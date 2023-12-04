Турция и Украина проведут в Анкаре политконсультации - 04.12.2023 Украина.ру
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Турция и Украина проведут в Анкаре политконсультации
Турция и Украина проведут в Анкаре политконсультации - 04.12.2023 Украина.ру
Турция и Украина проведут в Анкаре политконсультации
Дипломатический источник в Анкаре сообщил, что между Турцией и Украиной пройдут политические консультации во вторник, 5 декабря. Они состоятся под руководством представителей министерств иностранных дел двух стран, передаёт РИА Новости
2023-12-04T18:44
2023-12-04T18:44
новости
украина
турция
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Темы и другие подробности предстоящих переговоров не сообщаются. Ранее турецкое издание&nbsp;Evrensel сообщало, что украинский конфликт завершится победой России, а киевский режим лишится территорий.
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новости, украина, турция
Новости, Украина, Турция

Турция и Украина проведут в Анкаре политконсультации

18:44 04.12.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Дипломатический источник в Анкаре сообщил, что между Турцией и Украиной пройдут политические консультации во вторник, 5 декабря. Они состоятся под руководством представителей министерств иностранных дел двух стран, передаёт РИА Новости
"Пятого декабря 2023 года состоятся политические консультации по двусторонним и региональным вопросам между Турцией и Украиной между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Бураком Акчапаром и заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом", - сообщил дипломат.
Темы и другие подробности предстоящих переговоров не сообщаются.
Ранее турецкое издание Evrensel сообщало, что украинский конфликт завершится победой России, а киевский режим лишится территорий.
 
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