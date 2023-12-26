https://ukraina.ru/20231226/1052400847.html
Жителя Подмосковья задержали за передачу сведений Украине – ФСБ
Жителя Подмосковья задержали за передачу сведений Украине – ФСБ - 26.12.2023 Украина.ру
Жителя Подмосковья задержали за передачу сведений Украине – ФСБ
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в передаче Украине сведений об объектах Минобороны РФ. Об этом 26 декабря сообщает управление ФСБ по Чувашии
2023-12-26T09:48
2023-12-26T09:48
2023-12-26T09:48
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Житель Московской области 1999 года рождения, по версии следствия, является сторонником одной из украинских националистических организаций, деятельность которой направлена против безопасности страны. Предполагается, что он передавал представителям этой организации сведения о дислокации объектов министерства обороны России и промышленных предприятий, расположенных на территории Московской и Калужской областей.Следствие также располагает информацией о том, что подозреваемый с января по декабрь 2023 года перечислил деньги вооружённым формированиям Украины.Отмечается, что мужчину задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых УФСБ России по Чувашии совместно с управлением "К" 4 службы ФСБ России.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".
https://ukraina.ru/20231226/1052398335.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, московская область, фсб, госизмена, украина, задержание
Новости, Россия, Московская область, ФСБ, госизмена, Украина, задержание
Жителя Подмосковья задержали за передачу сведений Украине – ФСБ
В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в передаче Украине сведений об объектах Минобороны РФ. Об этом 26 декабря сообщает управление ФСБ по Чувашии
Житель Московской области 1999 года рождения, по версии следствия, является сторонником одной из украинских националистических организаций, деятельность которой направлена против безопасности страны. Предполагается, что он передавал представителям этой организации сведения о дислокации объектов министерства обороны России и промышленных предприятий, расположенных на территории Московской и Калужской областей.
Следствие также располагает информацией о том, что подозреваемый с января по декабрь 2023 года перечислил деньги вооружённым формированиям Украины.
Отмечается, что мужчину задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых УФСБ России по Чувашии совместно с управлением "К" 4 службы ФСБ России.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".