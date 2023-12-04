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Турция и Украина проведут в Анкаре политконсультации

Турция и Украина проведут в Анкаре политконсультации - 04.12.2023 Украина.ру

Турция и Украина проведут в Анкаре политконсультации

Дипломатический источник в Анкаре сообщил, что между Турцией и Украиной пройдут политические консультации во вторник, 5 декабря. Они состоятся под руководством представителей министерств иностранных дел двух стран, передаёт РИА Новости

2023-12-04T18:44

2023-12-04T18:44

2023-12-04T18:44

новости

украина

турция

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Темы и другие подробности предстоящих переговоров не сообщаются. Ранее турецкое издание Evrensel сообщало, что украинский конфликт завершится победой России, а киевский режим лишится территорий.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, турция