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Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан"

Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан" - 04.12.2023 Украина.ру

Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан"

Усилия по производству оружия дают результаты и теперь за 30 дней на Украине могут производить целых шесть самоходных артиллерийских установок "Богдан". Об этом сообщил в понедельник, 4 декабря, президент Украины Владимир Зеленский

2023-12-04T19:29

2023-12-04T19:29

2023-12-04T19:30

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владимир зеленский

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Он также заявил, что на Украину доставлены дефицитные ракеты к имеющимся системам противовоздушной обороны. Отметил, что сегодня Вооружённые силы страны ведут оборонительные бои на Артёмовском и Авдеевском направлениях. Как отмечает издание "Общественное", именно САУ "Богдан" помогала "освобождать остров Змеиный". Тот самый клочок земли, откуда Россия вывела свои войска в качестве жеста доброй воли в конце июня 2022 года. В январе экс-министр обороны Алексей Резников анонсировал серийный запуск обновленных украинских машин. Ранее сообщалось, что США развернёт производство ПВО на украинской территории. Западные журналисты отмечали, что расширение собственной военной промышленности Украины необходимо в связи с ослабевающей поддержкой стран союзников. По данным NYT, такое производство – потенциально выгодная перспектива для западных производителей оружия.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, украина, производство, оружие, сво, всу