Турция и Украина проведут в Анкаре политконсультации
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Дипломатический источник в Анкаре сообщил, что между Турцией и Украиной пройдут политические консультации во вторник, 5 декабря. Они состоятся под руководством представителей министерств иностранных дел двух стран, передаёт РИА Новости
"Пятого декабря 2023 года состоятся политические консультации по двусторонним и региональным вопросам между Турцией и Украиной между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Бураком Акчапаром и заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Перебийнисом", - сообщил дипломат.
Темы и другие подробности предстоящих переговоров не сообщаются.
Ранее турецкое издание Evrensel сообщало, что украинский конфликт завершится победой России, а киевский режим лишится территорий.