Проблемы режима Зеленского, весь фронт СВО пришёл в движение. О чём говорили эксперты 12 декабря - 12.12.2023 Украина.ру
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Проблемы режима Зеленского, весь фронт СВО пришёл в движение. О чём говорили эксперты 12 декабря
Проблемы режима Зеленского, весь фронт СВО пришёл в движение. О чём говорили эксперты 12 декабря - 12.12.2023 Украина.ру
Проблемы режима Зеленского, весь фронт СВО пришёл в движение. О чём говорили эксперты 12 декабря
Украина.ру, 12.12.2023
2023-12-12T17:04
2023-12-12T17:04
эксклюзив
всу
киев
дмитрий медведев
александр лукашенко
михаил павлив
владимир зеленский
сша
конгресс сша
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Чего США требуют от ЗеленскогоВладимир Зеленский во вторник, 12 декабря, должен выступить перед полным составом сената конгресса США.На днях бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон сообщил, что украинский президент просил помощи у властей США на случай побега из страны.Говорить о побеге Зеленского в таких формулировках – смешно, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив. Он допускает, что Зеленский хочет уйти добровольно, или что от него требуют уйти. Возможно, жестко поставили требование убрать ряд знаковых фигур режима Зеленского и провести смену Кабмина.Что же касается продолжения финансовой помощи со стороны США, эксперт сообщил, что денег Украине дадут."Но с точки зрения механизмов будет сложно что-то выделить до конца декабря. После 19 января, возможно, эта история будет проголосована. Но вряд ли это будут те деньги, которые ожидает Украина. Скорее, это будет бюджет выживания, а не бюджет развития", – прогнозирует Павлив.В любом случае, уверен он, нас ждет сильнейшая турбулентность режима Зеленского. Закончится ли это уходом его самого или ключевых фигур его режима, в любом случае это произойдет. Украина уже проиграла эту войну. Вопрос только в ускорении этого фиаско или его затягивании."Прямая угроза Киеву"России нужно форсировать ход СВО, чтобы не дать возможности Западу поставить новое вооружение Украине, отмечает директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.Сейчас весь фронт от Херсона до Харькова уже пришел в движение. Идут бои. Мы с трудом прогрызаем украинскую оборону, добавляет Подлесный."Но "если бы директором был я", я бы вывел с поля боя наших десантников и морпехов (по данным из открытых источников, их по 35 тысяч), чтобы дать им время на подготовку, а потом использовать их по прямому назначению.У нас есть, кем их заменить. Дмитрий Медведев говорил, что у нас в армию пришли более 420 тысяч добровольцев. 70 тысяч и 420 тысяч. Фронт от этого не рухнет.А еще в Белоруссии находится от 20 до 25 тысяч наших военных, которых туда отправили по просьбе Лукашенко на случай отражения агрессии со стороны Украины или Польши. В Белоруссии у нас есть носители ядерного оружия, белорусская армия подготовленная, техника у нее прекрасная. Так что сейчас мы можем спокойно снять оттуда этих 25 тысяч подготовленных военнослужащих", – сообщил подполковник в отставке.Таким образом, поясняет он, мы создадим резерв, который можно будет ввести в бой по двум направлениям (Сумы — Киев и Сумы — Харьков). Мы с севера сможем охватить укрепрайоны ВСУ от Славянска до Запорожья."Да, противник судорожно возводит оборонительные рубежи в Сумской и Черниговской областях. Так зачем ждать, пока он там окопается?Если мы начнем сдвигать эти клещи через Сумскую область, мы начнем окружать и ВСУ в Донбассе и создадим прямую угрозу Киеву. Да, Киев – на правом берегу Днепра. Но сама по себе угроза украинской столице вызовет панику в тылу врага.Еще мы сможем подумать об охвате Харькова. Харьков — город-миллионник. Штурмовать его бесполезно. Но обойти его мы сможем", – заявил Подлесный.
https://ukraina.ru/20231212/1051920305.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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эксклюзив, всу, киев, дмитрий медведев, александр лукашенко, михаил павлив, владимир зеленский, сша, конгресс сша
Эксклюзив, ВСУ, Киев, Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко, Михаил Павлив, Владимир Зеленский, США, Конгресс США

Проблемы режима Зеленского, весь фронт СВО пришёл в движение. О чём говорили эксперты 12 декабря

17:04 12.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкКонтрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Чего США требуют от Зеленского
Владимир Зеленский во вторник, 12 декабря, должен выступить перед полным составом сената конгресса США.
На днях бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон сообщил, что украинский президент просил помощи у властей США на случай побега из страны.
Говорить о побеге Зеленского в таких формулировках – смешно, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив. Он допускает, что Зеленский хочет уйти добровольно, или что от него требуют уйти. Возможно, жестко поставили требование убрать ряд знаковых фигур режима Зеленского и провести смену Кабмина.
Что же касается продолжения финансовой помощи со стороны США, эксперт сообщил, что денег Украине дадут.
"Но с точки зрения механизмов будет сложно что-то выделить до конца декабря. После 19 января, возможно, эта история будет проголосована. Но вряд ли это будут те деньги, которые ожидает Украина. Скорее, это будет бюджет выживания, а не бюджет развития", – прогнозирует Павлив.
В любом случае, уверен он, нас ждет сильнейшая турбулентность режима Зеленского. Закончится ли это уходом его самого или ключевых фигур его режима, в любом случае это произойдет. Украина уже проиграла эту войну. Вопрос только в ускорении этого фиаско или его затягивании.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
01:21
Михаил Павлив: Деньги Зеленскому в США дадут, но вряд ли ту сумму, на которую он расчитываетДеньги Украине дадут, но с точки зрения механизмов будет сложно что-то выделить до конца декабря, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
"Прямая угроза Киеву"
России нужно форсировать ход СВО, чтобы не дать возможности Западу поставить новое вооружение Украине, отмечает директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный.
Сейчас весь фронт от Херсона до Харькова уже пришел в движение. Идут бои. Мы с трудом прогрызаем украинскую оборону, добавляет Подлесный.
"Но "если бы директором был я", я бы вывел с поля боя наших десантников и морпехов (по данным из открытых источников, их по 35 тысяч), чтобы дать им время на подготовку, а потом использовать их по прямому назначению.
У нас есть, кем их заменить. Дмитрий Медведев говорил, что у нас в армию пришли более 420 тысяч добровольцев. 70 тысяч и 420 тысяч. Фронт от этого не рухнет.
А еще в Белоруссии находится от 20 до 25 тысяч наших военных, которых туда отправили по просьбе Лукашенко на случай отражения агрессии со стороны Украины или Польши. В Белоруссии у нас есть носители ядерного оружия, белорусская армия подготовленная, техника у нее прекрасная. Так что сейчас мы можем спокойно снять оттуда этих 25 тысяч подготовленных военнослужащих", – сообщил подполковник в отставке.
Таким образом, поясняет он, мы создадим резерв, который можно будет ввести в бой по двум направлениям (Сумы — Киев и Сумы — Харьков). Мы с севера сможем охватить укрепрайоны ВСУ от Славянска до Запорожья.
Геннадий Подлесный интервью
02:08
Геннадий Подлесный: Нам есть чем удивить в этой войне и Украину, и СШАМы не можем приказать войскам прекратить продвижение в Донбассе и сесть в глухую оборону. Но наши десантники получили колоссальный опыт. Мы можем их высадить возле Николаева и Одессы
"Да, противник судорожно возводит оборонительные рубежи в Сумской и Черниговской областях. Так зачем ждать, пока он там окопается?
Если мы начнем сдвигать эти клещи через Сумскую область, мы начнем окружать и ВСУ в Донбассе и создадим прямую угрозу Киеву. Да, Киев – на правом берегу Днепра. Но сама по себе угроза украинской столице вызовет панику в тылу врага.
Еще мы сможем подумать об охвате Харькова. Харьков — город-миллионник. Штурмовать его бесполезно. Но обойти его мы сможем", – заявил Подлесный.
 
ЭксклюзивВСУКиевДмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоМихаил ПавливВладимир ЗеленскийСШАКонгресс США
 
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17:04Проблемы режима Зеленского, весь фронт СВО пришёл в движение. О чём говорили эксперты 12 декабря
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