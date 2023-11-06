"Мы сейчас разваливаемся на Украине": пресса США ищет причины фиаско - 06.11.2023 Украина.ру
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"Мы сейчас разваливаемся на Украине": пресса США ищет причины фиаско
"Мы сейчас разваливаемся на Украине": пресса США ищет причины фиаско - 06.11.2023 Украина.ру
"Мы сейчас разваливаемся на Украине": пресса США ищет причины фиаско
Признать победу России на Украине для Запада неприемлемо, шанс провести переговоры с Владимиром Путиным на выгодных условиях упущен, разговоры о "победе" выглядят неуместными и надо как-то приспосабливаться к жизни в "тупике". Об этом 5 ноября в The Washington Post написал Джейсон Уиллик.
2023-11-06T16:40
2023-11-06T16:40
новости
украина
сша
конгресс сша
президент сша
контрнаступление
наступление
сво
всу
нато
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"США проиграли прокси-войну на Украине. Мы продолжали рассказывать нашим читателям об успехах полтора года. Как я могу писать, что мы сейчас разваливаемся на Украине, не упомянув, что же произошло на самом деле?", - задался он вопросом.По мнению автора авторитетного издания США, по итогам кампании 2023 года ВСУ оказались в ситуации ещё хуже, чем летом 2022 года. Уиллик отметил, что украинские "войска истощены, запасы оружия заканчиваются, а западное общество более поляризовано в отношении предоставления дальнейшей поддержки".Уиллик подверг критике статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist, констатировав провал "весеннего контрнаступления". Автор американского издания посчитал формулировки украинского генерала не самыми лучшими и предложил своё видение: "Украина не отвоёвывает значительную территорию, помощь необходима на неопределённый срок, чтобы предотвратить сокрушительное поражение".Такой пропагандистский тезис, по мнению Уиллика, лучше прежней тактики высмеивания не верящих в разгром России на украинском поле. Он уверен, что проблема не в них, на самом деле "стратегия - это проблема", и она завела США в тупик.В длительной войне на истощение Россия одержит победу, уверен автор, и противникам Владимира Путина придётся уповать на то, что он не бессмертный. Сейчас "стратегическая неспособность" одержать победу над Россией, по мнению автора, должна стимулировать креатив байденовкой администрации. При этом он отметил, что шанс на переговоры с Москвой с выгодных для Вашингтона позиций упущен и теперь, "возможно, придётся развернуться от мечтаний о победе к подготовке жизни в тупике".The Washington Post опубликовала такой материал под заголовком "Сторонникам Украины следует переосмыслить свои теории побед".Похожие по настроениям публикации появились в прессе США незадолго до бегства оккупационного контингента НАТО из Афганистана. Белый дом при этом заверял, что ситуация под контролем, совершены демократические преобразования и ситуацию контролирует не только армия США, но и верные марионеточному правительству силы правопорядка и армия Афганистана.
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новости, украина, сша, конгресс сша, президент сша, контрнаступление, наступление, сво, всу, нато, информационная война, пропаганда, россия, геополитика
Новости, Украина, США, Конгресс США, президент США, контрнаступление, наступление, СВО, ВСУ, НАТО, информационная война, пропаганда, Россия, геополитика

"Мы сейчас разваливаемся на Украине": пресса США ищет причины фиаско

16:40 06.11.2023
 
© РИА Новости . Джереми Хоган / Перейти в фотобанкИнаугурация 45-го президента США Д. Трампа в Вашингтоне
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© РИА Новости . Джереми Хоган
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Признать победу России на Украине для Запада неприемлемо, шанс провести переговоры с Владимиром Путиным на выгодных условиях упущен, разговоры о "победе" выглядят неуместными и надо как-то приспосабливаться к жизни в "тупике". Об этом 5 ноября в The Washington Post написал Джейсон Уиллик.
"США проиграли прокси-войну на Украине. Мы продолжали рассказывать нашим читателям об успехах полтора года. Как я могу писать, что мы сейчас разваливаемся на Украине, не упомянув, что же произошло на самом деле?", - задался он вопросом.
По мнению автора авторитетного издания США, по итогам кампании 2023 года ВСУ оказались в ситуации ещё хуже, чем летом 2022 года. Уиллик отметил, что украинские "войска истощены, запасы оружия заканчиваются, а западное общество более поляризовано в отношении предоставления дальнейшей поддержки".
Уиллик подверг критике статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist, констатировав провал "весеннего контрнаступления". Автор американского издания посчитал формулировки украинского генерала не самыми лучшими и предложил своё видение: "Украина не отвоёвывает значительную территорию, помощь необходима на неопределённый срок, чтобы предотвратить сокрушительное поражение".
Такой пропагандистский тезис, по мнению Уиллика, лучше прежней тактики высмеивания не верящих в разгром России на украинском поле. Он уверен, что проблема не в них, на самом деле "стратегия - это проблема", и она завела США в тупик.
В длительной войне на истощение Россия одержит победу, уверен автор, и противникам Владимира Путина придётся уповать на то, что он не бессмертный. Сейчас "стратегическая неспособность" одержать победу над Россией, по мнению автора, должна стимулировать креатив байденовкой администрации. При этом он отметил, что шанс на переговоры с Москвой с выгодных для Вашингтона позиций упущен и теперь, "возможно, придётся развернуться от мечтаний о победе к подготовке жизни в тупике".
The Washington Post опубликовала такой материал под заголовком "Сторонникам Украины следует переосмыслить свои теории побед".
Похожие по настроениям публикации появились в прессе США незадолго до бегства оккупационного контингента НАТО из Афганистана. Белый дом при этом заверял, что ситуация под контролем, совершены демократические преобразования и ситуацию контролирует не только армия США, но и верные марионеточному правительству силы правопорядка и армия Афганистана.
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