https://ukraina.ru/20231026/1050511762.html

Экипаж МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от границы России

Экипаж МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от границы России - 26.10.2023 Украина.ру

Экипаж МиГ-31 отогнал норвежский "Посейдон" от границы России

Истребитель ВКС РФ отогнал от границы норвежский "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили 26 октября в пресс-службе Минобороны России

2023-10-26T15:34

2023-10-26T15:34

2023-10-26T15:37

новости

россия

государственная граница

миг-31

самолет

посейдон

ввс

норвегия

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050512816_0:53:1169:711_1920x0_80_0_0_5bbf274e6603640cf383cc65a3c53538.jpg

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России.Норвежский самолёт выполнил разворот от границы России при приближении российского истребителя. Нарушения государственной границы не допущено.В Минобороны подчеркнули, что полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.В конце августа над акваторией Баренцева моря трижды были замечены самолёты базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии, которые также приближались к государственной границе России.

https://ukraina.ru/20231022/1050388523.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, государственная граница, миг-31, самолет, посейдон, ввс, норвегия, минобороны рф