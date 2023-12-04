Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении - 04.12.2023 Украина.ру
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Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении
Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении - 04.12.2023 Украина.ру
Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении
Писатель и журналист, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн рассказал об особенностях современного либертарианства и людях, которые называют себя... Украина.ру, 04.12.2023
2023-12-04T21:48
2023-12-04T21:48
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владимир видеманн
владимир зеленский
украина
давид арахамия
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Писатель и журналист, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн рассказал об особенностях современного либертарианства и людях, которые называют себя либертарианцами. Что общего у президентов Аргентины и Украины, а также у нидерландского политика Герта Вилдерса? Ответы в нашем интервью: 0:40 – Кто такие европейские либертарианцы? 8:50 – Чего ждать от Хавьера Милея? 18:59 – Победа партии Вилдерса в Нидерландах; 23:48 – Зеленский как либертарианец; 27:22 – Заявления Арахамии и участие Бориса Джонсона в срыве мирных инициатив.
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видео, владимир видеманн, владимир зеленский, украина, давид арахамия, борис джонсон, видео
Видео, Владимир Видеманн, Владимир Зеленский, Украина, Давид Арахамия, Борис Джонсон

Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении

21:48 04.12.2023
 
https://rutube.ru/video/a1fb93fcd2c9b4bdb576057ebbb2bdb4/?r=wd
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Писатель и журналист, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн рассказал об особенностях современного либертарианства и людях, которые называют себя либертарианцами. Что общего у президентов Аргентины и Украины, а также у нидерландского политика Герта Вилдерса? Ответы в нашем интервью:
0:40 – Кто такие европейские либертарианцы?
8:50 – Чего ждать от Хавьера Милея?
18:59 – Победа партии Вилдерса в Нидерландах;
23:48 – Зеленский как либертарианец;
27:22 – Заявления Арахамии и участие Бориса Джонсона в срыве мирных инициатив.
 
ВидеоВладимир ВидеманнВладимир ЗеленскийУкраинаДавид АрахамияБорис Джонсон
 
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