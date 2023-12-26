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Жителя Подмосковья задержали за передачу сведений Украине – ФСБ

Жителя Подмосковья задержали за передачу сведений Украине – ФСБ - 26.12.2023 Украина.ру

Жителя Подмосковья задержали за передачу сведений Украине – ФСБ

В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в передаче Украине сведений об объектах Минобороны РФ. Об этом 26 декабря сообщает управление ФСБ по Чувашии

2023-12-26T09:48

2023-12-26T09:48

2023-12-26T09:48

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Житель Московской области 1999 года рождения, по версии следствия, является сторонником одной из украинских националистических организаций, деятельность которой направлена против безопасности страны. Предполагается, что он передавал представителям этой организации сведения о дислокации объектов министерства обороны России и промышленных предприятий, расположенных на территории Московской и Калужской областей.Следствие также располагает информацией о том, что подозреваемый с января по декабрь 2023 года перечислил деньги вооружённым формированиям Украины.Отмечается, что мужчину задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых УФСБ России по Чувашии совместно с управлением "К" 4 службы ФСБ России.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена".

https://ukraina.ru/20231226/1052398335.html

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новости, россия, московская область, фсб, госизмена, украина, задержание