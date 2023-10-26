Экипаж МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от границы России
15:34 26.10.2023 (обновлено: 15:37 26.10.2023)
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Истребитель ВКС РФ отогнал от границы норвежский "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили 26 октября в пресс-службе Минобороны России
Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - сообщили в военном ведомстве.
Норвежский самолёт выполнил разворот от границы России при приближении российского истребителя. Нарушения государственной границы не допущено.
В Минобороны подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.
В конце августа над акваторией Баренцева моря трижды были замечены самолёты базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии, которые также приближались к государственной границе России.