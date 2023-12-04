В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ - 04.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231204/1051739203.html
В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ
В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ - 04.12.2023 Украина.ру
В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ
За сутки украинская армия 33 раза подвергла обстрелам территорию Горловки. Ранения получили трое мирных жителей, но количество пострадавших могло бы увеличиться, если бы сотрудники МЧС не уничтожили 107 взрывоопасных кассетных боеприпасов ВСУ
2023-12-04T23:24
2023-12-04T23:24
новости
донбасс
днр
горловка
обстрелы
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051739083_0:579:964:1121_1920x0_80_0_0_3b9c14eef458c1916732a597412ada32.jpg
Он также напомнил о правилах безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Ранее сообщалось, что в Горловке, пытаясь разобрать кассетный боеприпас, погиб подросток. Напомним, 7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Решение президента США Джо Байдена обошло закон США, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с вероятностью неразорвавшихся боеприпасов более одного процента. Байден обошёл закон в соответствии с положением об иностранной помощи, которое позволяет президенту оказывать помощь независимо от ограничений на экспорт оружия, если он решит, что это отвечает жизненно важным интересам нацбезопасности США. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина "в письменной форме" обязалась не использовать такие снаряды против жителей населённых пунктов.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/04/1051739083_0:488:964:1211_1920x0_80_0_0_3a243a284c927c937fc573a6d52b139a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, днр, горловка, обстрелы, всу, сво
Новости, Донбасс, ДНР, Горловка, обстрелы, ВСУ, СВО

В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ

23:24 04.12.2023
 
В Горловке обезвредили 107 взрывоопасных кассетных боеприпасов ВСУ
В Горловке обезвредили 107 взрывоопасных кассетных боеприпасов ВСУ
Читать в
За сутки украинская армия 33 раза подвергла обстрелам территорию Горловки. Ранения получили трое мирных жителей, но количество пострадавших могло бы увеличиться, если бы сотрудники МЧС не уничтожили 107 взрывоопасных кассетных боеприпасов ВСУ

"Сегодня сотрудниками МЧС было обезврежено 107 так называемых "колокольчиков" — это боеприпасы, которые разбрасывают (прим. ред. — ВСУ) при прилёте снаряда. Мы не уверены, что это все боеприпасы" — заявил глава города Иван Приходько.

Он также напомнил о правилах безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
Ранее сообщалось, что в Горловке, пытаясь разобрать кассетный боеприпас, погиб подросток.
Напомним, 7 июля США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Решение президента США Джо Байдена обошло закон США, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с вероятностью неразорвавшихся боеприпасов более одного процента.
Байден обошёл закон в соответствии с положением об иностранной помощи, которое позволяет президенту оказывать помощь независимо от ограничений на экспорт оружия, если он решит, что это отвечает жизненно важным интересам нацбезопасности США. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина "в письменной форме" обязалась не использовать такие снаряды против жителей населённых пунктов.
 
НовостиДонбассДНРГорловкаобстрелыВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:51В МИД РФ прокомментировали фразу Лаврова "leave me alone, please"
00:25Залужный обогнал Зеленского на потенциальных парламентских выборах – СМИ
23:57Путин призвал СПЧ поддержать гражданских жён погибших участников СВО
23:40Салливан сообщил, когда США перестанут вооружать Украину
23:24В Горловке за сутки обезвредили 107 кассетных боеприпасов ВСУ
23:07СПЧ собрал более 8 тыс. эпизодов преступлений Киева против мирных жителей
22:52Депутат Рады предложил украинцам воевать с Китаем за Тайвань
22:22Вашингтон считает положение Киева очень тяжёлым
22:10"Уродливое явление": Путин высказался о русофобии в Прибалтике
21:55На Украине конфисковали активы российского авиакомплекса имени Ильюшина
21:48Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении
21:35Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ
21:17Путин заявил о деградации международной системы обеспечения прав человека
21:02В Белом доме заявили, что средства для Украины практически закончились
20:47Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева – WP
20:21В Кремле анонсировали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
20:10ВС России перешли на тактику полного уничтожения ВСУ
19:47Путин надеется, что нынешнее состояние отношений России и Британии улучшится
19:29Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан"
19:07Путин объявил о готовности РФ к конструктивному диалогу со всеми
Лента новостейМолния