правозащитные организации этого точно не должны допустить, к тому же речь уже идёт о том, что в Евросоюзе наступил кризис защиты прав мигрантов, добавила эксперт.К слову, глава Агентства ЕС по предоставлению убежища (EUAA) Нина Грегори в интервью изданиям медиагруппы Mediengruppe Funke сообщила, что по итогам 2023 года заявки на получение статуса беженца в ЕС, как ожидается, подадут более 1 млн человек, из них 1/3 - украинцы. Наивысший показатель в Германии, где проживает самое большое количество украинских беженцев, около 1,17 млн человек.Отношение к Украине и украинским беженцам уже не тоКак бы то ни было, отношение европейских стран к украинским беженцам заметно меняется.Так, Чехия готова оказывать финансовую помощь гражданам Украины, если те решат вернутся на Родину, подчеркнув, что выплата будет единовременной, если кто-то захочет заработать на этом, пересекая границу несколько раз. Кроме того, чешские власти собираются сократить сроки предоставления бесплатного жилья беженцам (со 150 до 90 дней), как и Ирландия, которая вдобавок ещё урезает выплаты (с €220 до €38 в неделю).Германия хоть и не собирается высылать военнообязанных украинцев – правда, член комитета Бундестага по иностранным делам Родерих Кизеветтер предупредил, что ФРГ может, например, приостановить предоставление пособий этой категории, – но их поведением крайне недовольна. Интеграция украинских беженцев признана проваленной: половина из них заваливает экзамены по немецкому языку, а на языковые курсы государство сейчас тратит более €1 млрд, низкую успеваемость украинцев раскритиковала Счётная палата ФРГ. 8 из 10 приехавших в Германию граждан Украины сидят на пособиях, работают всего 19% беженцев, для сравнения, в Великобритании этот показатель составляет 60%, в Швеции – 65%.Из-за помощи Киеву в вооружённом противостоянии России европейские страны не только опустошили склады вооружений, тем самым ослабив собственную обороноспособность, но и понесли большие финансовые расходы, что привело к ухудшению социально-экономического положения местного населения. Людей такая картина не устраивает, они не хотят платить за Украину в ущерб себе, о чём свидетельствуют и опросы общественного мнения, и сменившаяся риторика в западных СМИ."Ситуация к концу 2023 года по сравнению с 2022-м разительно другая: никто уже не говорит о некой мифической победе над Россией и поддержке мирного плана Зеленского, сам Зеленский уже говорит, что его мирный план становится другим. В европейских странах всё сильнее голос партий, выступающих против поставок военной техники на Украину", - отмечает директор Института Европы РАН Алексей Громыко.В качестве примера он привёл Нидерланды, где политические силы, придерживающиеся такой позиции, могут войти в состав новой правящей коалиции. До момента формирования нового правительства Марк Рютте остаётся техническим премьер-министром, поэтому заявление королевства о поставках F-16 Украине ещё ничего не значит, – очень трудно сказать, как при такой хромой утке страна может пройти все необходимые фильтры и регламенты о поставке военной техники в зону военного конфликта, чтобы это соответствовало правилам самих Нидерландов и ЕС, подчеркнул Громыко.Лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс, одержавший победу на парламентских выборах и имеющий шанс занять кресло премьер-министра Нидерландов, в отличие от Рютте активно выступает против продолжения помощи Украине, ещё до начала спецоперации он призывал серьёзно отнестись к возражениям России против расширения НАТО."Да, есть эскалационная лестница Рамштайн, есть различные коалиции, но на практике военная помощь Киеву иссякает, даже в США никто не может сказать, что случится в январе следующего года. Если бы ещё несколько месяцев назад кто-то предположил, что США зайдут во внутренний тупик и нового никакого закона о продолжении военной помощи Украине принято не будет, мало кто бы в это поверил, но сейчас это факт. То, что эта ситуация для Киева станет по каким-то фантастическим и сказочным причинам лучше в начале или в течение 2024 года, мне очень сложно предположить, наоборот, этот баланс сил будет смещаться всё больше в сторону против таких поставок", – считает Громыко.Активное содействие Украине оказывает Великобритания, в 2020 году вышедшая из состава ЕС. В частности пару недель назад министерство обороны королевства объявило, что Лондон вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морскому потенциалу, призванную усилить возможности Украины на море."Я не скажу, что это пиар полностью, но говорить о том, что некая коалиция стран будет усиливать роль Украины как военно-морской державы в Чёрном море, это просто смешно с военно-технической точки зрения. У Лондона на сегодняшний день очень небольшая сухопутная армия, достаточно современный военно-морской флот и считается одним из лучших среди западных стран, но на самом деле это флот, который может выполнять экспедиционные задачи (когда нужна переброска сил в район непродолжительных конфликтов). Британская армия не рассчитана на крупномасштабные военные конфликты с массовым применением бронетехники, наземных сил и авиации", – пояснил Громыко.По словам эксперта, ситуация на Украине становится всё более токсичной и для США, и для стран Евросоюза, в социально-экономическом плане почти везде становится только хуже, и местное население всё больше переживает о себе, так что те политики, которые в 2024 году в ЕС и США выйдут на выборы, будут руководствоваться прежде всего тем, что хочет или не хочет их электорат."Декларировать какие-либо антироссийские позиции - это одно дело, а когда идёшь на выборы, уже будут думать о своих политических интересах. Музыка звучать будет совсем об ином. Не зря сейчас мы видим, что и в Европе, и в США всё больше набирает оборот тема, что Украине надо забыть о каких-то новых попытках т.н. контрнаступления, а думать о том, как переходить в глухую оборону и вообще как дальше выходить из этой ситуации. Ещё полгода назад кто-то считал, что это у Киева есть время для того, чтобы выторговывать себе лучшие позиции в будущих гипотетических переговорах, а сейчас на Западе большинство уже поняло, что у Москвы теперь больше времени, чем у Киева", – заявил Громыко.Именно провал контрнаступления ВСУ стал причиной, почему Украина не получила дополнительное финансирование от Вашингтона, объяснил в интервью изданию Newsweek 26 декабря Майкл Аллен, бывший помощник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, если бы действия ВСУ достигли хотя бы каких-то целей, то договориться о выделении денег было бы проще.Директор Института Европы РАН отмечает, что системным противником для США, судя по военному бюджету, который должны вскоре принять, остаётся Китай."Соединённым Штатам неинтересно надолго забуксовать из-за украинского кризиса и погрязнуть в этих проблемах в Европе. Им выгодно переложить это бремя на европейцев и попытаться "изящно", как они это сделали в Афганистане, из этого конфликта выйти. Но европейцы этого не хотят тоже. В Европе никто не хочет – если говорить не про слова, а про дело – брать на себя ту долю бремени по прокси-войне с Россией на Украине, которую в 2022-2023 годах тащили на себе Штаты. Ситуация и для тех, и для других становится всё более тупиковой, и, я думаю, в 2024-м она будет развиваться явно не в пользу Киева", – подытожил Громыко.

https://ukraina.ru/20231208/1051823445.html

https://ukraina.ru/20231224/1052360144.html

https://ukraina.ru/20231225/1052381259.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, евросоюз, мобилизация, депортация, беженцы, сша, германия, всу