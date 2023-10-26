Экипаж МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от границы России - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050511762.html
Экипаж МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от границы России
Экипаж МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от границы России - 26.10.2023 Украина.ру
Экипаж МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от границы России
Истребитель ВКС РФ отогнал от границы норвежский "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили 26 октября в пресс-службе Минобороны России
2023-10-26T15:34
2023-10-26T15:37
новости
россия
государственная граница
миг-31
самолет
посейдон
ввс
норвегия
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050512816_0:53:1169:711_1920x0_80_0_0_5bbf274e6603640cf383cc65a3c53538.jpg
Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России.Норвежский самолёт выполнил разворот от границы России при приближении российского истребителя. Нарушения государственной границы не допущено.В Минобороны подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.В конце августа над акваторией Баренцева моря трижды были замечены самолёты базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии, которые также приближались к государственной границе России.
https://ukraina.ru/20231022/1050388523.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050512816_0:0:965:724_1920x0_80_0_0_e73c61823b16e063e888ec79ad3ebaf3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, государственная граница, миг-31, самолет, посейдон, ввс, норвегия, минобороны рф
Новости, Россия, государственная граница, МиГ-31, самолет, посейдон, ВВС, Норвегия, Минобороны РФ

Экипаж МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от границы России

15:34 26.10.2023 (обновлено: 15:37 26.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Истребитель ВКС РФ отогнал от границы норвежский "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили 26 октября в пресс-службе Минобороны России
Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии", - сообщили в военном ведомстве.

Норвежский самолёт выполнил разворот от границы России при приближении российского истребителя. Нарушения государственной границы не допущено.
В Минобороны подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.
В конце августа над акваторией Баренцева моря трижды были замечены самолёты базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии, которые также приближались к государственной границе России.
Дроноподавление
22 октября, 11:22
"Они ко всему адаптируются". Западные эксперты высоко оценивают способность России защищатьсяНедавние сообщения о том, что Запад секретно передал Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которыми она атаковала военный аэродром в Бердянске, очень воодушевили украинских "ястребов войны"
 
НовостиРоссиягосударственная границаМиГ-31самолетпосейдонВВСНорвегияМинобороны РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Лента новостейМолния