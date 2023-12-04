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Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ

Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ - 04.12.2023 Украина.ру

Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ

Все мигранты, приезжающие в Россию, должны исполнять российские законы и уважать традиции, но и их права должны также соблюдаться. Такое заявление сделал 4 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека

2023-12-04T21:35

2023-12-04T21:35

2023-12-04T21:35

новости

владимир путин

трудовые мигранты

россия

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Тему мигрантов поднял глава Совета Валерий Фадеев, который признал необходимость привлечения трудовой силы из-за рубежа, но поднял вопрос соблюдения и прав россиян. По его словам, приезжие, получая российские паспорта, не стремятся вставать на воинский учёт. Владимир Путин добавил, что в вопросах с мигрантами должен соблюдаться этнокультурный баланс. Он также обратил внимание на то, что всё, что происходит в данной сфере, продиктовано интересами российской экономики, нехваткой рабочих рук. В понедельник, 4 декабря, Владимир Путин проводит ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции. Участники СПЧ делятся итогами своей работы в 2023 году и обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, трудовые мигранты, россия