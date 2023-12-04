https://ukraina.ru/20231204/1051739203.html

В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ

В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ - 04.12.2023 Украина.ру

В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ

За сутки украинская армия 33 раза подвергла обстрелам территорию Горловки. Ранения получили трое мирных жителей, но количество пострадавших могло бы увеличиться, если бы сотрудники МЧС не уничтожили 107 взрывоопасных кассетных боеприпасов ВСУ

2023-12-04T23:24

2023-12-04T23:24

2023-12-04T23:24

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Он также напомнил о правилах безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Ранее сообщалось, что в Горловке, пытаясь разобрать кассетный боеприпас, погиб подросток. Напомним, 7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Решение президента США Джо Байдена обошло закон США, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с вероятностью неразорвавшихся боеприпасов более одного процента. Байден обошёл закон в соответствии с положением об иностранной помощи, которое позволяет президенту оказывать помощь независимо от ограничений на экспорт оружия, если он решит, что это отвечает жизненно важным интересам нацбезопасности США. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина "в письменной форме" обязалась не использовать такие снаряды против жителей населённых пунктов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, донбасс, днр, горловка, обстрелы, всу, сво