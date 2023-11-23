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В США обеспокоены задержкой военной помощи Киеву – Politico
В США обеспокоены задержкой военной помощи Киеву – Politico - 23.11.2023 Украина.ру
В США обеспокоены задержкой военной помощи Киеву – Politico
Издание Politico пишет, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена действиями спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона из-за задержек с вынесением на обсуждение и голосованием пакета поддержки Украины
2023-11-23T01:15
2023-11-23T01:15
2023-11-23T01:15
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Киев уже сейчас испытывает нехватку вооружения и боеприпасов, отмечают журналисты. Демократы раздосадованы действиями Джонсона, поскольку вопрос финансирования Украины достигает "кризисной точки". В Демократической партии надеются, что после текущего перерыва в работе законодательного собрания и предстоящего дня Благодарения палата вернется к работе и начнет обсуждение запроса Байдена на комплексную помощь Украине, Израилю, Тайваню и другие цели национальной безопасности. Для решения этих вопросов будет три недели, а затем наступят рождественские праздники. На этом фоне в Белом доме вспоминают бывшего спикера Кевина Маккарти, которого ранее сместили с его должности усилиями группы республиканцев при полной поддержке демократов в палате. При этом сами конгрессмены в разговоре с журналистами сообщают, что среди обеих партий сохраняется подавляющая поддержка в вопросе финансирования Украины. Таким образом, всё упирается именно в решение спикера, от которого зависит, когда и как будет вынесен данный вопрос на голосование палаты. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Украина получит новый пакет военной помощи общая стоимость которого оценивается в 100 миллионов долларов. До этого в Белом доме сообщали, что согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи сокращается.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, военная помощь, всу, сво
Новости, Украина, США, военная помощь, ВСУ, СВО
В США обеспокоены задержкой военной помощи Киеву – Politico
Издание Politico пишет, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена действиями спикера палаты представителей конгресса Майка Джонсона из-за задержек с вынесением на обсуждение и голосованием пакета поддержки Украины
Киев уже сейчас испытывает нехватку вооружения и боеприпасов, отмечают журналисты. Демократы раздосадованы действиями Джонсона, поскольку вопрос финансирования Украины достигает "кризисной точки".
"Динамика республиканцев в палате представителей беспокоит западное крыло (прим. ред. – Белого дома). Спикер Майк Джонсон обозначил, что в определённый момент вынесет Украину на голосование, но Белому дому до сих пор не понятен новый республиканский лидер и его подход к переговорам", - говорится в статье.
В Демократической партии надеются, что после текущего перерыва в работе законодательного собрания и предстоящего дня Благодарения палата вернется к работе и начнет обсуждение запроса Байдена на комплексную помощь Украине, Израилю, Тайваню и другие цели национальной безопасности. Для решения этих вопросов будет три недели, а затем наступят рождественские праздники.
На этом фоне в Белом доме вспоминают бывшего спикера Кевина Маккарти, которого ранее сместили с его должности усилиями группы республиканцев при полной поддержке демократов в палате.
"Они чувствовали, что он в конечном счёте хотел заключить сделку, а теперь менее уверены в Джонсоне", - отмечают собеседники издания.
При этом сами конгрессмены в разговоре с журналистами сообщают, что среди обеих партий сохраняется подавляющая поддержка в вопросе финансирования Украины. Таким образом, всё упирается именно в решение спикера, от которого зависит, когда и как будет вынесен данный вопрос на голосование палаты.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что Украина получит новый пакет военной помощи общая стоимость которого оценивается в 100 миллионов долларов. До этого в Белом доме сообщали, что согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи сокращается.