Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан" - 04.12.2023 Украина.ру
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Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан"
Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан" - 04.12.2023 Украина.ру
Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан"
Усилия по производству оружия дают результаты и теперь за 30 дней на Украине могут производить целых шесть самоходных артиллерийских установок "Богдан". Об этом сообщил в понедельник, 4 декабря, президент Украины Владимир Зеленский
2023-12-04T19:29
2023-12-04T19:30
новости
владимир зеленский
украина
производство
оружие
сво
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Он также заявил, что на Украину доставлены дефицитные ракеты к имеющимся системам противовоздушной обороны. Отметил, что сегодня Вооружённые силы страны ведут оборонительные бои на Артёмовском и Авдеевском направлениях. Как отмечает издание "Общественное", именно САУ "Богдан" помогала "освобождать остров Змеиный". Тот самый клочок земли, откуда Россия вывела свои войска в качестве жеста доброй воли в конце июня 2022 года. В январе экс-министр обороны Алексей Резников анонсировал серийный запуск обновленных украинских машин. Ранее сообщалось, что США развернёт производство ПВО на украинской территории. Западные журналисты отмечали, что расширение собственной военной промышленности Украины необходимо в связи с ослабевающей поддержкой стран союзников. По данным NYT, такое производство – потенциально выгодная перспектива для западных производителей оружия.
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новости, владимир зеленский, украина, производство, оружие, сво, всу
Новости, Владимир Зеленский, Украина, производство, оружие, СВО, ВСУ

Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан"

19:29 04.12.2023 (обновлено: 19:30 04.12.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Усилия по производству оружия дают результаты и теперь за 30 дней на Украине могут производить целых шесть самоходных артиллерийских установок "Богдан". Об этом сообщил в понедельник, 4 декабря, президент Украины Владимир Зеленский

"Впервые вышли на показатель шесть "Богдан" в месяц. И уже видим, как увеличить его ещё", – уточнил глава киевского режима в своём телеграм-канале.

Он также заявил, что на Украину доставлены дефицитные ракеты к имеющимся системам противовоздушной обороны.
Отметил, что сегодня Вооружённые силы страны ведут оборонительные бои на Артёмовском и Авдеевском направлениях.
Как отмечает издание "Общественное", именно САУ "Богдан" помогала "освобождать остров Змеиный". Тот самый клочок земли, откуда Россия вывела свои войска в качестве жеста доброй воли в конце июня 2022 года.
В январе экс-министр обороны Алексей Резников анонсировал серийный запуск обновленных украинских машин.
Ранее сообщалось, что США развернёт производство ПВО на украинской территории. Западные журналисты отмечали, что расширение собственной военной промышленности Украины необходимо в связи с ослабевающей поддержкой стран союзников. По данным NYT, такое производство – потенциально выгодная перспектива для западных производителей оружия.
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинапроизводствооружиеСВОВСУ
 
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