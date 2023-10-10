https://ukraina.ru/20231010/1050032395.html

Всё то же, но с участием России. Грядёт новая встреча по "формуле мира" Зеленского

Всё то же, но с участием России. Грядёт новая встреча по "формуле мира" Зеленского - 10.10.2023 Украина.ру

Всё то же, но с участием России. Грядёт новая встреча по "формуле мира" Зеленского

Информация о готовящейся в Турции встрече по Украине появилась ещё 4 октября, но сейчас стало известно, когда именно она может пройти

2023-10-10T07:26

2023-10-10T07:26

2023-10-10T07:26

эксклюзив

россия

украина

турция

эрдоган

"формула мира"

переговоры

зарубежье

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"Пока точности по дате нет, идёт согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября", - сказал дипломатический источник РИА Новости в Анкаре.По сути, встреча в Стамбуле станет продолжением череды встреч советников по национальной безопасности десятков стран, которые прошла летом в Копенгагене и саудовской Джидде. Участники обсудят идеи достижения прочного мира на Украине, анонсирует агентство Bloomberg, которое первым сообщило о предстоящем мероприятии. Но, учитывая, что в центре внимания вновь будет "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского, в сущности не имеющего ничего общего с мирным урегулированием конфликта, представить собрание в Стамбуле как мирные переговоры – это ничто иное, как вводить общественность в заблуждение.План состоит из 10 пунктов, в том числе восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных и депортированных, обеспечение радиационной, продовольственной и энергетической безопасности, предотвращение эскалации и фиксирование окончания конфликта.Однако нынешняя встреча в отличие от двух предыдущих пройдёт на фоне ухудшегося положения Киева и на внутренней, и на международной арене. А именно, как отмечает Bloomberg, контрнаступление ВСУ против российских сил продвигается медленно, опасения о продолжении политической поддержки со стороны США выросли после исключения из временного бюджетного плана пункта о финансировании Украины. К этому списку можно ещё добавить испортившиеся отношения с некогда самым близким европейским союзником – Польшей, а также победу на парламентских выборах в Словакии партии бывшего премьер-министра Роберта Фицо, выступающего против поддержки Украины в конфликте с Россией. И хотя новое правительство ещё не сформировано, президент республики Зузана Чапутова приостановила выделение военной помощи Киеву, поскольку результаты голосования нужно уважать. Да ещё и с незавидной регулярностью в СМИ звучат новости о том, что члены НАТО уже исчерпали все свои запасы, им нечего поставлять ВСУ из вооружений.Кроме того, Турция как организатор занимает совершенно иную позицию, чем Дания и Саудовская Аравия, принимавшие предыдущие две встречи, по очень важному, даже ключевому вопросу – она хочет видеть на мероприятии представителей России. Но приглашение в Москву не отправляли, это нужно отдельно отметить."С нашей стороны на предыдущих встречах была выражена чёткая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, не все наши партнёры поддерживают эту позицию", - сказал турецкий дипломатический источник РИА Новости, отказавшись назвать несогласных.Ещё в августе Hürriyet сообщала, что в Джидде делегация Турции заявила: никакого результата и решения не получить, если Россия не будет присутствовать на переговорах по ситуации на Украине. К слову, против делегации РФ тогда выступила Германия, добавив, что это должно произойти "в правильное время" после завершения боевых действий."Без участия России такая встреча не будет иметь никакого смысла. В Анкаре понимают, что Россия не будет выполнять требования, которые Запад выдвигает. Должна быть найдена какая-то компромиссная точка. На этом и будет сфокусированы усилия Турции. <…> Эрдоган, конечно, может стать реальным посредником в будущем. Но всё-таки многое зависит от ситуации на фронте, даже лучший посредник не сможет сделать ничего", - предупреждает турецкий политолог Икбаль Дюрре.Ничего удивительного в желании Турции видеть на предстоящей встрече представителей РФ нет – это же она выступила посредником между Россией и Украиной, на её территории прошёл 3-й раунд переговоров правительственных делегаций, возглавляемых помощником президента РФ Владимиром Мединским и руководителем парламентской фракции партии "Слуга народа" Давидом Арахамией.