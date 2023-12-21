https://ukraina.ru/20231221/1052311412.html
Одесские военкомы на "скорой" провели мобилизацию, мужчину удалось отбить
Одесские военкомы на "скорой" провели мобилизацию, мужчину удалось отбить - 21.12.2023 Украина.ру
Одесские военкомы на "скорой" провели мобилизацию, мужчину удалось отбить
Сотрудники одесского военкомата приехали на карете скорой помощи и упаковали туда мужчину, сообщило украинское издание "Страна.ua"
2023-12-21T17:35
2023-12-21T17:35
2023-12-21T17:35
новости
украина
одесса
военкомат
военком
мобилизация
уклонисты
скорая помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052310577_0:323:485:596_1920x0_80_0_0_84bf6e4f2e4080cf3a0bb8fe8afba356.jpg.webp
Видео очередного конфликта с военкомами в Одессе публикуют местные паблики.Судя по кадрам, сотрудники военкомата приехали на машине "скорой помощи" и втроём запаковали туда мужчину. Женщина, не желавшая отдавать своего спутника в руки военкомов, бросалась в открытый салон, пытаясь его оттуда вытащить. Карета якобы "скорой помощи" начала движение, несмотря на открытую дверь, в которую запрыгнула женщина."Та выходите оба!" - отчаялся военком и отпустил мужчину и женщину.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
https://ukraina.ru/20231213/1052044458.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052310577_0:278:485:642_1920x0_80_0_0_9a81ba5cfc19d8a14c4f7b17aeeeff80.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, одесса, военкомат, военком, мобилизация, уклонисты, скорая помощь
Новости, Украина, Одесса, военкомат, военком, мобилизация, уклонисты, скорая помощь
Одесские военкомы на "скорой" провели мобилизацию, мужчину удалось отбить
Сотрудники одесского военкомата приехали на карете скорой помощи и упаковали туда мужчину, сообщило украинское издание "Страна.ua"
Видео очередного конфликта с военкомами в Одессе публикуют местные паблики.
Судя по кадрам, сотрудники военкомата приехали на машине "скорой помощи" и втроём запаковали туда мужчину. Женщина, не желавшая отдавать своего спутника в руки военкомов, бросалась в открытый салон, пытаясь его оттуда вытащить.
Карета якобы "скорой помощи" начала движение, несмотря на открытую дверь, в которую запрыгнула женщина.
"Та выходите оба!" - отчаялся военком и отпустил мужчину и женщину.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.