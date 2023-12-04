https://ukraina.ru/20231204/1051738043.html

Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении

Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении - 04.12.2023 Украина.ру

Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении

Писатель и журналист, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн рассказал об особенностях современного либертарианства и людях, которые называют себя... Украина.ру, 04.12.2023

2023-12-04T21:48

2023-12-04T21:48

2023-12-04T21:48

видео

владимир видеманн

владимир зеленский

украина

давид арахамия

борис джонсон

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Писатель и журналист, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн рассказал об особенностях современного либертарианства и людях, которые называют себя либертарианцами. Что общего у президентов Аргентины и Украины, а также у нидерландского политика Герта Вилдерса? Ответы в нашем интервью: 0:40 – Кто такие европейские либертарианцы? 8:50 – Чего ждать от Хавьера Милея? 18:59 – Победа партии Вилдерса в Нидерландах; 23:48 – Зеленский как либертарианец; 27:22 – Заявления Арахамии и участие Бориса Джонсона в срыве мирных инициатив.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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