https://ukraina.ru/20231028/1050568665.html

Психическое здоровье американцев важнее Украины - конгрессвумен Тейлор Грин

Психическое здоровье американцев важнее Украины - конгрессвумен Тейлор Грин - 28.10.2023 Украина.ру

Психическое здоровье американцев важнее Украины - конгрессвумен Тейлор Грин

Правительству США следует тратить больше денег на психическое здоровье американцев, нежели на финансовую помощь Украине. Об этом член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин 28 октября заявила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)

2023-10-28T05:54

2023-10-28T05:54

2023-10-28T05:55

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"Наше правительство ежемесячно отправляет на Украину один миллиард долларов. Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство будет тратить один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев", - написала Грин.По её мнению, с трудом заработанные американскими налогоплательщиками доллары "должны быть потрачены на решение американских проблем".Президент США Джо Байден ранее запросил у Палаты представителей Конгресса США согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов, из которых большая часть предназначается Киеву.

https://ukraina.ru/20231011/1050091535.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, конгресс сша, украина, военная помощь, психические расстройства