И этим фактом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неимоверно горд, это позволило стране повысить авторитет на мировой арене и самоутвердиться в статусе переговорщика, затем последовало заключение зерновой сделки, и пусть фактически она не сработала, но достичь договорённостей же удалось опять-таки при содействии Турции. Сейчас же, особенно после того, как Эрдоган буквально вырвал победу на президентских выборах у кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, ему нужны серьёзные политические победы, а усадить Россию и Украину за стол переговоров – тем более, когда Банковая законодательно запретила это – было бы мощной победой. Весной 2022 года в Стамбуле Москва и Киев уже договорились о мирном соглашении, оставалось лишь поставить подписи, но вмешался Запад.Да и не только стороны украинского конфликта в контексте миротворческой деятельности стремится примирить Эрдоган: президент намерен подключиться к урегулированию ситуации в Израиле, Анкара не хочет терять посредническую позицию, написала турецкая газета Hürriyet 9 октября. "Турция - это страна, которая на данном этапе может разговаривать как с Израилем, так и с Палестиной", отмечает издание. Собственно, как с Россией и Украиной. Эрдоган вообще обладает талантом сидеть на нескольких геополитических стульях."Анкара не нашла ожидаемого отклика со стороны США. Эрдоган хорошо понимает, что его требования не будут выполняться Западом настолько быстро, насколько ему хотелось. Это касается как поставок американских истребителей F-16, так и ряда других проблем. Он уже понял, что всё-так быстро не решится, поэтому снова более явно выстраивает баланс между Западом и Москвой, понимая, что только в этом случае повысит своё значение в глазах Запада", — объясняет Дюрре."Турция в своё время сыграла важную роль, предоставив площадку для российско-украинских контактов. Нам известно о планах провести такой форум по украинской тематике. Не надо акцентировать внимание на том, что встреча пройдёт именно в Турции. Не только Турция высказывает предложения, как урегулировать конфликтную ситуацию. Есть предложения Китая, африканских стран. Но тут важно следующее: обсудить можно что угодно, но решить без России ничего нельзя", - подчёркивает председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.На каких условиях российская делегация могла бы участвовать в предстоящей встрече по Украине, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин."Нужно сначала понять, что там вообще затевается. Вообще, это мероприятие может получиться разномастным. Если западники хотят обсуждать украинский кризис без России, то это совсем другой формат. Будем внимательно следить", — сказал сенатор.При этом он уверен, что встреча в Турции будет бесполезной, как и консультации в Копенгагене и Джидде. Никаких результатов они не дали: к урегулированию конфликта не приблизились (более того, как констатировал венгерский журналист Габор Штир, в Саудовской Аравии "формулу мира" вообще не обсуждали, что стало победой России, хотя её на встрече даже не было), страны Глобального Юга, которые либо занимают нейтральную позицию по событиям на Украине, либо вообще открыто поддерживают Россию, склонить на свою сторону не удалось, как бы ни старались Киев, Вашингтон и прочие. Многих сейчас интересует, примет ли участие в нынешнем раунде переговоров Китай, который первую встречу игнорировал, а на вторую всё-таки отправил спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя, который весной совершил европейское турне в поисках путей урегулирования украинского конфликта, а также посетил Москву и Киев.Видимо, чтобы добиться большей благосклонности Глобального Юга, изначально планировалось провести третью по счёту консультации в одной из стран этой группы, - ЮАР. Однако, как пишет Bloomberg, южноафриканские власти отказались из логистических соображений после августовского саммита БРИКС, у тому же они заняты подготовкой к другому политическому мероприятию в Йоханнесбурге.Итальянская газета La Repubblica сообщает, что встреча в Стамбуле может пройти 20 октября, чему будет предшествовать заседание контактной группы по поставкам вооружений Украине в Брюсселе 11-го числа. Однако дискуссия с некоторыми странами по теме "мирной формулы" Зеленского сейчас находится в тупике, добавляет издание.

https://ukraina.ru/20231005/1049937722.html

https://ukraina.ru/20230821/1048841482.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, турция, эрдоган, "формула мира", переговоры, зарубежье