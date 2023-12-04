https://ukraina.ru/20231204/1051737794.html
Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ
Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ - 04.12.2023 Украина.ру
Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ
Все мигранты, приезжающие в Россию, должны исполнять российские законы и уважать традиции, но и их права должны также соблюдаться. Такое заявление сделал 4 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека
2023-12-04T21:35
2023-12-04T21:35
2023-12-04T21:35
новости
владимир путин
трудовые мигранты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050752262_0:225:3070:1952_1920x0_80_0_0_686bf5946f92206f6202c8ce14ffa46a.jpg
Тему мигрантов поднял глава Совета Валерий Фадеев, который признал необходимость привлечения трудовой силы из-за рубежа, но поднял вопрос соблюдения и прав россиян. По его словам, приезжие, получая российские паспорта, не стремятся вставать на воинский учёт. Владимир Путин добавил, что в вопросах с мигрантами должен соблюдаться этнокультурный баланс. Он также обратил внимание на то, что всё, что происходит в данной сфере, продиктовано интересами российской экономики, нехваткой рабочих рук. В понедельник, 4 декабря, Владимир Путин проводит ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции. Участники СПЧ делятся итогами своей работы в 2023 году и обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/03/1050752262_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_7e79b432e8858847d91e9c4eae05a880.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, трудовые мигранты, россия
Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ
Все мигранты, приезжающие в Россию, должны исполнять российские законы и уважать традиции, но и их права должны также соблюдаться. Такое заявление сделал 4 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека
Тему мигрантов поднял глава Совета Валерий Фадеев, который признал необходимость привлечения трудовой силы из-за рубежа, но поднял вопрос соблюдения и прав россиян. По его словам, приезжие, получая российские паспорта, не стремятся вставать на воинский учёт.
"Это большой комплекс вопросов, но очень важно, чтобы ставили во главу угла — прежде всего, конечно, надо прямо сказать — интересы граждан Российской Федерации во всех сферах. Мы должны рассматривать все эти вопросы в комплексе", – отметил президент.
Владимир Путин добавил, что в вопросах с мигрантами должен соблюдаться этнокультурный баланс. Он также обратил внимание на то, что всё, что происходит в данной сфере, продиктовано интересами российской экономики, нехваткой рабочих рук.
"Нужно этих людей готовить. Нам нужно такие трудовые ресурсы привлекать, которые должны быть подготовлены с языковой точки зрения, этнокультурной", – заключил глава Кремля.
В понедельник, 4 декабря, Владимир Путин проводит ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции. Участники СПЧ делятся итогами своей работы в 2023 году и обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов.