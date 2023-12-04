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Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан"
Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан" - 04.12.2023 Украина.ру
Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан"
Усилия по производству оружия дают результаты и теперь за 30 дней на Украине могут производить целых шесть самоходных артиллерийских установок "Богдан". Об этом сообщил в понедельник, 4 декабря, президент Украины Владимир Зеленский
2023-12-04T19:29
2023-12-04T19:29
2023-12-04T19:30
новости
владимир зеленский
украина
производство
оружие
сво
всу
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Он также заявил, что на Украину доставлены дефицитные ракеты к имеющимся системам противовоздушной обороны. Отметил, что сегодня Вооружённые силы страны ведут оборонительные бои на Артёмовском и Авдеевском направлениях. Как отмечает издание "Общественное", именно САУ "Богдан" помогала "освобождать остров Змеиный". Тот самый клочок земли, откуда Россия вывела свои войска в качестве жеста доброй воли в конце июня 2022 года. В январе экс-министр обороны Алексей Резников анонсировал серийный запуск обновленных украинских машин. Ранее сообщалось, что США развернёт производство ПВО на украинской территории. Западные журналисты отмечали, что расширение собственной военной промышленности Украины необходимо в связи с ослабевающей поддержкой стран союзников. По данным NYT, такое производство – потенциально выгодная перспектива для западных производителей оружия.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, производство, оружие, сво, всу
Новости, Владимир Зеленский, Украина, производство, оружие, СВО, ВСУ
Зеленский похвастался шестью украинскими САУ "Богдан"
19:29 04.12.2023 (обновлено: 19:30 04.12.2023)
Усилия по производству оружия дают результаты и теперь за 30 дней на Украине могут производить целых шесть самоходных артиллерийских установок "Богдан". Об этом сообщил в понедельник, 4 декабря, президент Украины Владимир Зеленский
"Впервые вышли на показатель шесть "Богдан" в месяц. И уже видим, как увеличить его ещё", – уточнил глава киевского режима в своём телеграм-канале.
Он также заявил, что на Украину доставлены дефицитные ракеты к имеющимся системам противовоздушной обороны.
Отметил, что сегодня Вооружённые силы страны ведут оборонительные бои на Артёмовском и Авдеевском направлениях.
Как отмечает издание "Общественное", именно САУ "Богдан" помогала "освобождать остров Змеиный". Тот самый клочок земли, откуда Россия вывела свои войска в качестве жеста доброй воли в конце июня 2022 года.
В январе экс-министр обороны Алексей Резников анонсировал серийный запуск обновленных украинских машин.
Ранее сообщалось, что США развернёт производство ПВО на украинской территории. Западные журналисты отмечали, что расширение собственной военной промышленности Украины необходимо в связи с ослабевающей поддержкой стран союзников. По данным NYT, такое производство – потенциально выгодная перспектива для западных производителей оружия.