https://ukraina.ru/20231116/1051064911.html
Серийный истребитель пятого поколения Су-57 получил новый двигатель - Ростех
Серийный истребитель пятого поколения Су-57 получил новый двигатель - Ростех - 16.11.2023 Украина.ру
Серийный истребитель пятого поколения Су-57 получил новый двигатель - Ростех
Истребитель пятого поколения Су-57 начнёт оснащаться двигателем второго этапа ("изделие 30") уже в рамках текущей серийной партии, производимой по контракту с Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех"
2023-11-16T03:29
2023-11-16T03:29
2023-11-16T03:30
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"Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются её боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть её эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолёт Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолёту пятого поколения", - говорится в сообщении.В госкорпорации добавили, что в настоящее время Су-57 проходит лётные испытания с двигателем второго этапа, который будет устанавливаться на самолёты, поставляемые уже в рамках действующего серийного контракта.Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, созданный компанией "Сухой", предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Согласно концепции истребителей пятого поколения имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полёта, внутрифюзеляжное размещение всего вооружения, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.Серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. До 2027 года ВКС России должны получить 76 этих машин.
https://ukraina.ru/20231031/1050634890.html
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новости, россия, впк, су-57, вкс
Серийный истребитель пятого поколения Су-57 получил новый двигатель - Ростех
03:29 16.11.2023 (обновлено: 03:30 16.11.2023)
Истребитель пятого поколения Су-57 начнёт оснащаться двигателем второго этапа ("изделие 30") уже в рамках текущей серийной партии, производимой по контракту с Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех"
"Платформа Су-57 эволюционирует. Наращиваются её боевые возможности, в машину внедряются самые современные технологии. То есть её эффективность продолжает расти. Что касается силовых установок, то самолёт Су-57 адаптирован под применение двигателя как первого, так и второго этапа. Даже с двигателем первого этапа истребитель отвечает основным требованиям к самолёту пятого поколения", - говорится в сообщении.
В госкорпорации добавили, что в настоящее время Су-57 проходит лётные испытания с двигателем второго этапа, который будет устанавливаться на самолёты, поставляемые уже в рамках действующего серийного контракта.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, созданный компанией "Сухой", предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Согласно концепции истребителей пятого поколения имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полёта, внутрифюзеляжное размещение всего вооружения, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Серийные поставки Су-57 начались в 2022 году. До 2027 года ВКС России должны получить 76 этих машин.