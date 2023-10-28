Психическое здоровье американцев важнее Украины - конгрессвумен Тейлор Грин - 28.10.2023 Украина.ру
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Психическое здоровье американцев важнее Украины - конгрессвумен Тейлор Грин
Психическое здоровье американцев важнее Украины - конгрессвумен Тейлор Грин - 28.10.2023 Украина.ру
Психическое здоровье американцев важнее Украины - конгрессвумен Тейлор Грин
Правительству США следует тратить больше денег на психическое здоровье американцев, нежели на финансовую помощь Украине. Об этом член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин 28 октября заявила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)
2023-10-28T05:54
2023-10-28T05:55
новости
сша
конгресс сша
украина
военная помощь
психические расстройства
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"Наше правительство ежемесячно отправляет на Украину один миллиард долларов. Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство будет тратить один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев", - написала Грин.По её мнению, с трудом заработанные американскими налогоплательщиками доллары "должны быть потрачены на решение американских проблем".Президент США Джо Байден ранее запросил у Палаты представителей Конгресса США согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов, из которых большая часть предназначается Киеву.
https://ukraina.ru/20231011/1050091535.html
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новости, сша, конгресс сша, украина, военная помощь, психические расстройства
Новости, США, Конгресс США, Украина, военная помощь, психические расстройства

Психическое здоровье американцев важнее Украины - конгрессвумен Тейлор Грин

05:54 28.10.2023 (обновлено: 05:55 28.10.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий Вашингтона
Капитолий Вашингтона - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Читать в
Правительству США следует тратить больше денег на психическое здоровье американцев, нежели на финансовую помощь Украине. Об этом член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин 28 октября заявила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)
"Наше правительство ежемесячно отправляет на Украину один миллиард долларов. Представьте себе разницу, если вместо этого наше правительство будет тратить один миллиард долларов в месяц на психическое здоровье американцев", - написала Грин.
По её мнению, с трудом заработанные американскими налогоплательщиками доллары "должны быть потрачены на решение американских проблем".
Президент США Джо Байден ранее запросил у Палаты представителей Конгресса США согласование беспрецедентного пакета помощи для Израиля и Украины на сумму более 75 миллиардов долларов, из которых большая часть предназначается Киеву.
Виктор Ляшко - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
11 октября, 13:53
У 90% украинцев есть хотя бы один симптом, требующий психологической помощи - Минздрав УкраиныУ 90 процентов украинцев есть хотя бы один из симптомов, требующий психологической помощи, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире всеукраинского телемарафона
 
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