https://ukraina.ru/20231204/1051738043.html
Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении
Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении - 04.12.2023 Украина.ру
Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении
Писатель и журналист, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн рассказал об особенностях современного либертарианства и людях, которые называют себя... Украина.ру, 04.12.2023
2023-12-04T21:48
2023-12-04T21:48
2023-12-04T21:48
видео
владимир видеманн
владимир зеленский
украина
давид арахамия
борис джонсон
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Писатель и журналист, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн рассказал об особенностях современного либертарианства и людях, которые называют себя либертарианцами. Что общего у президентов Аргентины и Украины, а также у нидерландского политика Герта Вилдерса? Ответы в нашем интервью: 0:40 – Кто такие европейские либертарианцы? 8:50 – Чего ждать от Хавьера Милея? 18:59 – Победа партии Вилдерса в Нидерландах; 23:48 – Зеленский как либертарианец; 27:22 – Заявления Арахамии и участие Бориса Джонсона в срыве мирных инициатив.
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Украина.ру
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Украина.ру
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видео, владимир видеманн, владимир зеленский, украина, давид арахамия, борис джонсон, видео
Видео, Владимир Видеманн, Владимир Зеленский, Украина, Давид Арахамия, Борис Джонсон
Мода для популистов или будущее Европы? Видеманн о либертарианстве и месте Зеленского в этом течении
Писатель и журналист, живущий в Лондоне, Владимир Видеманн рассказал об особенностях современного либертарианства и людях, которые называют себя либертарианцами. Что общего у президентов Аргентины и Украины, а также у нидерландского политика Герта Вилдерса? Ответы в нашем интервью:
0:40 – Кто такие европейские либертарианцы?
8:50 – Чего ждать от Хавьера Милея?
18:59 – Победа партии Вилдерса в Нидерландах;
23:48 – Зеленский как либертарианец;
27:22 – Заявления Арахамии и участие Бориса Джонсона в срыве мирных инициатив.