https://ukraina.ru/20231221/1052311412.html

Одесские военкомы на "скорой" провели мобилизацию, мужчину удалось отбить

Одесские военкомы на "скорой" провели мобилизацию, мужчину удалось отбить - 21.12.2023 Украина.ру

Одесские военкомы на "скорой" провели мобилизацию, мужчину удалось отбить

Сотрудники одесского военкомата приехали на карете скорой помощи и упаковали туда мужчину, сообщило украинское издание "Страна.ua"

2023-12-21T17:35

2023-12-21T17:35

2023-12-21T17:35

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скорая помощь

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Видео очередного конфликта с военкомами в Одессе публикуют местные паблики.Судя по кадрам, сотрудники военкомата приехали на машине "скорой помощи" и втроём запаковали туда мужчину. Женщина, не желавшая отдавать своего спутника в руки военкомов, бросалась в открытый салон, пытаясь его оттуда вытащить. Карета якобы "скорой помощи" начала движение, несмотря на открытую дверь, в которую запрыгнула женщина."Та выходите оба!" - отчаялся военком и отпустил мужчину и женщину.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.

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новости, украина, одесса, военкомат, военком, мобилизация, уклонисты, скорая помощь