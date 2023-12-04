Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ - 04.12.2023 Украина.ру
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Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ
Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ - 04.12.2023 Украина.ру
Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ
Все мигранты, приезжающие в Россию, должны исполнять российские законы и уважать традиции, но и их права должны также соблюдаться. Такое заявление сделал 4 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека
2023-12-04T21:35
2023-12-04T21:35
новости
владимир путин
трудовые мигранты
россия
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Тему мигрантов поднял глава Совета Валерий Фадеев, который признал необходимость привлечения трудовой силы из-за рубежа, но поднял вопрос соблюдения и прав россиян. По его словам, приезжие, получая российские паспорта, не стремятся вставать на воинский учёт. Владимир Путин добавил, что в вопросах с мигрантами должен соблюдаться этнокультурный баланс. Он также обратил внимание на то, что всё, что происходит в данной сфере, продиктовано интересами российской экономики, нехваткой рабочих рук. В понедельник, 4 декабря, Владимир Путин проводит ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции. Участники СПЧ делятся итогами своей работы в 2023 году и обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов.
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Новости
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новости, владимир путин, трудовые мигранты, россия
Новости, Владимир Путин, трудовые мигранты, Россия

Путин заявил, что мигранты должны уважать законы РФ

21:35 04.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Все мигранты, приезжающие в Россию, должны исполнять российские законы и уважать традиции, но и их права должны также соблюдаться. Такое заявление сделал 4 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека
Тему мигрантов поднял глава Совета Валерий Фадеев, который признал необходимость привлечения трудовой силы из-за рубежа, но поднял вопрос соблюдения и прав россиян. По его словам, приезжие, получая российские паспорта, не стремятся вставать на воинский учёт.

"Это большой комплекс вопросов, но очень важно, чтобы ставили во главу угла — прежде всего, конечно, надо прямо сказать — интересы граждан Российской Федерации во всех сферах. Мы должны рассматривать все эти вопросы в комплексе", – отметил президент.

Владимир Путин добавил, что в вопросах с мигрантами должен соблюдаться этнокультурный баланс. Он также обратил внимание на то, что всё, что происходит в данной сфере, продиктовано интересами российской экономики, нехваткой рабочих рук.
"Нужно этих людей готовить. Нам нужно такие трудовые ресурсы привлекать, которые должны быть подготовлены с языковой точки зрения, этнокультурной", – заключил глава Кремля.
В понедельник, 4 декабря, Владимир Путин проводит ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека в режиме видеоконференции. Участники СПЧ делятся итогами своей работы в 2023 году и обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов.
 
НовостиВладимир Путинтрудовые мигрантыРоссия
 
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